Raine Garrido: El abrazo de un químico

“Entonces, ahí viene otra cosa que vino a poner la balanza, el mundo de las proteínas tiene una complejidad marcada, pero hay mucha literatura que te dice cómo trabajar las proteínas y las técnicas están adaptadas, los kits diagnósticos, los métodos, están muy reportados cómo trabajar para proteínas y eso nos ayudó; pero como quiera que sea era un reto nuevo.Todo el tiempo hemos estado aprendiendo cosas nuevas y ya no somos los mismos y no seremos los mismos, porque todavía estamos en proceso de aprendizaje, todos los días hay un reto nuevo.

“La opción de una vacuna ahora , es un cuño adicional que pone a la ciencia cubana en un punto a nivel internacional, que no cualquier país o industria biotecnológica, es capaz de llegar …y yo, por ejemplo, tengo amigos que me han dado las gracias y yo le he dicho: mira, tú no tienes que agradecerme nada a mí, lo que nosotros hacemos es porque somos cubanos y todos tenemos que tirar para el mismo lado, sencillamente, y es la tranquilidad de que el pueblo sepa que dentro de un tiempo puede contar con una solución.

“Tengo un hijo que tiene 8 años, no vive conmigo y en estos días ha sido difícil verlo, por suerte vive cerca de aquí. Yo soy el que vive lejos de aquí. He tenido que organizarme, me acuerdo que un día no vine en la guagua del trabajo, vine en bicicleta. Salí de aquí, después que se fue la guagua, para coger mi bicicleta y pasar por casa de él y estar un rato con él, porque él no sale de la casa.