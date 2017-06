Cinco millones de niños necesitan ayuda urgente en Iraq, denuncia Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) denunció este jueves que al menos cinco millones de niños iraquíes necesitan ayuda humanitaria.

“Unos cinco millones precisan de ayuda humanitaria”, sostiene un informe de la Unicef, en el que se comentan los embates de una guerra que lleva más de tres años y que ha deteriorado las condiciones de los 20 millones de menores de edad iraquíes.

La invasión a Iraq por parte del autodenominado Estado Islámico (Daesh, en árabe) ha dejado miles de menores “asesinados, heridos, raptados y forzados a disparar y matar”, denunció la Unicef.

Desde el inicio de la guerra en 2014, aproximadamente 1.075 niños han sido asesinados, 1.130 mutilados y heridos y 4.650 separados de sus familias, sostiene el informe Nowhere to go de la Unicef.

En el oeste de Mosul, los terroristas asesinan niños como una manera de castigar a las familias que tratan de huir de la zona en conflicto, dice el texto.

Con esas acciones el Daesh busca evitar la huida de la población civil porque esta es utilizada como escudo humano para impedir que sus combatientes sean bombardeados.

A la situación se suma el hecho de que tres millones de niños no asisten a la escuela de forma regular y 1,2 millones no asisten nunca en aquellas zonas que son afectadas por la ofensiva contra el Daesh.

La Unicef solicita a través del informe que se dé fin al conflicto, que cesen los crímenes cometidos contra los niños y que se garantice el acceso de estos a la ayuda humanitaria con el fin de ponerlos a salvo.

(Con información de teleSUR)