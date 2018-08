Antonio Becali: “No dijimos que veníamos a ganar con una visión triunfalista”

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), Antonio Eduardo Becali Garrido, ofreció una conferencia de prensa justo al terminar la actuación de Cuba en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla-2018.

La Mayor de las Antillas perdió una racha de diez vitorias consecutivas en citas regionales de este tipo. Desde Panamá-1970, la Isla había finalizado siempre líder del medallero, a excepción de San Salvador-2002 y Mayagüez-2010, cuando no se envió delegación.

El objetivo de Cuba, según declaró el propio Becali antes de viajar a Colombia, era mantener el primer lugar histórico en esas citas regionales y alcanzar 115 medallas de oro, cifra que parecía suficiente para lograrlo. Sin embargo, solo se obtuvo la victoria en 102 pruebas (21 menos que en Veracruz-2014) y México tuvo un resultado por encima de lo esperado al superar las 130 preseas doradas, cifra que ni siquiera alcanzó hace ocho años en Mayagüez cuando Cuba estuvo ausente.

El balance histórico sigue con amplio dominio de Cuba que, con mil 851 oros, supera a la nación azteca en más de 480 preseas doradas. No obstante, esta derrota, junto al cuarto lugar de los Juegos Panamericanos de Toronto-2015, reciente el ánimo de la afición deportiva cubana que observa cómo se han ido cediendo los lugares privilegiados que forman parte del orgullo de la nación.

Presidente el Inder: “Las posibilidades de recuperar el segundo lugar panamericano son reales”

Nivel competitivo de Barranquilla-2018: “En los análisis que hicimos en Cuba sabíamos que estos Juegos tendrían un nivel muy alto, creemos incluso que estuvieron por encima de lo esperado. Vinieron atletas de resultados altísimos que nunca habían tenido interés por participar en este tipo de eventos. Esto para nosotros es muy importante porque prestigia la cita multidisciplinaria más antigua”.

Calendario: “Ayer logramos una actuación muy destacada. Ganar 21 medallas de oro en un sola jornada exige mucha eficiencia por parte de los atletas. El programa estaba diseñado para que Cuba tuviera sus mejores resultados en los últimos días, tanto así que ganamos 48 títulos en solo tres fechas. En Veracruz sucedió de manera similar”.

México: “Tuvo una gran actuación. Hicieron una muy buena preparación para Veracruz, mantuvieron la continuidad y el mayor fruto lo obtuvieron en estos Juegos Centroamericanos con más de 130 medallas de oro”.

Colombia: “Muchos dijeron que iba a ganar los Juegos Centroamericanos, por ser sede tenía un valor agregado y además venían de salir victoriosa en los Sudamericanos, pero aquí finalizó tercera. A veces los análisis que se hacen son muy superficiales y no se observa el contenido propio de cada una de las competencias”.

Centenar dorado de Cuba: “La delegación cuando vio que podíamos pasar las 100 medallas de oro y se comprometió a lograrlo. Estar por encima del centenar de títulos es una demostración de fortaleza por parte de nuestro movimiento deportivo”.

Deportes más destacados: “Pudiéramos citar muchos deportes los cuales son dignos de elogiar como por ejemplo la esgrima, que se recuperó con siete medallas de oro logrando el primer lugar por países. Otros también se crecieron como el ciclismo, el boxeo que iba con la tensión de lograr siete oros y alcanzó seis, la gimnasia artística, que como todo deporte de arte competitivo tiene el hándicap del arbitraje en contra cuando se compite contra la nación sede. Podemos hablar de un hockey, un vóley de playa y un polo acuático en ambos sexos, del balonmano masculino que tiene equipo para eventos de mayor envergadura”.

Atletas cubanos: “Si hay algo que destacar es la valentía con la que competieron nuestros muchachos, la dedicación y la disciplina que demostraron. La forma en que nuestra delegación se ha comportado es motivo de orgullo. Cuando perdían salían las lágrimas y cuando ganaban también. Nos preguntaban “¿cuánto nos falta?, ¿cómo estamos?, ¿se nos han ido adelante?” Siempre preocupados por cumplir el compromiso que realmente trajimos a Colombia con nuestro pueblo, con la Patria, con la dirección de nuestro país y de la Revolución”.

Lima-2019: “Desde hoy ya tenemos que empezar a soñar con los Juegos Panamericanos. Debemos sentarnos, hacer un análisis a lo interno en cada uno de los deportes, al igual que la dirección completa de nuestro movimiento deportivo y pensar rescatar el segundo lugar de los Juegos Panamericanos que se perdió en Toronto. Las posibilidades de recuperarlo son reales. El escenario que nos vamos a encontrar a partir de ahora es este que hemos visto. El deporte de hoy no se parece en nada al de hace 10 años.

Entrenadores de Cuba por otros países: “Por ejemplo, en un momento en la lucha había cuatro atletas que ninguno era cubano y todos los entrenadores, más las cuatro reservas, eran de Cuba. Pero además, no cualquier entrenador, sino campeones mundiales y olímpicos que gracias a las bondades de la Revolución fueron formados en nuestras escuelas deportivas que los convierten en grandes profesiones. Esto hace que la competencia sea más fuerte porque saben cómo piensan nuestros atletas”.

Juventud de los deportistas cubanos: “Uno de los aspectos que influyó es que las dos terceras partes de la delegación venían por primera vez a unos Juegos Centroamericanos. Esto no va a suceder dentro de cuatro años”.

Deportes que marcaron la diferencia: “Hay cuatro deportes que fueron muy importantes: el ciclismo, el patinaje, el tiro y la natación, que marcaron la diferencia de México sobre Cuba. En la natación los mexicanos alcanzaron siete oros en Veracruz, ahora 15. Diferencia similar sucedió en el patinaje y ciclismo, que son deportes casi nacionales en Colombia, sin embargo, los locales no pudieron lograr los resultados que esperaban y México lo aprovechó las debilidades que le aportaron Venezuela y Colombia. Además, la generación nueva que está saliendo en el deporte cubano con mucho ímpetu y que nos sentimos muy orgullosa de ella, no pudo en estos deportes aprovechas las circunstancias”.

Objetivo incumplido: “El pronóstico de Cuba estaba sobre las 115 medallas de oro, se nos cayeron algunos deportes importantes como el tiro deportivo y el atletismo. El por ciento de efectividad es clave. En los deportes por equipos donde el público fue importante, Cuba no pudo mantener en las finales el nivel competitivo del resto de la competencia”.

Disciplinas olímpicas: “Con los deportes del programa olímpico, nosotros hubiéramos ganado fácil los Juegos Centroamericanos. Hicimos un pronunciamiento con respecto a esto y la ODECABE dijo que el tema se va a analizar y que es posible eliminar algunos eventos que no son olímpicos. Creo que es justo, porque Cuba no participó aquí en 92 pruebas que no son parte del programa olímpico”.

Triunfalismo: “Nosotros siempre hemos hecho estudios de contrario, incluso de carácter científico con comisionados, entrenadores, con los colectivos técnicos y otro con el CINID (Centro de Investigación de Informática del Deporte), y luego los interrelacionamos. Eso arrojó un pronóstico, el cual se mueve con la realidad. Nosotros no podemos decirle al pueblo un resultado basado en la intuición. No dijimos que veníamos a ganar con una visión triunfalista, sino todo lo contrario, hicimos un análisis científico. Otros pronósticos decían que Colombia ganaría los Juegos también se equivocaron”.

Plata en el béisbol: “Sin lugar a dudas, el béisbol para el cubano es pasión e identidad. Con el béisbol ya se viene trabajando, se hizo una Serie Especial que fue muy criticada y que dio su resultado. Muchos pensaron que iban a llegar cansados y no fue así, el rendimiento fue alto. Para nadie es un secreto que el béisbol centroamericano tiene un altísimo nivel. Mantener concentrado el equipo por ese tiempo es una de las acciones importantes y se va a mantener. Cuando se hace un análisis desde el punto de vista físico se nota que existió una mejora en índices importantes. Creo que el béisbol es algo que siempre estamos cambiando y vamos a seguir trabajando para que sea todo lo que los cubanos sienten. No se pudo llegar al primer lugar pero sí clasificar para los Juegos Panamericanos”.

Voleibol de sala sin medallas en ambos sexos: “El entrenador de Colombia (masculino) es un experimentadísimo manager de nuestro país que tuvo una formación práctica y académica en Cuba. Si vemos algo positivo es que los cubanos son atletas muy jóvenes que necesitan de tiempo para lograr resultados. El femenino es sumamente joven y el masculino, aunque ya ha ido obteniendo resultados, todavía le falta crecer más. Hay que trabajar en función de mejorar un deporte donde existe una escuela cubana de prestigio”.

Segundo lugar por países en tiro deportivo: “Es un deporte estratégico por eso se ha hecho una inversión muy grande. Hoy nuestros atletas tienen los rifles y las pistolas que se utilizan al máximo nivel mundial, que son sumamente costosas. No es justificación decir que por los implementos deportivos se perdió el primer lugar en esta disciplina. Se hicieron varias bases de entrenamiento en El Salvador y República Dominicana. Hay una estrategia para remodelar la infraestructura del campo de tiro de cara a mejorar los resultados en los Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Este es uno de los deportes que más se afecta por el bloqueo económico de los Estados Unidos. Tenemos compradas en España municiones que no han podido llegar a Cuba porque están detenidas allá en la aduana. Estamos buscando alternativas y queremos lograr suplir eso con equipos que son simuladores de tiro que para una etapa del entrenamiento podrían ser positivos”.

Boxeo: “Arlen López perdió el segundo round pero el primero y tercero lo ganó. Pedí incluso las estadísticas de los árbitros y es increíble que hayan votado así. Además, el mentor del guatemalteco es el cubano Julito González que está haciendo un trabajo excelente ahí y ganó dos medallas de oro”.

Futuro: “Nosotros vinimos aquí a ganar, no podemos modelar la derrota, siempre modelamos la victoria. Después nos encontramos con una serie de elementos que provocaron la victoria de México. Vamos a tratar de buscar por todos los medios, con estrategias consecuentes y objetivas, mantener el segundo lugar histórico de Cuba en los Juegos Panamericanos”.

