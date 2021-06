Mantener la infancia a salvo de la COVID-19: “Necesitamos la algarabía de los niños” (+Video)

La doctora Roxanne Castellanos Cabrera, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y especialista en Psicología Infantil comentó las experiencias vividas “durante estos 14 meses desde que comenzó la pandemia, siendo parte de un equipo de trabajo que hemos estado brindando ayuda mediante la red social WhatsApp a cientos de la familia”.

“Esta ha sido una experiencia tremenda, y nos ha nutrido de muchos aprendizajes de primera mano, de lo que ha estado pasando. De modo que hemos podido acompañar e ir pulsando todas las cosas”, dijo.

En ese sentido, la psicóloga hizo una sistematización de todas las problemáticas que han estado recibiendo mediante los grupos.

“Lo más importante que le pedimos siempre a las familias es que entiendan lo que está pasando desde el punto de vista de los niños, que es algo que a los adultos en las prisas de la vida, y más en el contexto de una pandemia, se les escapa un poco. Entonces nos plantean que el niño está majadero, qué está desobediente y no entienden qué pasa”, apuntó la especialista.

De acuerdo con Castellanos Cabrera, lo primero a apuntar es que, aunque se haya dicho mucho, la infancia es la etapa más vulnerable desde el punto de vista de cuánto le impactan los cambios. “A todas las personas nos desestructuran los cambios, pero a los niños mucho más. Su vida se compone de determinadas rutinas, no en balde desde que se institucionalizan todo tiene determinados horarios, y el seguir estos horarios y rutinas les da mucha seguridad y tranquilidad”, explicó.

“A los niños, hace 14 meses sus referentes, que son sus pilares para estar bien, le dijeron: hay un virus malo y tenemos que protegernos; algo inédito en la humanidad. Hay que quedarse en casa y no podrás ir al círculo ni a la escuela. No podemos salir y no podrás jugar en el parque ni ver a tus amiguitos”, comentó.