Sabor y Tradición: Picadillo de calabaza y berenjena en cazuela

En estos días de Feria del Libro, hurgando en las librerías llegué a la de 27 e/ O y P. Buscando libros viejos o de segunda mano, pegunté por libros de cocina y no tenían. Me recomendaron buscar en la Feria del Pabellón Cuba, ahí sí tenían pero ya los había visto: libros de ArteChef —con precios no acorde a los bolsillos de la mujer trabajadora— como En la mesa cubana, 30 Platos emblemáticos de la cocina cubana, Del panal a la mesa, Qué cocinaré hoy, El don aire de los vinos y Cocinando comida china.

A lo que voy. Me encuentro un señor y me dice que él tiene varios libros antiguos, de los cuales solo me llamó la atención uno, Delicias de la Mesa; Manual de cocina y repostería, de María A Reyes Gavilán, 1942, con 550 páginas. Volumen autografiado por la autora. Del precio, no hablemos. Yo tenía gran parte del libro en digital, pero quise tener esta joya que está como libro raro y de gran valor.

En verdad es una joya de la cocina criolla cubana, donde se encuentran casi mil recetas, las que poco a poco iré poniendo en esta página para compartirlas con ustedes. Son recetas fáciles, sencillas y con recursos que se disponen y así podemos variar nuestra comida y ofertar algo nuevo a la familia. Y no solo encasillarnos en una solo forma de presentar un producto.

Espero las disfruten.

Picadillo de calabaza

Ingredientes (4 servicios):

Media calabaza mediana, 2 huevos, 1 tomate maduro, 1 cebolla, 1 ají pimiento, 6 dientes de ajo, ½ cucharadita de comino, ½ macito de perejil, 2 cucharadas de aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie bien la calabaza y píquela en pedazos. Lave y pique el tomate en dados pequeños. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Lave y pique el ají finamente. Limpie y macere los ajos. Lave y pique finamente el perejil.

Ponga una cacerola a la candela con la calabaza, sal y agua que la cubra y déjela hasta que esté cocinada pero con consistencia, bájela, bótele al agua y déjela refrescar.

Aparte ponga un sartén a la candela con el ajo, la cebolla, el ají, el perejil, el tomate, el comino, déjelo sofreír. Mientras, pique la calabaza en dados medianos. Cuando esté el sofrito agréguele la calabaza, sazone con sal y pimienta y déjela sofreír. En tanto, bata los huevos y añádelos revolviendo hasta que esté bien cocinado.

Sírvalo con rebanadas de pan frito o tostado.

(Página 374, del libro de referencia)

Berenjena en cazuela

Ingredientes (4 servicios):

Una berenjena, 1 taza de recortería de ahumados o de jamón, 6 dientes de ajo, 1 cebolla, ½ mazo de perejil, 1 limón verde, 2 cucharadas de aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique la berenjena en ruedas y luego en tiras finas. Limpie y macere los ajos. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Lave y pique finamente el perejil. Lave y extráigale el zumo al limón.

Ponga una cacerola a la candela con el aceite, el ajo, la cebolla, el perejil, la recortería de ahumado o jamón y déjelo sofreír bien, luego agregue la berenjena, el zumo de limón, puntéelo de sal y pimienta déjelo a la candela a fuego lento para que se cocine dándole vueltas hasta que esté, si es necesario le puede poner un poco más de aceite.

Acompáñelo con tostones de plátanos verde.

(Página 375, del libro de referencia)