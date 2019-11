“El diario de René”: El comienzo de una batalla que será probablemente la más importante en nuestras vidas

Hoy es sábado 9 y me levanté temprano para correr, bañarme y luego hacerte la llamada telefónica de rigor. Todavía me suenan tus palabras en los oídos cuando me siento a contarte sobre lo que pasó el pasado miércoles 6. Y aunque me quedé con la sensación de que estabas comenzando a sollozar, al terminar la llamada, prefiero pensar en tus risas y tus palabras de optimismo.

Ese miércoles comenzó con la expectativa de ver cómo le quedaba la nueva ropa a Medina, y bajamos los cuatro restantes al vestidor con el deseo cómplice de verle la cara cuando le entregaran su ropa y viera su traje nuevo.

Después de cambiarse la ropa, sale con su traje reluciente y la sonrisa en pleno rostro para ser recibido en la celda de tránsito con vítores, chistes y comentarios.

Este memorable día de los argumentos iniciales es el comienzo de una batalla que será probablemente la más importante en nuestras vidas, justo el día del cumpleaños de Elián González; una coincidencia más, pues recordemos que el día del fusilamiento de los estudiantes de Medicina comenzó la selección del jurado.

A las 8:50 a. m. abre la sesión. Es llamado el señor Juanito Millado para que explique su problema a la jueza. Con lágrimas en los ojos se refiere a la salud de su mamá y a cómo no podría concentrarse en el juicio. Se ve conmovido, y ambas partes coinciden en liberarlo de su puesto en el jurado.

El problema del señor Yagle parece menos complicado, pues consiste en un tratamiento que le tomaría solamente el próximo día, y el señor espera estar listo para el lunes que viene. De manera que se le mantiene en el jurado, pasándolo de primer alterno a jurado fijo, y se decide tomar de descanso jueves y viernes, para posibilitar su cita médica.

La jueza vuelve a preguntar sobre qué hacer para completar el jurado, si mover automáticamente a los que siguen en la lista o si dar a cada parte un veto perentorio para procesarlos. La Fiscalía sigue obsesionada con el color oscuro del señor Louis Harrel, primero en sucesión, y Paul McKenna asume el papel de Salomón para ayudar a la jueza. Le propone que, como solo había sido removido un jurado y no dos, como se había anticipado, mejor sería dejar los alternos en tres, a lo cual inmediatamente accede la Fiscalía, aliviada de quitarse a otro ser humano de piel oscura de encima.

De esta manera se pudo tomar juramento al siguiente jurado:

Gil Page

David Bucker

Diana Barnes

Sonia Portalatin

Omaira García

Elthea Peeples

Wilfred Loperena

Richard Campbell

Migdalia Cento

Sergio Hernán

Deborah Vernon

Eugene Yagle

Los jurados alternos son:

Miguel Torroba

Marjorie Hahn

Beverly Holland

Justo después del juramento del panel, Philip me deslizó un papel con un artículo de El Nuevo Herald, otro novelón del mercenario de la pluma Rui Ferreira, donde se deforma totalmente la realidad del día anterior y se tergiversa la batalla de la Fiscalía contra los negros, bajo un manto de anticubanismo por parte nuestra. Nada nuevo por parte del Nuevo.

Así quedan listas las cosas para comenzar los argumentos iniciales. Toma el podio el fiscal David Buckner a las 9:40 a. m.

Mr. Buckner es coherente y maneja bien la comunicación con el jurado. Comienza por referirse a las falsas identidades de Manuel Viramontes –ya identificado como Gerardo Hernández–, Luis Medina y Rubén Campa, para luego identificarnos a Guerrero y a mí. Muestra un diagrama de la Red Avispa con todos sus integrantes, y menciona algunas características del trabajo, como la compartimentación. Después habla de los innumerables documentos conseguidos por el FBI –los mismos que han estado manipulando por dos años para impedirnos su uso durante el juicio–, señalando que mostraban nuestras intenciones: “escritas por ellos mismos”.

Luego de extenderse algo en el tema de las comunicaciones entre nosotros y con Cuba, entra en el asunto de Guerrero y la base naval de Boca Chica, exagerando en todo lo posible las actividades de este y glorificando al FBI por “evitar a tiempo que pudiera obtener información secreta”, sin tomar mucho aliento para luego mentir: “Guerrero era evaluado por Cuba según la información secreta que lograba obtener”. Un poco después del embuste, inadvertidamente, se corrige de nuevo: “Una cosa que ustedes no verán, damas y caballeros, es alguna información clasificada que estos defendidos fueran capaces de conseguir y transmitir al gobierno de Cuba”, esto argumenta para decir que como se trata de una acusación de conspiración no se necesita que se muestre información clasificada. Un término de su invención es introducido para confundir al jurado: “Conspirar para obtener información no pública”. Aborda luego el tema del Comando Sur[1], para cuya argumentación, anuncia, descansarán en el “testimonio” de Joseph Santos. (Yo respondo por las comillas).

Se refiere a Hermanos al Rescate y a Democracia como al asilo de caridad de la Madre Teresa de Calcuta, para luego señalar nuestras siniestras intenciones hacia ellos, a partir de la infiltración de Roque y un servidor, y lanzarnos al rostro la mentira de que queríamos infiltrar al FBI. Después entra en el tema de los vuelos de Hermanos al Rescate, de quienes, según él, Cuba “¡sospechaba!” que tiraba volantes en la Isla. Aquí liga aceite con vinagre para convencer al jurado de que Gerardo había conspirado para derribar los aviones, utilizando la misma maniobra de relacionar actividades inconexas con la que armaron el cargo contra él. Finalmente se refiere al acta de acusación y demanda que se nos encuentre culpables de cada uno de los cargos.

No hizo un mal trabajo. Creo que dejó cierta impresión en la sala, escogió no desbordarse en el uso de la mentira y utilizó solo algunas que supo intercalar para recalcar un punto o dejar una impresión determinada, evitando así que luego lo abofetearan por uso excesivo de ficción. Al terminar, a las 10:45, la sala quedó silenciosa y nos retiramos a un pequeño receso, supongo que con todos los ojos puestos sobre los “abominables espías”.

A las 11:10 regresamos a la sala y ocupa su turno al bate Paul McKenna, representante de Gerardo Hernández, alias Manuel Viramontes, alias Giraldo, alias Giro, alias Daniel Cabrera y quién sabe si algún otro.

El 24 de febrero de 1996 –el día del derribo–, justo después que el avión de José Basulto y otros dos de Hermanos al Rescate habían despegado del aeropuerto de Opa-locka, la torre de control se dirigió a Basulto y le deseó: “Tenga un vuelo seguro”. La respuesta de Basulto fue: “Lo necesitaremos”. La pregunta es por qué un piloto con treinta años de experiencia, una licencia profesional y miles de horas en el cielo necesitaba suerte en ese día. La respuesta sin duda es: porque no era una misión rutinaria de rescate de balseros. Era un vuelo deliberadamente dirigido a provocar al gobierno de Cuba, para una confrontación.

Y de esa manera Paul McKenna inaugura el juicio contra José Basulto.

Paul identifica a Gerardo Hernández y admite que estaba aquí siguiendo orientaciones del gobierno cubano; y procede a explicar el porqué de la necesidad de sus actividades. Se refiere a la falta de relaciones entre los dos países y a la situación en que se encontraba Cuba, al tener que defenderse de todos los grupos terroristas que pululan en Miami. Señala la disparidad militar entre los Estados Unidos y Cuba, explicando que la Isla ni puede ni tiene intenciones de llevar a cabo actos agresivos contra aquel país.

Aborda la biografía de José Basulto, desde sus inicios como mercenario de la CIA y luego sus pasos como terrorista independiente. Le concede el favor de reconocer que la fundación de Hermanos al Rescate había tenido al principio un objetivo honorable, pero señala que, después de firmarse el tratado migratorio entre los dos países que ponía en peligro la supervivencia y la razón de su organización, Basulto convierte a Hermanos al Rescate en una organización política. Acto seguido habla de las continuas violaciones del espacio aéreo ejecutadas por el grupo, menciona todas las quejas y avisos del gobierno cubano, así como los repetidos llamados hechos a Basulto por las propias autoridades norteamericanas.

No deja nada para luego, y se refiere a la falta de respuestas concretas de los Estados Unidos al respecto. Al parecer, en un año electoral, no quisieron meterse con un “líder de la comunidad exiliada de Miami” y dejaron de tomar las medidas que la ley dictaba. Más adelante entra en detalles sobre el vuelo fatal del 24 de febrero, cómo se había violado, una vez más, el plan de vuelo; también respecto a las declaraciones anteriores de Basulto dirigidas a apoyar la reunión de Concilio Cubano que tendría lugar ese día en La Habana, y en cómo todo el mundo había tomado en serio las advertencias de Cuba, excepto el señor Basulto. Cita a varios militares norteamericanos de alto rango, que van a servir de testigos para confirmar que los vuelos de Hermanos al Rescate no podían ser considerados civiles por el gobierno de Cuba. Al final, exhorta al jurado a no permitir que se hiciera de Gerardo un chivo expiatorio.

Este breve diario no alcanza para describir, en su verdadera magnitud, la profundidad de la intervención de Paul. Le habló al jurado con el corazón. Tengo incluso la impresión de que hasta los familiares de los pilotos tienen que haberse sentido tocados por las verdades que expresó. Al terminar su comparecencia, justo al mediodía, había comenzado a inclinarse la balanza del día hacia el platillo de la verdad. Sin dar tiempo para más, tomó el escenario Bill Norris, abogado de Ramón Labañino, alias Luis Medina, alias Allan, alias Oso.

Mr. Norris se dirige al jurado con su tono pausado. Lo insta a no dejarse llevar por las primeras impresiones y a esperar hasta el último día para decidir. Se presenta y presenta a su cliente como Ramón Labañino, lo que provoca un sismo en el puesto de los fiscales y agentes del FBI. Los últimos corren a tomar nota del nombre y luego salen a la carrera de la sala.

Seguidamente señala que el terrorismo contra Cuba era la causa de nuestra presencia aquí. Ataca el mal uso que la Fiscalía hace de la palabra “espiar”, para confundirla con el delito de espionaje, y explica con un ejemplo sencillo la diferencia, señalando el vínculo entre información de defensa nacional y el delito de espionaje, que no puede estar presente si no existe la primera. Toca el tema de las fuentes públicas disponibles para Cuba, a través de las cuales se obtienen datos que, luego de procesados, cubren las necesidades informativas del país en materia militar; y presenta al coronel Amel Escalante Colás, cuya deposición en Cuba utilizará para demostrar este punto. Antes de finalizar se refiere de nuevo a las organizaciones contrarrevolucionarias de Miami y a la necesidad que tiene Cuba de mantenerse informada acerca de las mismas, y recalca el hecho de que mucha de la información que Cuba ha obtenido a través de nuestro trabajo ha sido transmitida al FBI.

Al terminar Mr. Norris, a las 12:25, se había inclinado algo más la balanza del día a nuestro favor. Después de un descanso de veinticinco minutos, toma la palabra Joaquín Méndez, abogado de Hipólito González, alias Rubén Campa, alias Oscar, alias Camilo, alias Vicky.

Joaquín va al grano y explica una vez más los motivos que obligaban la presencia de Rubén Campa en los Estados Unidos. Se refiere a las actividades terroristas de las organizaciones contrarrevolucionarias, a varias de las cuales las llama por su nombre; da también una lista de connotados asesinos que hicieron carrera dañando a Cuba, con lo que provoca la salida intempestiva del abogado de la Fundación, Many García, no sé si para ir al baño o para avisar a los capos de su cuartel. Luego Joaquín enumera, por orden cronológico, los atentados con explosivos en los hoteles y lugares turísticos en Cuba y muestra fotografías. Los compara con una parte de la evidencia, sobre el intercambio de mensajes entre Cuba y nosotros, referidos a dichas actividades terroristas. De pronto, como quien no le da importancia al asunto, nos sorprende a todos cuando anuncia que su cliente se llama Fernando González. Y finaliza enumerando una serie de investigaciones, todas relacionadas con el terrorismo, en las que Fernando había estado envuelto. Tras treinta y cinco minutos de vibrante exposición, Joaquín cede el podio a la Corte.

A la 1:25 p. m. sigue Jack Blumenfeld, abogado de Antonio Guerrero, alias Lorient, y más conocido cariñosamente por nosotros como el Faquir. Jack hace honor a su lugar en la batería, el cuarto, con una vibrante disertación que resulta la sorpresa del día (además del cambio de Hipólito por Fernando, por supuesto).

Jack es incisivo, directo, ameno, humano, y defiende a Guerrero con un ataque sólido. Al presentarse, explica que no quiere ser repetitivo y que su papel durante el juicio será el de precisar y no redundar, para ayudar a crear un panorama lo más completo posible del caso. Presenta a Antonio con afecto y respeto y, a partir de ese momento, no deja de llamarlo Tony durante toda su comparecencia. Humaniza a Guerrero, explicando algunos de sus datos personales: sus nexos y familia en Cuba, sus estudios, cómo se había casado dos veces, primero en Cuba y después en Panamá, para posteriormente asentarse en Cayo Hueso (Key West, en inglés), donde consiguió trabajo en la base de Boca Chica, tras haber desempeñado otras labores poco remuneradas en la ciudad. Se refiere a las características de sus trabajos en Boca Chica, sin pretensiones ni grandes responsabilidades, a través de los cuales, efectivamente, realiza las observaciones que sus actividades le permitían, con el solo objetivo de proteger la tranquilidad de su país. Después entra de lleno a analizar las alegaciones de la Fiscalía, llamando mentira a la mentira –en el caso de Guerrero los fiscales habían cargado un poco más la mano– y poniendo sin titubeos sobre la mesa las más serias alegaciones de la acusación, otorgándoles su real dimensión. Luego habla sobre las características de la base, para hacer ver al jurado que su cliente nunca había accedido a nada secreto ni había intentado hacerlo. Y termina con una breve frase: “Tony es un patriota en su país y, en cuanto a nosotros, nunca quiso hacernos daño”.

Jack cierra así el día con broche de oro y, al salir, recibe el abrazo emocionado de Mirta. A la 1:45 de la tarde había concluido una jornada memorable para todos nosotros y, por qué no, para todos en la sala.

No siempre es fácil analizar un hecho del que se es protagonista, sobre todo cuando se trata de un enfrentamiento tan fuerte, en el que uno está de un lado y los clásicos “malos” del otro. Creo haber sido lo más objetivo posible en mis observaciones y no peco de parcialidad si digo que nuestros abogados desbordaron a los acusadores.

No estoy suponiendo que esta jornada ni las que le sigan puedan decidir el resultado legal a nuestro favor, puesto que aquí están en juego muchos sentimientos, prejuicios sembrados durante años por una educación deficiente y una propaganda brutal, y quién sabe cuántos otros factores completamente subjetivos que siempre incidirán en la decisión que tome el jurado.

Y si digo con satisfacción que la balanza se inclinó a nuestro favor, no es para disminuir a la otra parte, que creo que hizo un buen trabajo desde su posición, sino porque la solidez de nuestros alegatos se basa en que asumimos de frente la verdad, en que no tenemos que falsear los hechos para adaptarlos forzadamente a la ley, en que sabemos que no hemos hecho daño a nadie aquí y en lo justa que es la causa que defendemos.

Por otra parte, independientemente de este balance, lo sucedido hasta ahora no debe de tener repercusiones concretas en la decisión del jurado, más allá de abrir las primeras fisuras que permitan al panel ir descubriendo al embustero en este litigio. Pero los cinco salimos de la sala satisfechos, mejor dicho felices, pues se escucharon algunas verdades que nadie hubiera soñado oír en Miami.

Esa noche, cuando hablé por teléfono con Roberto, me dio una versión arquitectónica: “Hermano, después de lo que se dijo en esa sala, ya me daba lo mismo que el edificio me cayera encima”.

Regresamos al penal llenos de alegría, reconstruyendo lo que había pasado en la Corte y riéndonos de la tomadura de pelo que nos había hecho Fernando: “Cuando anuncié que me llamaba Hipólito vi que les gustó tanto, que preferí no decepcionarlos”, nos dijo riendo.

Nota:

[1] Comando Sur. Uno de los nueve comandos unificados en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entre todos se adjudican la “responsabilidad” de las actividades militares en el planeta entero. El Comando Sur es el “responsable” del área de América del Sur y Centroamérica, abarca diecinueve países.