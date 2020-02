El diario de René: Nunca habían percibido lo temerario que fue ese vuelo directo hacia Cuba

Hoy es 14 de febrero, Día de los Enamorados. Acabo de hacer un intento por llamarte a casa de Nilda, pero resultó inútil. Todo parece indicar que me será imposible darte la sorpresa que quería.

Anoche no escribí porque trato de cumplir mi meta de practicar ejercicios al menos dos días en la semana. De todos modos creo que el día de ayer no fue muy largo y el de hoy, como verás, resultó mucho más corto.

Ayer martes 13 de febrero la jornada comenzó tarde porque se realizó una práctica de incendios en el edificio, así que no pudimos comenzar hasta las 9:21 a.m. Antes leímos las noticias de Internet traídas por Philip, nos enteramos de que las familias de los pilotos de Hermanos al Rescate amanecieron siendo millonarias, pues al fin el gobierno accedió a despojar a Cuba ni más ni menos que de 90 milloncitos que estaban congelados en cuentas bancarias por concepto de llamadas telefónicas a la Isla.

A las 9:21 Paul toma la palabra para examinar las credenciales del testigo. Paul quiere establecer que aunque el señor es especialista en análisis de radar, no lo es en programación, por tanto no está calificado para asegurar la exactitud del programa de computadora que procesó los datos con el fin de animar las secuencias del 24 de febrero.

McKenna comienza inquiriendo sobre la creación de la secuencia animada y establece que el programa de computadora convirtió los datos de radar en trayectorias sobre el mapa, que no se hizo ningún arreglo para acomodarlos a los requerimientos de la Fiscalía, que el testigo no recuerda si hubo intercambio de correspondencia entre el 84RADES y la Fiscalía, que no hubo que hacer ajustes al programa, que los radares no estaban ubicados en línea, que el radar de Cudjoe Key no tuvo que ser ajustado por ángulo, que el programa fue creado alrededor de 1999 y que fueron incorporados datos del Majesty of the Seas al programa. Todo esto según el testigo que, aunque parece contestar las preguntas con su mejor disposición y honestidad, da la impresión de no estar seguro de todas las respuestas.

Esto Paul lo demuestra a través de una carta del propio 84RADES, que el testigo parece desconocer, donde se explica que efectivamente hubo que ajustar el ángulo del radar de Cudjoe Key. Al abordar la cuestión del crucero, el abogado le pregunta al señor Clelland si conoce sobre barcos, lo que da lugar a una objeción de la Fiscalía que es aceptada. Otra pregunta sobre por qué los Mig aparecen en negro, también es objetada con el aval de la jueza. Entretanto se conoce que el señor introdujo personalmente los datos de radar en la computadora.

Tras establecerse que en la secuencia se representan lo mismo aviones lentos y ligeros como aviones rápidos, Paul pregunta a Clelland si a largas distancias estos radares no están designados para aviones grandes, a lo que el especialista dice que están diseñados para todo tipo de avión. Paul trata de introducir un documento, pero ante la objeción de la Fiscalía sigue con su cuestionario y pregunta si ciertas asunciones no tienen que hacerse para estimar la trayectoria de objetivos rápidos; el testigo explica que en cierta medida, pues el radar rastrea la misma área cada doce segundos y en ocasiones hay que asumir lo que el avión pudo hacer en ese período de tiempo.

Al fin Paul puede usar el documento que ha estado tratando de introducir y que es la propia carta del 84RADES, donde se dice textualmente que cuando no se sabe qué hizo un avión rápido, hay que estimar su trayectoria. Caroline Heck Miller objeta: “¡Su Señoría!... La forma de la pre... en fin, no la for..., pero el testi... las reglas y procedim... sin contar con que...”. Todo el mundo la está mirando. Joaquín rezonga por debajo de su aliento reprimiendo una carcajada, pero no puede evitar que la lucha del aire por salir se sienta en toda la sala. Mientras Heck Miller sigue: “La carta que Mr. McKenn... yo no creo que la man... el programa de comp... en fin, objeto la form... bueno, no la forma, pero el cont... bue... este”. Y al fin se sienta medio vencida.

—Bueno, objeto. —Objeción denegada –dice la jueza.

Paul pregunta al testigo si la carta es de su autoría. Al parecer, aunque la carta viene del 84RADES, el testigo no está familiarizado con ella, y Paul le pregunta si la misma no avisa sobre ciertos problemas de precisión en el programa, con lo que motiva de nuevo la objeción de la fiscal y se va a un side bar.

A continuación Paul establece que Mr. Clelland, a pesar de ser especialista en radares y tener cierta familiaridad con el programa que procesó los datos, no tiene suficiente conocimiento del mismo como para testificar sobre su precisión y posibles errores. Por otra parte, el señor conoce cómo se almacenan electrónicamente los datos originales de los radares, así como el proceso de transferencia de dicho almacenamiento a través de varios métodos hasta terminar en el programa, pero le faltan algunos elementos respecto a cómo se manejó todo el proceso desde febrero del 96 hasta el presente. Lo cierto es que el testigo analizó los datos originales, los introdujo en el programa y también introdujo datos del barco de placer: sus posiciones, así como ángulos y distancias hasta ciertos puntos. O sea, que el programa mezcla los datos de radar con el testimonio de los marineros del Majesty of the Seas. Esto puede explicar ciertas discrepancias que he observado en los dibujos presentados por la Fiscalía, sobre todo en las etapas finales del vuelo de Hermanos al Rescate, en las que al parecer el programa de computación trata de conciliar las diferencias entre los datos de radar y el testimonio de los marinos, lo que da como resultado una trayectoria sin sentido de los aviones.

A las 10:03 Heck Miller sube al podio para asentar que el rol del testigo fue el de supervisar la entrada de los datos; que el programa titulado RS-3 es la secuencia de dos anteriores llamados RS-2 y RS-1, desarrollados por el 84RADES bajo la supervisión de su comandante, y que no fue diseñado específicamente para este caso; que el testigo entiende los programas; que la localización de los radares en lugares diferentes incrementa la precisión; que la participación del FBI fue solo la de copiar el producto bajo sus orientaciones a un disco compacto; que los radares estaban trabajando correctamente el día del derribo, y que el señor Clelland había dirigido también la introducción de los datos del Majesty of the Seas. A las 10:15 el jurado abandona la sala para discutir la admisibilidad del disco compacto con que se pretende animar la secuencia de lo que ocurrió ese día en el estrecho de Florida.

Heck Miller toma la palabra: El testigo es un genio. Ha sido cándido y honrado al responder las preguntas. No es necesario traer el 84RADES completo a testificar sobre los particulares del disco. Clelland es el supervisor de un equipo multidisciplinario que creó toda la composición computarizada. No se ha manipulado la información del disco ni el programa. Tomaría seis semanas para traer a todo el que trabajó en la confección del producto que se quiere introducir como evidencia.

Tengo que aceptar que he pasado por alto en este diario la habilidad de la señora Heck Miller para exponer. La fiscal es una sofista consumada y podría convencerte de que el cielo es anaranjado con solo proponérselo. Tiene gran facilidad de palabra, que en combinación con una elocuencia muy bien modulada, le dan poder de convencimiento y la ayudan a transmitir lo que desea. Creo que la única debilidad en este caso es la falta de razón y de base legal, que la pone entre la espada y la pared obligándola a forzar sus argumentos defendiendo lo indefendible y tratando de mostrar lo que la propia evidencia desmiente categóricamente; esto la lleva a intentar imponer sus posiciones a la jueza a pura fuerza. Esta señora sería ciertamente una exponente pavorosa si tuviera la oportunidad de defender una causa razonable, lo que imagino habrá tenido ocasión de hacer una que otra vez, en su carrera de fiscal.

También hay que admitir que, en el caso que nos ocupa, no le faltan buenos argumentos. Efectivamente, el señor Clelland es un buen especialista en radares, se ha conducido con honradez y cuando parece forzar una respuesta, se diría que lo hace más por defender el resultado de su trabajo que con la intención de confundir al jurado. El resto de los argumentos de la señora, en relación con la confección del disco, también merece atención, por su propio peso.

Pero Paul tampoco está escaso de argumentos. Nunca ha objetado los datos de radar, así como las credenciales del testigo; no obstante, plantea que el programa que procesa los datos tiene ciertas flaquezas que sería necesario analizar con un programador; y del documento que ha estado utilizando, lee las siguientes evaluaciones de los especialistas del 84RADES en relación con dichas flaquezas: “A largas distancias los contactos de radar pueden variar. El aeróstato de Cudjoe Key es el más impreciso de los tres radares. La alineación de los radares no es perfecta. Los Mig son demasiado rápidos y en ocasiones escapan a la detección de radar. Hubo que estimar algunas coordenadas en ocasiones en que fueron insuficientes los datos de radar”. En fin, que McKenna solicita discutir con algún programador que pueda explicar cómo se corrigieron las imperfecciones para crear el disco.

Tras sopesar los argumentos de ambas partes, la jueza toma una decisión inteligente: aceptará el disco con la condición de eliminar el programa que anima las imágenes y mezcla los datos del Majesty of the Seas. En otras palabras, el show tecnológico se reduce, se acaban los querubines y los vampiritos y todo lo que se mostrará en la pantalla de los monitores son los datos de radar en movimiento. Punto.

Caroline lleva de la mano al testigo. Presentan el disco compacto y se adentran en una explicación del área geográfica, la localización de los tres radares involucrados en Tamiami, Cudjoe Key y Cayo Hueso, los paralelos y meridianos en los que se desenvuelven los hechos, los símbolos que identifican el tipo de señal de radar: un círculo para la señal secundaria, un triángulo para la primaria y un cuadrilátero para ambas señales. Terminan apuntando que los Mig son más rápidos y no retornan señal secundaria, por no estar equipados de transponder. Todo queda listo para comenzar a ver las imágenes y, antes de seguir la narración, me tomo la libertad de hacer precisiones sobre el tema de señal primaria y secundaria.

El radar emite una señal electromagnética rotatoria que completa los 360 grados de la circunferencia, cada doce segundos. Al tropezar con un objetivo, esta señal regresa al radar y es entonces denominada señal primaria, pues es el eco de la propia señal generada por el radar que ha regresado a su punto de origen. Por otra parte, la navegación moderna utiliza un equipo de a bordo llamado transponder o respondedor, que al recibir la señal de radar responde transmitiendo información sobre la altura y la identidad del avión. El piloto coloca un código en el transponder, a solicitud del controlador de radar, para ayudarlo a mantener localizado su avión, y este código, también llamado squak, es un número distinto para cada aeronave en el área. Esto permite la identificación de cada avión por el squak que está siendo empleado por el piloto. La señal del transponder que se genera a bordo del avión y no en el radar, es llamada señal secundaria.

De esta manera lo que veremos en las pantallas es la ruta de los aviones que va siendo formada por los consecutivos contactos de radar con el avión, cada doce segundos. Estos contactos aparecen, para los aviones lentos, como los pequeños segmentos de una lombriz, segmentos que pueden tener forma de cuadritos si se reciben en el radar ambas señales, de círculos si se recibe solo la señal secundaria y de triángulos si se recibe solo la primaria. Estos segmentos van haciendo crecer la lombriz, a medida que se añaden con cada barrida de radar, en los intervalos de doce segundos. En ocasiones el programa puede limitar el tiempo de exposición, de manera que se vea solo el último minuto de la trayectoria, lo que equivaldría a los últimos cinco segmentos, mientras los anteriores se van borrando y entonces la lombriz aparece del mismo tamaño y como reptando en la pantalla. Para el caso de los Mig, los segmentos estarán ligeramente separados, a diferencia de los de aviones lentos, en que se superponen formando un gusanillo continuo, pues la mayor velocidad de los primeros hace que los contactos de radar cada doce segundos se produzcan a mayor distancia uno del otro.

Y dicho esto, podemos pasar a la demostración computarizada del señor Clelland, no sin que antes Paul se vuelva a atravesar al ver que el testigo tiene unas notas. La jueza decide que el señor explique de qué se tratan las notas, antes de proceder a la demostración visual del producto congelado en el disco compacto. Las notas son simplemente para que el testigo recuerde que el avión de Basulto está representado en verde, el de Costa en rojo y el de la Peña en púrpura, así como el código de transponder para cada uno. También se explica que los Mig aparecerán en segmentos de triángulos negros y que las distancias y coordenadas fueron calculadas con otros mapas de alta precisión. Y ahora sí podemos ver la película preparada por nuestros amigos del 84RADES.

La primera secuencia toma casi dos horas del tiempo real –por supuesto aceleradas por el programa–, y consiste en la trayectoria de todos los aviones participantes, desde el despegue de Opa-locka hasta el regreso del avión de Basulto a los cayos de Florida.

La segunda secuencia muestra la trayectoria de los aviones de Hermanos al Rescate, tras bajar al sur del paralelo 24 norte alrededor de las 3:00 p.m., para provocar el despegue de los Mig, y la mezcla de todas las trayectorias al norte de La Habana, cuando desaparecieron dos de los Cessnas y el tercero regresó a los cayos de Florida, alrededor de las 3:57 p.m.

Estas imágenes comienzan a provocar cierta carga emocional al otro lado de la sala, pues tras los rectángulos que parecen reptar como pequeños gusanillos se esconde la tragedia humana de la desaparición de cuatro vidas, representada por la desactivación primero del rojo y después del púrpura, ambos en segmentos de cuadritos, durante su danza en la pantalla con los gusanillos de triangulitos negros que representan los Mig. Todos observamos los monitores, en medio del pesado silencio que se cierne sobre la sala.

Del otro lado las madres enjugan lágrimas y me parece sentir la tensión, mientras los gusanillos que representan los aviones de Hermanos al Rescate se acercan al litoral de Cuba dibujado justo sobre el borde inferior de la pantalla. Tal vez nunca antes habían percibido lo temerario que fue ese vuelo directo hacia las costas de Cuba y hasta yo mismo me sorprendo de ver cómo siguen hacia el sur. Me parece estar sintiendo a los dolientes gritando para sus adentros que se detengan, que giren, que paren, que no sigan, mientras las tres lombrices roja, púrpura y verde siguen inexorablemente en busca de Cuba hasta confundirse con las lombrices negras en un ovillo, justo al norte de la isla, y la roja desaparece. Y luego desaparece la púrpura, mientras la verde gira hacia el norte y logra escabullirse por entre las lombrices con segmentos de triángulos negros. No me atrevería a afirmar si al jurado le pudo haber impresionado más la desaparición de las lombrices roja y púrpura, o lo cerca del mapa de Cuba que ocurrieron los hechos. Ambas cosas son impactantes.

La tercera secuencia es la misma anterior, pero con la limitación del tamaño de los gusanillos al último minuto de trayectoria, de manera que se va borrando de la pantalla el recorrido hecho antes. Aquí el testigo presenta un mapa donde se ve la trayectoria completa del avión de Basulto N2506, pero a una pregunta de la fiscal sobre el límite de las aguas territoriales cubanas Paul objeta y se produce un side bar.

Este es motivado por un asunto respecto al que yo he alertado a McKenna: se trata de que en todos los mapas preparados por el gobierno para representar el hecho, se ha dibujado el límite de las aguas territoriales cubanas algo más al sur de lo que aparece en el mapa oficial de navegación aérea. Decidieron mostrar el límite como una línea paralela a doce millas de la costa, sin tener en cuenta que en las cartas de navegación esta línea aparece trazada desde puntos prominentes unidos por líneas rectas, lo cual hace que en sectores en que el litoral forma golfos o depresiones este límite está realmente a más de doce millas, tal como ocurre en el lugar del incidente, donde en ocasiones se pueden medir hasta quince millas entre el punto más cercano de la costa y ciertos segmentos del límite territorial.

Paul ha ido marcando este punto sutilmente, al preguntar a ciertos testigos si conocen cómo Cuba mide sus aguas territoriales; pero en esta ocasión se lanza más a fondo y plantea directamente la discrepancia, haciendo que la jueza tome una decisión: se presentarán los mapas sin que se permita discutir los asuntos referidos a los límites de las aguas jurisdiccionales, a no ser que lo haga un experto en esa materia.

Así siguen presentándose las secuencias, en esta ocasión la cuarta que representa el recorrido del avión de Carlos Costa desde el paralelo 24 hasta el derribo. La composición establece que, según el radar, fue derribado a 16.8 millas náuticas de la costa, y que el punto más al sur alcanzado fue en los 23:21:57N 082:28:87O a 13.7 millas náuticas de la costa, a las 3:19:04 p. m. De paso, el testigo plantea que Basulto se acercó a 9.9 millas náuticas del litoral, y muestra la quinta secuencia que no es más que una repetición de la primera, con solo la representación del gusanillo del tamaño de un minuto.

La sexta y séptima secuencias repiten el mismo proceso de las dos anteriores, pero en esta ocasión referidas al avión de Mario de la Peña. El testigo sitúa el punto más bajo del aparato a las 3:16:42 p.m. en los 23:25:17N 082:29:33O a 17.2 millas náuticas del litoral. Respecto al derribo, lo ubica a 21.5 millas náuticas del litoral en los 23:30:11N 082:27:50O, a las 3:28 p.m.

Tras un receso entre las 12:30 y las 12:55 p.m. regresamos para que el señor Clelland escriba en la pizarra puesta en un caballete, para beneficio del jurado, las coordenadas y distancias que han sido dadas anteriormente. Finalmente explica el margen de error atribuido a los radares, situándolo en más o menos un grado por acimut y media milla por distancia, lo que daría un cuadrilátero de error de una milla de profundidad y tres millas de ancho, a esa distancia. Antes de terminar, la fiscal le hace repetir la última imagen para preguntarle la dirección del vuelo de Mario de la Peña y el testigo responde que estaba volando de oeste a este. Heck Miller hace repetir la imagen ampliada y extiende la pregunta hasta los últimos dos minutos, haciendo que el testigo responda que la última etapa del vuelo había sido de norte a sur. Con esto cede el lugar a Paul para que contraexamine al testigo.

Utilizando la pizarra del caballete, el abogado solicita al testigo que dibuje la esfera terrestre y ubique en ella los tres radares, así como el contorno de la isla, para trazar luego una imagen de las ondas de los tres radares que deberían converger justo al norte de Cuba. Paul pregunta al testigo si la curvatura de la tierra no afecta el alcance del radar y, ante la respuesta afirmativa, dirige la atención hacia el alcance del de Tamiami, que resulta ser de 250 km, lo que elimina este sensor como fuente de datos del análisis. Entonces la atención se proyecta hacia los dos restantes, es decir, el de Cudjoe Key y el de Cayo Hueso, y Paul pregunta a Clelland si ambos radares pudieron haber captado las imágenes finales del vuelo, justo al norte de la isla: “Tendría que chequear”, dice el testigo, mientras se zambulle en su computadora para hurgar en ella por un rato: “Solo el radar de Cudjoe Key captó las últimas secuencias del vuelo”, admite casi con pena, mientras dan la 1:45 y a Paul le ha tomado solo once minutos hacer ver a la audiencia que toda la ponderación sobre los tres radares es bosta de chivo.

Y así termina la actividad de este martes 13 de febrero, un día relativamente tranquilo, con un testigo decente y mucha tecnología. Todo indica que seguiremos hablando de radares por un buen rato, entre uno y otro testigo que nos dirán si Ramón botaba la basura en la mañana, si Gerardo quería al gato del vecino o si Fernando leía toda la propaganda comercial que le llegaba por correo, todas cosas muy importantes para el caso de la Fiscalía.