“El diario de René”: La incertidumbre de no saber cuándo te podré ver

21 de noviembre de 2000

Mi amor:

Hoy comienzo la carta más larga que he escrito o escribiré en mi vida. Te la dedico a ti en este día en que tantos sentimientos y sensaciones encontradas me asaltan. Por un lado siento el alivio de saber que al fin saliste de tu prisión, que estás entre tanta gente que te quiere y te apoya incondicionalmente, que te habrás reunido ya con Irmita, que habrás visto a tus viejos y, sobre todo, que habrás dejado de ser un instrumento en todo ese torpe chantaje que me trataron de imponer inútilmente.

Por otro lado, experimento el vacío que tanto llenabas en los días de visita o en las audiencias de la Corte, la incertidumbre de no saber cuándo te podré ver de nuevo, el saber cuánto querrías estar aquí junto a mí durante todo este proceso para darme tu apoyo y aliento.

En fin, que ha sido un día un poco ambivalente. Creo que en general me siento contento, pues los sentimientos positivos pesan más que los negativos, aunque en ocasiones me asalta un poco de nostalgia y percibo que la alegría no llega a ser del todo plena.

Supongo que también pesa sobre mi ánimo el que todavía no tengas a Ivette contigo y el hecho de estar pendiente el momento tan esperado de poder hablarte por teléfono.

Le dije a mami que cuando te viera te avisara que esperaras llamada mía, en casa de Roberto, el viernes. Pero siempre me quedó la sensación de que el viernes estaba demasiado lejos, sensación que hace un rato, hablando con abuela, se reforzó, pues ella tiene la misma opinión y le parece mucho esperar tres días para poder hablarnos. De manera que le dejé dicho a mami que, cuando te vea, adelante la propuesta para el jueves y así me evito veinticuatro horas más de ansiedad innecesaria. Supongo que mañana a esta hora ya te habrás reencontrado con mami y con Ivette, y no veo llegar el momento en que se me dé esa buena noticia.

No te extrañará si te digo que en estos últimos días me he mantenido hablando con mami, Roberto y abuela más de lo usual, sobre todo desde que ayer por la mañana me dijeron que tu viaje se precipitaba y tu deportación era cuestión de horas. Ahora que se ha puesto sobre el tapete el asunto del terrorismo contra Cuba con el caso del complot en Panamá, se me ocurre que el mundo tiene cosas ridículas; una de ellas es que un país responsable de albergar a tanto criminal, ahora se deshace en esfuerzos para librarse de tu presencia. Ellos se lo pierden. Otra razón para pensar que no se puede cejar en la lucha por crear un mejor mundo y mejorar la raza humana. No creo haber visto en ninguno de los personajes que, investidos de sus atribuciones gubernamentales, se han ensañado durante dos años con nosotros el más mínimo asomo de los valores y las cualidades humanas que te sobran.

Anoche, cuando le hice la última llamada a Roberto, me dijo que habían hablado por teléfono contigo y estabas de buen ánimo, solo un poco ansiosa y pensando que tal vez no dormirías bien en espera de tu viaje. Hice un esfuercito y me dormí bastante rápido, pero me desperté a eso de las cinco de la mañana, bajo la sensación de que a esa hora ya te estarían llevando para el aeropuerto. Entonces me revolqué un poco en la cama, pensé en ti y al final pude dormirme de nuevo, hasta las siete y media.

Esta mañana llamé a casa de Gladys alrededor de las nueve de la mañana, pero todavía no tenían noticias tuyas, me dijeron que estaban esperando tu llamada desde Cuba, para confirmar tu arribo. Quedamos en que llamaría por la noche, pero no pude esperar tanto y volví a comunicarme con ellos después de almuerzo. Me enteré entonces de que habías llegado bien y de que Roberto habló contigo durante tu trayecto hacia la casa. Esto me lo informó mami, ya que Roberto había ido a la oficina de Joaquín para recoger unos papeles, aunque me quedé con los deseos de hablar con él para saber exactamente sobre esa conversación contigo y, sobre todo, cómo había notado tu estado de ánimo. A la hora en que te hago estas líneas son las siete y media de la noche y ya volví a llamar a casa de Gladys, pero esta vez Roberto y mami se encontraban precisamente aquí para completar la ropa con que asistiríamos al juicio y me quedé de nuevo con los deseos de hablar con él. Trataré de conseguir con alguien aunque sea cinco minutos para hablar con mami esta noche y despedirme de ella; y no me queda más remedio que esperar a mañana para hablar con Roberto y saber sobre su conversación contigo. Ni siquiera estoy seguro de que pueda hablar con ellos esta noche; si ese es el caso, la próxima vez que hable con mami ya ella estará en Cuba contigo.

Hoy también hablé con Ivette, aunque tú sabes que ella trata de darte un beso y soltar el teléfono rápido cuando está haciendo algo más “importante”. Está de lo más excitada con su viaje a Cuba y me dijo que se iba con “mamita e Irmita”. Conversé con abuela también, y la noto bastante preparada para la ida de Ivette, entre una que otra lágrima y uno que otro chiste, se nota que entiende la situación y alberga la esperanza de volver a ver a “su niña”. Por supuesto, en lo que de mí dependa, trataré de que sus esperanzas no sean vanas.

Mami, por su parte, se las ha arreglado para despedirse de toda la familia. Según me dijo ha aprovechado estos días para hacerles cartas a todos en Sarasota. Yo no quería que se fuera tan pronto porque me parecía que a abuela le vendría bien estar un poco más de tiempo en su compañía, pero por otra parte a todo hay que buscarle el lado bueno y sé que tú te beneficiarás de la estancia de mami en Cuba, en esta etapa de adaptación. Espero que una de las consecuencias buenas de todo esto sea el estrechamiento de los lazos dentro de la familia, resultado lógico de la actitud que todos han tenido en estas circunstancias tan complejas y difíciles.

Como te dije al principio, esta será la carta más larga que haya escrito en mi vida, pues la pienso seguir escribiendo todos –o casi todos– los días, e írtela enviando con Papín. Como te prometí que te haría un diario del juicio, será también parte de esta carta, que tal vez no termine hasta que te vea de nuevo. Será como un libro que te escriba por partes y cuyos fragmentos te haré llegar periódicamente, tal vez una o dos veces por semana.

En fin, será el mejor testimonio de que te recuerdo todos los días, de que estás conmigo en cada momento y seguimos juntos, por más que les pese a quienes han perdido su tiempo inútilmente tratando de destruir nuestra moral, descargando su vileza sobre nuestra familia.