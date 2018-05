Contando triángulos tercera temporada y un refrescador neurovisual

Retomamos el contagioso acertijo de hallar la cantidad de triángulos en una figura; y para mitigar la fatiga raciocinio-visual un refrescador que espero refresque.

I

¿Cuántos triángulos hay en esta figura imperfecta construida manualmente?

No hay segundas intenciones. Si no hay área en blanco, no hay triángulo.



II

Dado el refrán: “En la confianza está el peligro”; busque o invente uno que lo refuerce y otro que lo contradiga.

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!