“El diario de René”: Golpeando sin misericordia a la Fiscalía a cuenta de los farsantes de Hermanos al Rescate

De inmediato paso al viernes 9 de febrero, siendo ahora las 2:45 p.m. del domingo 11.

Al llegar a la Corte ya Paul ha puesto su moción en relación con la conferencia de prensa que Basulto ofreció, dos días antes, para anunciar su inocente homenaje a los pilotos de Hermanos al Rescate. El abogado ha traducido a Basulto y explica en su moción cómo este pretende ahora ir al límite de las doce millas y desde allí lanzar volantes para que lleguen a La Habana. Lo denuncia como una maniobra para influir en el juicio, divulgando su versión del lugar en que ocurrieron los hechos, y para, al mismo tiempo, demostrar que eso fue lo que hizo en enero de 1996, un mes antes del derribo de los aviones.

La desesperación de Basulto se hace evidente con esta maniobra; supongo que pondrá ventiladores a bordo de los aviones para que soplen los papelitos hacia el sur. Y no me extrañaría que, con otro chequecito, convencerán a algún otro iluminado como Morejón, en La Habana, para que arroje algunos volantes, que luego mostrarán como prueba del éxito de su lanzamiento desde los aviones. (Por supuesto que lo primero lo digo guiñando los ojos y lo segundo sin guiñar).

La jueza, que no las tiene todas con Basulto y su pandilla, cumple su palabra de ser expedita y ya, a media mañana, tenemos su orden para que los abogados de Hermanos al Rescate respondan a la moción de Paul, antes de la mañana del lunes. Como ves, esto promete ponerse interesante.

A las 9:10 ya tenemos al agente Quesada a bordo para que continúe contándonos su vigilancia sobre Guerrero, en enero del 97. El hombre se sienta y está todavía mirándonos intrigado, pero una vez que comienza su testimonio son introducidas algunas fotografías que le hacen reconocer al Faquir. Sigue el recuento de otros seguimientos a Gerardo, Ramón y Fernando. Aunque no puede describir alguna actividad ilegal en específico, identifica algún que otro indicio de lo que asume como contrachequeo.

A las 10:02 la Fiscalía deja listo al señor Quesada para ser contraexaminado por la defensa.

En tres minutos Joaquín establece que el señor no tenía idea del nombre de Rubén Campa, en los días en que realizó la vigilancia de nuestro amigo. Esto parece haberlo hecho solo para apoyar ciertas alegaciones en el sentido de que la detención de Fernando pudo haber adolecido de inconsistencias legales.

A las 10:05 Jack toma el podio para dar un giro interesante a su contraexamen. Resulta que el agente estuvo en enero del 97, durante dos horas, en los alrededores de la base de Boca Chica mientras esperaba por la salida de Guerrero, y durante todo ese tiempo se movió libremente en el área sin que nadie lo molestara, llegando incluso a entrar hasta cierta parte de la instalación. Esta es una buena constatación, porque demuestra que la base es un lugar de fácil acceso al público y pocas medidas de seguridad. Por otro lado, Jack trata de establecer que las actividades que el agente había interpretado como de contrachequeo, podían haber sido recorridos rutinarios por las tiendas, y advierte que, en alguna medida, la presunción de Quesada con respecto al trabajo clandestino del acusado pudiera haber influido en la apreciación sobre sus itinerarios.

Y así termina este testimonio que ni pinta ni da color en el juicio. El agente se comportó muy correctamente y, excepto su lógica inclinación a considerar los movimientos de los acusados como contrachequeo, sonó sincero.

A las 11:17, el señor Robert Rooney está en el estrado de los testigos. Este señor tiene cuantos estudios en química se pueden acumular y trabaja como experto en química forense para el FBI. Identifica un fragmento de papel encontrado en casa de Gerardo como papel soluble y explica que, a diferencia del papel normal, se desintegra en contacto con el agua, para seguidamente pasar a realizar un impresionante experimento guiado por Mr. Buckner, quien actúa como anunciador del espectáculo. Con gran pompa colocan dos copas de agua ante el jurado –no hay redoble de tambores– y depositan un pedazo de papel regular en una y el fragmento hallado en casa de Many en la otra; el fiscal comete el error de preguntarle al experto qué pasa con el papel normal y este, supongo que haciendo acopio de toda su experiencia en la rama de la química, anuncia: “El papel normal se moja”, lo que arranca una carcajada de todos los presentes, que ya se habían dado cuenta de que efectivamente el papel estaba mojado. Luego dan un poco de tiempo para que el papel soluble se desintegre en el agua y pasan la copa al jurado para que la examine.

En doce minutos se ha operado la magia del papel mojado y Paul dedica solo dos para preguntar al testigo dónde se puede obtener el papel soluble, a lo que este responde que se puede conseguir con el fabricante. Paul le pregunta sobre el uso que puede tener este papel, y esto provoca una objeción de la Fiscalía, aceptada por la jueza.

A las 11:31 tenemos al señor Marshall Williams, quien bajo la batuta de la fiscal Heck Miller se nos presenta como funcionario del Departamento de Justicia a cargo del registro de agentes extranjeros. El señor Williams explica cómo funciona el sistema de registro de agentes extranjeros a través de distintas oficinas subordinadas a los departamentos de Justicia y de Estado, así como algunas agencias policiales. Luego testifica que suministró a cada una de dichas oficinas la lista de nuestros nombres y seudónimos, sin que apareciéramos registrados en ninguna de ellas.

A las 12:15 Joaquín le complica el testimonio a Williams, porque en uno de los listados que este envió al Departamento de Estado[1], el nombre de Fernando González aparece solo con la letra “s” y no combinando la “s” con la “z”, como en otras listas. Supongo que Joaquín se ha levantado para no dormirse y se le ocurrió mantenerse despierto con este ejercicio intelectual, aunque desconozco si tendría otro motivo más serio. El caso es que entretiene al testigo por un rato con esta pequeña discrepancia, lo cual le toma doce minutos.

Caroline Heck Miller le hace el juego a Joaquín, metiéndose en el trabalenguas del González que no es González, ni Gonsález ni Gonsales, pero que sin embargo pudo haber sido cualquiera de los tres.

Así termina la semana. La comenzamos tal y como habíamos concluido la anterior, es decir, golpeando sin misericordia a la Fiscalía a cuenta de los farsantes de Hermanos al Rescate, que inútilmente fueron traídos para que se presentaran como víctimas. Como te dije antes, la Fiscalía al parecer se replegó y retornó al ritmo inicial del juicio, es decir, a los testigos que no tienen nada nuevo que aportar y por tanto son inofensivos, pero a la vez menos susceptibles de ser golpeados. Yo diría inmateriales.

Ya la Fiscalía anunció que la próxima semana, o a más tardar en la siguiente, podrían terminar su caso, de manera que es de esperar que se aventuren a abordar los cargos más serios, especialmente el de Hermanos al Rescate, para el que no han podido traer todavía un testigo decente. Aunque corren el riesgo de que los pulvericemos, probablemente harán un último esfuerzo por fortalecer ese cargo, pues en realidad ya no tienen nada que perder con hacerlo, y así al menos hacen mérito ante el gueto.

A las 7:20 p.m. de este domingo 11 de febrero, declaro actualizado este diario, del que Paul y Joaquín te harán entrega en su corto viaje de trabajo a Cuba. Con ellos van también cartas de mis hermanos.

Yo solo puedo ofrecerte este diario, en el que estoy vertiendo todas mis energías, mi tiempo, mi amor y mi corazón.

Sé que no es una carta personal, que no quedará entre nosotros y será leída por muchas personas. Sé también que sería egoísta de mi parte dedicártelo solo a ti, cuando hay tantos que merecen este esfuerzo, que lo leerán para saber de todos y cada uno de nosotros. Tal vez recibirán con alegría la referencia a un hijo, un hermano o un padre. Pero también deben saber que cada palabra está escrita por los cinco, por nuestras alegrías y nuestras penas –siempre más numerosas las primeras–, por nuestros logros, por cada logro de nuestros abogados, por la presencia de mi hermano siempre, atento en la sala de la Corte, gallardo, sereno, cariñoso y firme como lo hubieras estado tú. Por eso a veces me pregunto si debería pedirte disculpas por no escribirte una carta y solo enviarte este diario tan personal y tan colectivo al mismo tiempo.

Pero entonces pienso que comprenderás que este es mi mejor homenaje a tu lealtad, a tu amor, a tu apoyo de siempre y a tu recuerdo que tanto me acompaña todos los días en esta honrosa batalla. Solo tú eres capaz de inspirarme este diario, solo tú me levantas bien temprano en las mañanas para escribirlo y me permites sustraerme a los placeres de un juego o de un programa de televisión para sentarme a actualizarlo, y me impulsas cuando llego exhausto de la Corte para seguir con esta tarea que me he impuesto, aun cuando algunos días no sienta la misma inspiración y tenga que vencer el cansancio, y tenga que imponerme a la ansiedad que representa sentir que los días se me adelantan, y me pregunte si seré capaz de tenerlo actualizado.

Pero me lanzo, y empujo, y persevero y escribo, pues, a pesar de todo, lo único que no puede pasar es que deje de cumplirte la promesa que te hice antes de tu partida: la de hacerte el diario de las incidencias de esta batalla, para que no se pueda decir que tú no participaste. Pues quién si no tú puede hacer que me lance, que empuje, que persevere y que escriba.

Con todo mi amor.

Tu Rene

P.D.: Y para que nadie dude del ánimo que nos sostiene aquí, te envío otra inspiración de Many, basada en la intención de Paul de tomar más deposiciones en Cuba. Con esta combinación de humor y principios no hay bajeza que pueda. Modestia aparte.

Nota:

[1] Secretaría del gobierno que ejecuta la política exterior norteamericana. Equivalente al MINREX cubano. Pertenece a la rama ejecutiva y responde al presidente.