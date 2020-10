Alicia Bárcenas: "Cuba ha ejercido una gran presidencia, con liderazgo, compromiso y convicción"

Este lunes, Cuba entregará a Costa Rica la presidencia rotatoria de la Comisión Económica para América Latina. En Exclusiva para Cubadebate, la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena valora este periodo para la Comisión y los desafíos que la pandemia de COVID-19 plantean para nuestra región.

Arleen: Entre los días 7 y 11 de mayo del 2018 Cuba asumió la presidencia pro tempore en el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la CEPAL. ¿Qué significación cree usted que tuvo que Cuba asumiera la presidencia pro tempore en ese momento?

Alicia Bárcena: Quiero enviar un saludo y un agradecimiento muy caluroso al pueblo y al gobierno de Cuba quienes nos acogieron del 7 al 11 de mayo del 2018 en La Habana en lo que considero fue un hito histórico para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Fue una inolvidable inauguración en la que contamos con la presencia del Secretario General por primera vez en un periodo de sesiones de la CEPAL que además celebró ahí justamente en Cuba sus 70 años de trabajo al servicio de América Latina y el Caribe.

Aquella ocasión se vistió de gala con la presencia del Presidente Miguel Díaz-Canel, el Ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla y el Ministro de Cooperación e Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca y por supuesto el gran Ricardo Cabrisas, Ministro de Economía y Planificación. Tuvimos además la gratísima sorpresa de un acto inolvidable de la compañía cubana de teatro infantil “La Colmenita” que se quedó para siempre en nuestros corazones en ese homenaje que le brindó a la CEPAL.

Quiero expresar un agradecimiento y un tributo muy especial al Comandante Fidel Castro y un abrazo fraterno al General de Ejército Raúl Castro Ruz por su incansable compromiso por el bienestar de Cuba y por su lucha a favor del multilateralismo.

Cuba asumió la presidencia de la CEPAL en este trigésimo séptimo periodo de sesiones, su Aniversario 70, un periodo de sesiones que es efectivamente la reunión bianual más importante. La designación de Cuba fue resuelta por aclamación en México en 2016 por el conjunto de los países miembros de la CEPAL. En La Habana con el extraordinario apoyo de Antonio Guterres nuestro Secretario General, este periodo de sesiones rindió cuenta a los países miembros de CEPAL de todas las actividades de la CEPAL y de nuestra comisión. Tuvimos el agrado de celebrar este aniversario además con la participación de cuatro exsecretarios ejecutivos, Enrique Iglesias, Gert Rosenthal, José Antonio Ocampo y José Luis Machinea.

Fue una inauguración que inició con las palabras del Presidente Díaz-Canel ante un auditorio de altas autoridades representadas por 46 países miembros y 13 miembros asociados. Contamos además en el cierre, con la participación de Amina Mohammed Vicesecretaria General de las Naciones Unidas.

Cuba siendo unos de los primeros países en incorporarse en la CEPAL en 1948 unió como presidencia en este período dos temas claves, por un lado el pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo y la oportunidad para avanzar en su análisis desde lo colectivo y por otro, su conocido compromiso en la integración regional y la capacidad de convocar al Caribe incluyendo a los estados asociados. Mi reconocimiento en particular al General de Ejército Raúl Castro por su gran apoyo que históricamente ha dado a la causa de la integración regional y por su respaldo a CEPAL durante su presidencia pro tempore de CELAC y en particular en este periodo.

Arleen: ¿Durante el curso del XXXVII período de sesiones de la CEPAL, cuál cree usted que fueron los principales aportes de la Presidencia pro tempore cubana a la región y a la CEPAL?

Alicia Bárcena: La presidencia de Cuba tuvo una duración de dos años y cinco meses que concluyen este lunes 26 de octubre cuando se hace la trasmisión formal de Cuba a Costa Rica. Quiero destacar la contribución de Cuba como presidencia, que fue siempre presente, solidaria y comprometida. Cuando Cuba a través del Ministro Rodrigo Malmierca y la Viceministro Iliana Núñez Moldoche y sus embajadores y embajadoras en Nueva York y en toda la región, presidieron las reuniones de expertos, nos guiaron en las innumerables actividades, en los órganos subsidiarios, en el Comité Plenario y en muchas otra ocasiones. Cuba siempre ayudó a colocar el multilateralismo como herramienta clave para un desarrollo sostenible con igualdad, y sin duda Cuba en el ejercicio de la presidencia acompañó todas las reuniones de nuestros órganos subsidiados, que son 9, y reuniones intergubernamentales que tenemos en nuestra arquitectura institucional con temas muy importantes como por ejemplo, la primera conferencia regional sobre la mujer que tuvo lugar en Cuba en 1977 con la participación de la inolvidable Vilma Espín, y que celebró los 40 años precisamente en La Habana.

Cuba contribuyó al posicionamiento del Caribe, el Caribe primero, haciendo la realidad de este Caribbean First con la participación de un número muy importante de estados caribeños, visibilizando la realidad de estos países de renta media, altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, y sobre todo, a los desastres naturales como los huracanes y las tormentas; y más recientemente el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre el sector turístico en esta importante subregión.

En el ejercicio de la presidencia, Cuba presidió el Comité de Cooperación Sur- Sur de la CEPAL y bajo su reconocido liderazgo, articulador de la cooperación, con el principio de solidaridad, participamos en la II Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur- Sur (BAPA + 40) celebrada en Buenos Aires del 20 al 22 de marzo de 2019, donde se reafirmaron principios de Cooperación Sur- Sur y Triangular y se reconoció la estrecha relación entre estos y la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.

Se impulsó la red para la implementación de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es el fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas de los gobiernos de la región, justamente para el cumplimiento de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible.

Como parte de las responsabilidades, Cuba presidió y dirigió nuestros trabajos en el Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, cuya tercera reunión se celebró en abril del 2019 en Santiago de Chile con más de 1000 participantes, eventos paralelos más de 55 y otras actividades.

La cuarta reunión del Foro debía celebrarse en La Habana en abril de este año pero ahí, lamentablemente, debido a la irrupción del COVID-19 junto con el gobierno de Cuba, se acordó posponer el Foro.

Cuba tuvo a su cargo, la presentación de estos aportes del Foro de la región ante el Foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible en 2019 y 2020 en Nueva York. El ministro Rodrigo Malmierca, en su carácter de presidente del Foro, mencionó en su discurso ante el Foro de Alto Nivel, que solo una respuesta articulada entre países a todos los niveles, puede frenar y contrarrestar los profundos efectos de esta pandemia que no distingue entre fronteras, ideologías o niveles de desarrollo y destacó que: “… hoy más que nunca América Latina y el Caribe continúa apostando por un multilateralismo renovado y fortalecido”.

En esta recta final, la presidencia de Cuba ha mantenido un diálogo permanente con el gobierno de Costa Rica para facilitar la continuidad de las acciones iniciadas acompañando el proceso preparatorio del XXXVIII período de sesiones, que como ya dije, se inicia el lunes, de lunes a miércoles.

Cuba ha ejercido una gran presidencia, con liderazgo, compromiso y convicción poniendo en funcionamiento su experiencia diplomática y de cooperación Sur-Sur al servicio de toda la región. Nos inspiró, nos deja un legado profundo de ideas, de concepto, con su gran claridad para fortalecer la unión de América Latina y el Caribe, más allá de las diferencias bilaterales.

Arleen: En horas Cuba estará terminando el período temporal en la presidencia de la CEPAL, ¿qué tal la ejecutoria cubana? ¿Extrañará CEPAL su desempeño? ¿Cuánto aporta?

Alicia Bárcena: Ha sido una presidencia excepcional, excelente y les ha tocado acompañarnos en el marco de esta pandemia, mostrando capacidad de reacción inmediata que se requiere en momentos como estos. La CEPAL, por supuesto que extrañaremos el liderazgo de Cuba, pero no a Cuba, porque a pesar de que está entregando la presidencia, va a seguir estoy segura, desempeñando un rol muy activo y muy importante como país miembro de la CEPAL.

Continuará estando muy presente en las vicepresidencias de 5 de los órganos subsidiarios de la CEPAL, la Conferencia de la Mujer, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, el Consejo Regional de Planificación, el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, la Conferencia de Ciencia Innovación y Tecnologías de la Información y de la Reunión Intergubernamental y Conferencia Ministerial sobre Sociedad de la Información. Además, por supuesto, del Foro de los Países de América Latina y el Caribe para el desarrollo sostenible.

Arleen: La pandemia del COVID-19 está creando una situación sin precedente en América Latina y el Caribe ¿Cree usted que es necesario para que la región supere la crisis y alcance a cumplir las metas de la agenda 20-30 en tiempo? ¿Qué papel tiene la CEPAL en dicha recuperación?

Alicia Bárcena: Estamos enfrentando la peor crisis en 100 años, que impacta de manera simultánea en lo sanitario, lo económico, lo social y lo político. La pandemia nos ha demostrado que la agenda 20-30 tiene plena vigencia y es necesario seguir trabajando en los logros, metas y seguramente con dificultades, pero es imprescindible que haya los recursos públicos y de financiamiento internacional para alcanzar estos objetivos. La CEPAL desempeña un papel clave acompañando y apoyando a los países miembros en estos esfuerzos de emergencia ante la pandemia y sobre todo para pensar en un futuro diferente.

En este último año, junto con otras agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas hemos puesto en marcha por ejemplo: la plataforma regional de conocimiento para los objetivos de desarrollo sostenible denominada “SDG Gateway”. Este portal reúne información de todos los países, y permite a los gobiernos y a los equipos de Naciones Unidas tener un acceso único a qué está sucediendo en la región con la agenda 20-30, facilitando el monitoreo, el seguimiento estadístico hacia el progreso de los ODS.

También pusimos en marcha, bajo la presidencia de Cuba, el observatorio COVID-19, a petición por cierto de la CELAC, el gran acuerdo de estados latinoamericanos y caribeños. El SDG Gateway y el observatorio COVID-19, nos muestra todo lo que están haciendo los países y aquellas alianzas que podemos hacer con otros actores como la Sociedad Civil, la Academia y por supuesto el Sector Privado. Eso creo yo que robustece a las Naciones Unidas al cumplir 75 años de existencia, es decir, cómo podemos apoyar la acción colectiva de la comunidad internacional, y Cuba nos ha dado una gran lección, todo el aporte que ha hecho, por ejemplo que los médicos cubanos han dado en este COVID-19.

CEPAL seguirá al servicio de los países como ha sido su tradición, nuestro rol es escuchar, conocer y apoyarlos con ideas, estudios y propuestas, a veces propuestas sin duda, audaces pero muy importantes para la gente.

Arleen: La pandemia del COVID-19 ha debilitado tanto las economías del mundo y de la región, que CEPAL pronostica una caída general superior al 9% y ha propuesto un nuevo pacto político y social para la igualdad y el desarrollo sostenible. ¿Cómo traduciría para el ciudadano común estos conceptos, qué condiciones reales tienen los países de la región para hacerlo, las tiene Cuba?

Alicia Bárcena: La pandemia ha impactado a todo el mundo y la región no ha quedado ajena, en las proyecciones que ya no eran buenas antes de la pandemia, ahora han descendido entorno al 9.1%, esto obliga a tener soluciones cada vez más creativas y creemos que además va a tener un gran impacto en la pobreza, la desigualdad, por lo tanto es urgente tener un pacto para la igualdad, un pacto político que ponga de manifiesto la importancia de la infraestructura de la vida, la importancia de la universalidad de la salud y la protección social, y nos ha puesto de manifiesto los problemas estructurales del modelo de desarrollo que estamos siguiendo; un modelo extractivista de la cultura del privilegio y por tanto que tenemos que lograr vencer.

La crisis evidencia que contamos con una diversidad de actores dispuestos a colaborar pero se requieren pactos, pactos políticos amplios, consensos, sin dejar a nadie atrás en el marco de la democracia, en pleno ejercicio de los derechos humanos pero sí que nos proponga un nuevo estilo de desarrollo, un futuro mejor.

Cuba siempre se ha caracterizado por su persistencia y capacidad en la búsqueda de su propio modelo de desarrollo como nación, que ha obtenido grandes éxitos en la salud universal, en la educación universal y sin ir más lejos, son muchos los países de nuestra región que en esta pandemia han recibido precisamente la solidaridad y la cooperación de brigadas de médicos cubanos.

Arleen: Este año CEPAL ha condenado exactamente el bloqueo a Cuba y ha sido muy clara al respecto, pero el bloqueo no solo se ha reforzado sino que las amenazas crecen en medio de la pandemia. La pregunta es: ¿Qué hacer, que hace la CEPAL?

Alicia Bárcena: Bueno, la CEPAL informa habitualmente, cada año, sobre el impacto económico y social del bloqueo, y por lo tanto esto se usa como base para preparar precisamente el informe del Secretario General ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Nuestra contribución es evidenciar los problemas que enfrenta Cuba, sus impactos económicos y sociales del bloqueo y que esto sirva como una evidencia importante ante la comunidad internacional. Nos parece grave y definitivamente rechazamos cualquier tipo de bloqueo, sobre todo, en tiempos de pandemia donde los países necesitan más que nunca la cooperación internacional y no el castigo internacional.

Arleen: En el 2018, la CEPAL cumplió 70 años de fundada. ¿Cuál cree usted son las perspectivas del trabajo de la CEPAL en los próximos años? ¿Seguirá usted como Secretaria Ejecutiva?

Alicia Bárcena: Bueno, hay que recordar que la CEPAL se crea en el contexto de la postguerra, cuando un diplomático chileno, Hernán Santacruz, al ver que se creaban otras comisiones regionales en regiones devastadas por la guerra, propone la creación de CEPAL en una región que, si bien no había sufrido la tragedia de la guerra, sí padecía altos niveles de pobreza y desigualdad que ya la caracterizaban desde la década de los 50.

En los próximos años la agenda de trabajo de la CEPAL seguirá por los mismos carriles en los que veníamos trabajando hasta ahora, pero claro, con innovaciones por ejemplo, la pandemia nos obliga a profundizar cambios y a pensar no ya tan solo en el crecimiento, sino sobre todo poner el acento en la igualdad, en la importancia de la recuperación pos pandemia, en generar políticas capaces de reducir el incremento de la pobreza y la pobreza extrema, y sobre todo destacar la desigualdad de las mujeres, quienes son las que más se han visto afectadas por la pandemia, por la pérdida de empleos, la sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado, y no solamente el impacto sobre los niños y las niñas, sino también los adultos mayores, personas con discapacidades; así es que nosotros tenemos esa agenda para mirar a toda la gente “la agenda de las personas”.

No hay duda, y estamos convencidos que la región necesita crecer pero con un desarrollo en armonía con el medio ambiente, que sea sostenible, con nuevos sectores, emprendimientos, puestos de trabajo amigables con el medio ambiente, que incorporen la innovación tecnológica y nos permitan ese tránsito a la energía renovable. El desafío está en que los gobiernos de América Latina y el Caribe sigan apoyando a la población durante este periodo tan crítico, de emergencia, en tanto transitamos hacia el desarrollo y la disponibilidad de una vacuna que Cuba, por cierto, tiene grandes innovaciones.

Los países de la región han reaccionado rápido y han puesto en marcha políticas públicas con un esfuerzo fiscal muy importante, y apoyando sobre todo a aquellos que perdieron sus empleos y a las pequeñas y medianas empresas. Eso los hemos documentado en el observatorio COVID-19 y creemos que se recogen ahí iniciativas de gobierno para limitar el impacto de la pandemia, lo cual va a ayudar mucho a que la pobreza no sea tan grave y la pobreza extrema tampoco.

Hemos preparado más de 8 reportes especiales y también trabajo con otras agencias en educación, género, salud, protección social y alimentación, tema clave que Cuba también ha puesto sobre la mesa. Esta crisis ha servido para visibilizar un tema que hemos venido trabajando que es el acceso a las tecnologías de información y comunicación, el teletrabajo, la teleducación han visibilizado los problemas de conectividad y acceso, y en particular, en las zonas rurales donde predomina una muy baja cobertura o costos muy altos como el hecho de que no todos los hogares cuentan con los dispositivos que requiere hoy una familia para hacer teletrabajo y teleducación.

La crisis ha puesto en evidencia viejos problemas de la región que encuentran solución siempre y cuando se garantice el cumplimiento de la agenda 20-30 para el desarrollo sostenible, y yo quiero destacar que la igualdad que Cuba ha impulsado con resultados evidentes en la educación y la salud, ha sido el norte de la CEPAL desde su creación, y con mayor fuerza desde 2010 cuando publicamos “La hora de la igualdad: brechas por cerrar y caminos por abrir” y cuando en Cuba presentamos el cuarto de sus documentos denominado: “La ineficiencia de la desigualdad”, que nos recuerda como siempre al histórico José Martí que nos legó aquella frase maravillosa: “El verdadero hombre –o mujer- no mira de qué lado se vive mejor sino de qué lado está el deber”.

Gracias Cuba.