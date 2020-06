Valientes: Mairelis, la historia de una esposa que no debe pasar inadvertida

Mairelis García Hernández puede pasar inadvertidamente. Ella no fue a Italia, no formó parte de la brigada médica cubana que viajó a Lombardía y ya está de regreso en Cuba, aunque sabe muchísimo de lo que ocurrió allí. No aparecerá en los titulares de prensa. Quizás su esposo sí.

Al conversar con él en el aeropuerto se hizo evidente que es un hombre excepcional y llegará el momento no lejano en que le dedicaremos todas las publicaciones que merece; pero esta es para Mairelis, quien durante las seis misiones de del doctor Alemán ha quedado en Cuba, a cargo de todo, incluyendo dos hermosas hijas, la mayor estudiante de medicina y la pequeña de quinto grado. Le pregunté a Mairelis si dejaría partir nuevamente a su esposo a esos lejanos lugares, que alguien bautizó un día como oscuros, y que ellos han contribuido a darle luz, y nos respondió que sí, entre risas:

“Mi esposo es el médico de la familia, del consultorio 5, del policlínico Moncada, aquí en el área de salud de Plaza, su nombre es Juan Jesús Luis Alemán. Esta es nuestra casa, estas son nuestras niñas: Carolina y Talía. Carol está en la primaria, en quinto grado y Tali en primer año de medicina en la Facultad Manuel Fajardo.

Yo soy microbióloga del hospital CIMEQ, trabajo allí desde que me gradué, estamos casados hace 21 años, sí, ya una vida entera. Él ha cumplido seis misiones desde que estamos juntos, ha sido bien movida la vida de nosotros entre misiones, trabajo, guardia, como es la vida de un médico, ustedes saben, él pertenece a la brigada Henry Reeve, ha ido a Venezuela, Guatemala, en Liberia en la lucha contra el Ébola, en Dominica ante un huracán y ahora estuvo en Lombardía, Italia.

En el caso del Ébola fue diferente, igual había un reto muy grande, pero estaba circunscrito a la zona roja donde ellos trabajaban, la zona de peligro, cuando salían de allí ya todo estaba bien, ahora en Italia, no, estaban trabajando con los pacientes en su área de trabajo, en su hospitalito de campaña, cuando salían igual tenían que seguirse cuidando, porque no sabes, todo el mundo está en riesgo; pero las experiencias que él cuenta son muy bonitas, que el pueblo está muy agradecido, son personas que aprecian el trabajo de ellos, que es primera vez que Cuba envía una brigada a Europa, que nadie envía médicos, nosotros nos podemos dar ese privilegio porque tenemos muchos médicos en Cuba. Él cuenta que ha sido una experiencia única, porque ha sido algo impactante.

(Tomado del Facebook de Naturaleza Secreta)