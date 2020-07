Sabor y Tradición: Frita cubana y pudín

El día que publiqué la calabaza rebosada, un amigo que quería hacerla me preguntó cómo yo la hacía y más tarde llamó a mi esposo, y le dijo: “quedan ricas, pero es comida de pobre”. Esto me recordó el día que tenía unos plátanos maduros —de los que en el campo les decimos “tarro de buey”— y le comenté a mi esposo que haría bolas de plátanos con queso, y me dijo esa misma expresión y le respondí:para ti hago los plátanos maduros fritos y para mí las bolas plátanos, así fue. Cuando yo estaba en el baño, llegó y me preguntó que si lo que yo tenía guardado eran las bolas. Se las había comido casi todas. ¡Qué rica es la comida de pobre!

¿Qué es la comida popular o tradicional? No es más que esa comida de pobre. Empezamos cuando los negros esclavos fueron a cocinar a la cocina de sus amos y llevaron a esas mesas sus platos tradicionales, independientemente de que les enseñaban a cocinar otras comidas y en muchos casos los mandaban a que se perfeccionaran en otras cocinas.

Las comidas de las fondas no son más que esas comidas caseras, elaboradas originalmente por mujeres que tenían que alimentar a su familia con poco dinero y aunque hubiera de todo, el dinero no alcanzaba y la creatividad volaba y volaba. Luego esas comidas fueron perfeccionándose y llegaron a las grandes mesas y restaurantes.

Entre esos platos están la ropa vieja —plato emblemático de nuestra cocina tradicional— y la vaca frita. Primero se elaboró un caldo o una sopa con esa carne y se dio a esta otra utilidad, ripiada para la ropa vieja o molida para picadillo. Croquetas, papas rellenas, en fin, como siempre digo, hasta dónde llegue la creatividad e imaginación de la cocinera o el cocinero.

Hoy les traigo la frita cubana, tan popular que le dio nombre a un lugar en Marianao, en la acera sur de la Quinta Avenida, entre las dos rotondas, frente al parque de diversiones. Las fritas de Marianao.

Puestos de fritas hubo en toda la ciudad, algunos de ellos tan famosos, como el de Sebastián Carro, en Paseo y Zapata, o en La Cocinita, y el de Josefina Siré, en la Calzada de Diez de Octubre, entre Estrada Palma y Luis Estévez; en los portales del café León, frente a La Casa Brito.

Además, les traigo un postre, el pudín. Se puede elaborar con diversos productos. Hoy les propongo el tradicional y el de piña, pero se pude hacer de lo que usted disponga: mango, plátano, fruta bomba, etc. Espero lo disfruten.

Frita cubana

Ingredientes (4 servicios):

Un tubo de picadillo de res molida, 1 tubo de picadillo de cerdo molida, ½ taza de leche, 1 taza de migas de pan, aceite el necesario, 2 cucharaditas de pimentón, sal a gusto. Un boniato grande, 4 panes redondos, 4 cucharaditas de mostaza y 4 cucharaditas de kétchup.

Preparación:

Limpie, lave y pique en bastoncitos bien finos el boniato. En una fuente honda remoje con la leche las migas de pan, y luego mezcle con las carnes. Sazone con pimentón, punteé de sal y pimienta, deje reposar la masa en frío durante unas horas. Tome la masa, píquela en cuatro partes iguales y haga bolas con cada una. Aplástelas.

Ponga a la candela una cacerola con el aceite, cuando esté caliente póngalas a freír una a una por ambos lados hasta que estén doradas, sáquelas y déjelas escurrir.

En la misma cacerola ponga a freír los bastoncitos de boniato hasta que estén dorados, sáquelos y déjelos escurrir.

Tome los panes, píquelos en mitades longitudinales y unte con una cucharadita de mostaza una de las tapas y unte la otra con kétchup. Coloque la frita, añada los bastoncitos de boniato frito por encima y tápela.

Sírvala en platos individuales adornados con una hoja de lechuga.

Nota: Les ponga la receta original, lo que no quita que se haga con picadillo de pavo, pollo o de lo que encuentre.

Pudín

Ingredientes (4 servicios):

Masa de la barra de pan de 1 libra, ½ litro de leche, 3 huevos, 1 taza de azúcar blanco, ½ taza de azúcar prieta, ½ cucharadita de vainilla y una pizca de sal.

Preparación:

En un recipiente coloque la leche, la vainilla, los huevos batidos, la masa de pan desmenuzada. Mezcle bien todos esos ingredientes.

Vierta el azúcar blanco poco a poco sin dejar de mezclar. Déjelo reposar mientras haga el caramelo.

En un molde eche la azúcar prieta y póngalo a la candela hasta que se haga el caramelo, cuando esté, apártelo y dele vueltas para que se cubra todo el molde con el mismo.

Cuando el molde esté fresco, añádale la mezcla que tiene en reposo, tape el molde con un papel grueso, amárrelo y póngalo dentro de una olla con agua hasta la mitad, tape la olla y cocine con presión durante 25 minutos.

Saque el molde y póngalo a refrescar, cuando esté a temperatura ambiente destápelo y viértalo sobre una fuente honda.

Pudín de piña

Ingredientes (4 servicios):

Masa de la barra de pan de 1 libra, ½ litro de jugo de piña, 3 huevos, 3 ruedas de piña, 1 taza de azúcar blanco, ½ taza de azúcar prieta, ½ cucharadita de vainilla y una pizca de sal.

Preparación:

Limpie y lave las ruedas de piña, reserve una y las demás píquelas en cubos medianos.

En un recipiente coloque la leche, la vainilla, los huevos batidos, la masa de pan desmenuzada. Mezcle bien todos esos ingredientes.

Vierta el azúcar blanco poco a poco sin dejar de mezclar. Añádale la piña picada y déjelo reposar mientras haga el caramelo.

En un molde eche azúcar prieta y póngalo a la candela hasta que se haga el caramelo, cuando esté, apártelo y dele vueltas para que se cubra todo el molde con el mismo. Coloque la rueda de piña entera dentro del caramelo, en el fondo y ponga el molde a refrescar un rato.

Cuando el molde esté fresco, añádale la mezcla que tiene en reposo, tape el molde con un papel grueso, amárrelo y póngalo dentro de una olla con agua hasta la mitad, tápela y cocine con presión durante 25 minutos.

Saque el molde y póngalo a refrescar, cuando esté a temperatura ambiente destápelo y viértalo sobre una fuente.