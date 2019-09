S03E01: Conexión Cuba, Android 10 y la nueva serie fantástica de Amazon (+ Video)

Terminaron las vacaciones y volvemos con el resumen semanal de lo más interesante en materia de tecnología, cultura pop y videojuegos. Abrimos la tercera temporada de esta sección con la noticia del estreno de un programa sobre tecnología e informatización donde Canal USB está participando en el desarrollo del guion. Conocerá además las principales funciones que trae Android 10, las novedades del videojuego Gears of War y lo más reciente de Amazon.

Este viernes a las 7:30 p.m. por el Canal Educativo 2, se estrenará el programa Conexión Cuba, un segmento dedicado a la tecnología, con el objetivo de acercar a los televidentes al proceso de Informatización de la Sociedad Cubana, sus desarrolladores y los protagonistas de este proceso.

Como parte de la programación habitual del canal, Conexión Cuba llevará al espectador cada semana a secciones como “Kilobyte”, encargada de ofrecer cápsulas informativas del mundo informático y cubano. Igualmente, podrán disfrutar de “F5”, una sección de comentarios de actualidad tecnológica, y “Dale a Start”, para conocer lo más novedoso del mundo de los videojuegos.

Canal USB colaboró en el guion del programa, así que no se lo pierdan. 😉

Google hizo oficial Android 10 el pasado 3 de septiembre, junto a un grupo de nuevas y renovadas funcionalidades que marcan el inicio de una generación que no llevará nombre de dulce. Algunas de las nuevas características del robocito verde se habían disfrutado en actualizaciones anteriores, así como en aplicaciones de la plataforma del gigante de Mountain View, como es el caso de Gmail y la vista oscura.

Android 10 permitirá añadir subtítulos a los videos, incluso, sin conexión a internet. Esta función parece encaminada a aquellas personas con problemas auditivos, o para momentos en que el usuario necesita silencio absoluto.

Asimismo, Google expande la opción de respuesta inteligente puesta en práctica en Gmail hace unos meses, a todo su sistema operativo. Mediante inteligencia artificial (y un tanto de lo que va aprendiendo Google de nosotros), Android nos hará recomendaciones dentro de su sistema para autocompletar textos o elaborar respuestas rápidas. Esta opción se verá incluida en aplicaciones como WhatsApp, Facebook Messenger, y otros servicios, a través de las notificaciones.

Android 10 vendrá con amplificador de audio y con una mecánica capaz de filtrar el sonido de fondo incluso en ambientes de mucho ruido, opción que además es adaptable a audífonos.

Además, mejorará los gestos de Pie, asegurando que serán más rápidos e intuitivos. La barra de navegación será más larga y el botón de retroceso desaparecerá.

El modo oscuro, que ya viene probando Android desde versiones anteriores, llegará a todas las aplicaciones de su sistema y aplicaciones de forma nativa, con opciones de tonalidades. Y tendrá soporte nativo para dispositivos plegables y la 5G.

Una característica novedosa, es que el nuevo Android tendrá actualizaciones de seguridad que podrá actualizar desde la propia Play Store, como si fuera una aplicación más.

Entre otras características menores, Android 10 agregará a “Bienestar Digital” (Digital Wellbeing) un “modo concentración” que dará permisos especiales para detener aplicaciones para poder trabajar en lo que tengamos pendiente, sin interrupciones.

Sobre la misma línea, Google llevará la aplicación Family Link a su sistema operativo. Esta opción permite gestionar el límite de tiempo de pantalla de los más pequeños, ver la actividad de las aplicaciones de sus hijos, administrar aplicaciones y restricciones de contenido, y ver dónde están en todo momento. ¿Un poco espeluznante no?

Lo cierto es que estas nuevas funciones llegarán solo a Google Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a y Pixel 3a XL. Aunque se espera que llegue además a OnePlus y Nokia, modelos de Motorola y Xiaomi con Android One. Progresivamente, llegará al resto de las marcas.

La aplicación de mensajería de Pavel Durov llega con una nueva actualización enfocada en la personalización y privacidad de chats privados, grupos y canales. Además, Telegram agrega opciones de programación, nuevos emojis animados y recordatorios en “mensajes guardados”.

Varias noticias sobre Cyberpunk 2077, lo nuevo de CD Projekt, se hicieron eco esta semana. También conocimos sobre el terror de Blair Witch’s y el tráiler del último número de la saga Resident Evil, el cual parece que estará enfocado en un modo cooperativo para cuatro personas. Pero lo que más destacó sin duda alguna durante la semana, fue el anuncio de Gears of War 5.

Gears 5 será el juego más grande de la saga, ¡y mira que fueron grandes sus antecesores! Pero según lo que cuentan sus creadores, el juego que se estrenará el próximo 10 de septiembre para Xbox One y PC (gracias), tendrá cinco modos de juego y la participación de personajes reconocidos como Terminator y Halo.

Según la sinopsis, “la historia de se centrará en un mundo al borde del colapso donde la dependencia de la humanidad en la tecnología la ha llevado a la ruina. Una serie de enemigos se están uniendo para eliminar a todos los sobrevivientes. Allí, los jugadores deberán asumir el rol de Kait Diaz para viajar por el mundo y descubrir los orígenes del Enjambre, mientras luchan mano a mano con su equipo para proteger lo que queda de la humanidad”.

No se conoce mucho más. Eso sí, las gráficas y la jugabilidad seguramente atornillan a más de uno en su asiento por más de 40 horas. Les dejo el tráiler y así me cuentan.

La nueva propuesta de Amazon fue incluso comparada con Game of Thrones. Pero Carnival Row no necesita parecerse a nadie, pues su intención va más allá de dragones y luchas por un trono de hierro. La oscura fantasía del canal de streaming tiene un poco de todo: hadas, faunos, centauros, trolls. La dosis exacta de acción, luchas de poderes y clases, una historia que te hace recordar a Jack el destripador y romances imposibles.

Más allá de lo que muestra, Carnival Row denuncia con elegancia la situación de los inmigrantes, la lucha de clases y la xenofobia, en idas y venidas entre la sátira y la crudeza de sus personajes negativos. Construye una Inglaterra fantástica, para golpearte con una dosis de realidad sobre lo que vemos diariamente en las noticias.

“En la oscura y futurística ciudad neo-victoriana de Burge, una serie de sucesos harán que la fantasía negra se mezcle con la realidad. Burge se ha convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complicará cuando un peligroso asesino en serie comience a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinato de una bailarina. Aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrirá que no es fácil separar los sentimientos del trabajo”.