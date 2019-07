Pasaje a lo desconocido: Mindfulness, ¿qué debo hacer para tener una conciencia plena? (+ Podcast)

Transcripción: Ana Álvarez Guerrero

Reinaldo Taladrid: Bienvenidos a Pasaje a lo desconocido. ¿Usted sabe lo que es la teoría de la atención plena o mindfulness? Vamos a hacer un experimento, nos vamos hasta Cienfuegos donde está Regla Abreu, quien salió a la calle para preguntar a la gente si sabían el significado de esto.

Regla Abreu desde Cienfuegos: El mindfulness o la teoría de la conciencia plena puede considerarse una teoría de vida que incluye la práctica de la meditación, pero ¿saben los cienfuegueros lo que significa esta terminología? Averigüemos.

-Primera vez que oigo esa palabra.

-No.

-No … no sé lo que es eso.

-Quisiera ver el programa de Taladrid porque uno siempre aprende algo nuevo.

-Cosas que son desconocidas. Me gusta ese programa.

Regla Abreu desde Cienfuegos: La conciencia plena nos invita a disfrutar la vida profundamente en cada momento. Hasta un próximo encuentro nos despedimos.

Reinaldo Taladrid: Muchísimas gracias a Reglita Abreu. Yo tampoco sé lo que quiere decir, para explicarlo tengo a dos invitados de lujo hoy: Eduardo Pimentel, quien preside la Asociación Cubana de Yoga y el Presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencias, el Doctor Nibaldo Hernández, ya no hay ni que presentarlo, la atracción y las neuronas en espejo entre usted y los televidentes es tanta…

¿Quién me explica qué es mindfulness o atención plena?

Eduardo Pimentel: Mindfulness es una palabra que viene de un término pali que se llama vipassana.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué es pali?

Eduardo Pimentel: Pali es el idioma original de Buda, no el sánscrito, ni el hindi, era el pali.

Se establece ese término que traducido por partes significa: ver la realidad tal cual es. Esto se refiere a que nosotros vemos la realidad por referencias y en muchos casos de segunda mano.

Después ese término se convierte en Occidente en mindfulness, es decir, atención plena, pero el original es de ascendencia budista, establecido por la psicología de Buda.

Reinaldo Taladrid: Doctor, ¿qué más nos puede agregar aquí?

Doctor Nibaldo Hernández: Estoy plenamente de acuerdo, el vipassana es la parte del budismo que nos trae el mindfulness.

En este sentido la palabra «sati» que significa recordar, es clave; se basa en que siempre se debe tener presente la atención en un acto que estés haciendo, la respiración, por ejemplo.

Estás respirando, cuando inspiras estás energizando el cuerpo con oxígeno, cuando espiras, relajas del cuerpo. Tu atención plena está fijada en la respiración, pero de pronto se acuerda de que en la pelota ha perdido Industriales o que ganó Santiago, pero aun así sabes que debes volver a la respiración. Estás en atención plena.

Esa palabra fue traducida al inglés como mindfulness en Occidente durante el siglo 19. Desde entonces comenzó a verse como meditación, desgraciadamente.

La meditación es una palabra que viene del latín y significa reflexionar sobre un propósito, se puede crear confusión porque no es lo mismo que el mindfulness.

En este caso, es una práctica que llegó con los inmigrantes chinos y japoneses a Estados Unidos, inclusive la cogieron muchos de los grandes hombres y pensadores de la época como Walt Whitman y Henry Thoreau. Ellos crearon toda una serie de líneas prácticas en este sentido.

Después vino la doctrina teosófica, que trajo de la India muchos grandes pensadores. Fue cuando llegó la meditación como tal, porque en realidad la meditación o el mindfulness se practican desde que la humanidad es humanidad.

¿Por qué? Porque tienes que tener atención plena en las cosas que estás haciendo so pena de no hacerlas bien.

De no ser así, puede ser una enfermedad; inclusive hay una que se llama síndrome de pérdida de atención, también conocido como TDH, se ve en los niños cuando están inseguros, moviéndose mucho y no atienden a las clases.

Esta es una de las cosas que se estudian en el Centro de Neurociencia de Cuba y en todas las labores de psiquiatría. El mindfulness hace que los niños mejoren en esa situación y que los adultos puedan estar más atentos a todo lo que estén prestos a hacer.

Reinaldo Taladrid: Muy bien, recuerden que yo soy un simple aprendiz… estamos hablando de ejercicios determinados para tener concentración en lo necesario.

Doctor Nibaldo Hernández: Sí, en parte porque el mindfulness o el vipassana, como practican los budistas, se hace en muchas posiciones.

Reinaldo Taladrid: ¿Hay ejercicios concretos?

Doctor Nibaldo Hernández: Sí, hay varios.

Reinaldo Taladrid: ¿Y yo puedo hacer alguno aquí?

Doctor Nibaldo Hernández: Por supuesto.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué ejercicio puedo hacer?

Eduardo Pimentel: No hay que hacer mucho, porque normalmente usted está en atención sostenida, en atención plena.

No es una cosa que haya que hacerla de nuevo, es una capacidad que tenemos todos. Por ejemplo, cuando a cualquier persona se le pierde la llave, empieza a buscarla en el escaparate, debajo de la cama, en la sala…

Esa persona lo que debe hacer es sentarse y buscarla en la mente porque allí fue donde se perdió, hizo un acto fallido y la dejó en algún lado. Esa capacidad la tenemos y en muchos momentos.

Lo que pasa es que a veces leyendo un libro usted se da cuenta que ha perdido dos páginas y tiene que regresar para volver a leer… o está viendo una película y se percata de que se perdió dos pasajes.

La atención plena es el funcionamiento atento constante, la posibilidad que tiene nuestra mente.

Reinaldo Taladrid: Se dijo que sí existían ejercicios, quiero que usted me eduque en qué hacer.

Eduardo Pimentel: Eso es simple.

Reinaldo Taladrid: ¿Yo puedo hacer algún ejercicio aquí?

Eduardo Pimentel: Hay muchas técnicas, pero el soporte básico para mindfulness o vipassana es la respiración.

Reinaldo Taladrid: Respiración… No me vaya a decir que es el mismo ejercicio que está hasta en las aplicaciones móviles.

Eduardo Pimentel: No, solo es sentir el flujo de la respiración en las fosas nasales. Usted inhala, siente cuando entra el aire (es fresco) y cuando sale (es tibio). Solo eso.

Como decía el Doctor, cuando vienen pensamientos, que son como nubes que pasan, usted vuelve a la respiración.

Reinaldo Taladrid: Diríjame, qué tengo que hacer.

Eduardo Pimentel: Usted cierra los ojos y comienza a observar el pequeño flujo que pasa por sus fosas nasales. Cuando inhala es fresco y observe que cuando sale es tibio. Cuando vengan pensamientos, no empiece a luchar contra ellos, simplemente intente regresar de nuevo a sus fosas nasales, a observar la respiración.

Reinaldo Taladrid: Voy a estornudar, ¿por qué puede ser?

Eduardo Pimentel: Perfecto, eso es bueno.

Reinaldo Taladrid: Creo que es la primera vez que estornudo en la televisión.

Eduardo Pimentel: En primer lugar, usted es natural y estornuda delante de la televisión. Eso está bien. Pasará trabajo quien lo critique.

Reinaldo Taladrid: Mis enemigos siempre van a usarlo. Ese ejercicio en el estudio es un poco complicado porque tiene aire acondicionado para las máquinas, entonces siempre hay más frío, pero si se hace en exteriores sí funciona. Qué otro ejercicio puede hacerse.

Eduardo Pimentel: También está el retiro de mindfulness. Usted va y pasa 10 días en un lugar, digamos en un camping, puede ser en Jaruco, donde regularmente se hace una o dos veces al año.

Es el lugar para que usted esté en silencio, en una cabaña para usted solo y donde puede practicar regularmente durante el día.

Reinaldo Taladrid: Ahí yo tengo una duda. Esto es un caso real, ¿se va a Jaruco a un camping? ¿En una cabaña uno solo?

Eduardo Pimentel: Así es…

Reinaldo Taladrid: ¿Y si en la cabaña de al lado ponen reggaetón?

Eduardo Pimentel: No, el camping está rentado completo.

Reinaldo Taladrid: ¿Y esto se cobra o no?

Eduardo Pimentel: No se cobra.

Reinaldo Taladrid: Ustedes rentan el camping completo, eso hay que pagarlo.

Eduardo Pimentel: Claro. Lo que pasa es que los estudiantes antiguos hacemos una donación para que los nuevos no paguen.

Reinaldo Taladrid: Entonces… en un período de diez días, estoy en una cabaña solo.

Eduardo Pimentel: Por lo general debe estar solo, además hay segregación de sexo, las mujeres en un lado y los hombres en otro, para que no haya distracciones.

Reinaldo Taladrid: ¿Y qué puedo hacer solo en una cabaña por diez días?

Eduardo Pimentel: En su cabaña puede practicar, pero también hay un salón de meditación donde usted se sienta y practica la técnica, solo eso.

Reinaldo Taladrid: ¿Y qué hago en ese salón de meditación?

Eduardo Pimentel: En los tres primeros días debe sentarse a observar la respiración.

Reinaldo Taladrid: ¿Lo mismo que yo hice?

Eduardo Pimentel: Solo eso.

Reinaldo Taladrid: Tres días haciendo eso, ¿cuánto tiempo?

Eduardo Pimentel: Debe haber alrededor de cuatro o cinco sentadas de una hora.

Reinaldo Taladrid: ¿Y después qué pasa?

Eduardo Pimentel: Aclaro que todo esto está dentro de una teoría psicológica del budismo, no es respirar por respirar. Es un entrenamiento que usted va a tener durante diez días para la vida diaria, no es para estar aislado del mundo.

El cuarto día usted estará observando el silencio, de hecho, durante los diez días.

Reinaldo Taladrid: ¿Esto quiere decir que no hablo con nadie? No hay celular, no hay teléfono, no hay televisión, no hay libros…

Eduardo Pimentel: Nada, ni libros.

Reinaldo Taladrid: ¿No hablo una palabra en diez días? ¿Ni siquiera con el profesor?

Eduardo Pimentel: No debe hablar durante los diez días, puede pedir una anuencia con el profesor y además tiene un asistente por si usted se siente indispuesto o tiene alguna duda. Solo habla con esa persona.

Reinaldo Taladrid: Eso de no hablar durante diez días, en el mundo en que vivimos es complicado, ¿no?

Eduardo Pimentel: Es complicado por nuestra cultura, pero no lo es…resulta totalmente nuevo.

Reinaldo Taladrid: Junto con la técnica inicial de observar la respiración, que se llama anapana (técnica pali), después de eso, que es la base para estar atento, empieza a observar las sensaciones que surgen y desaparecen en su cuerpo.

Reinaldo Taladrid: Sensaciones que surgen y desaparecen en mi cuerpo, por ejemplo…

Eduardo Pimentel: En el toque de sus dos manos. Toque sus manos y quédese así un momento. Mientras que usted esté observando las sensaciones que surgen de sus manos, está atento.

Reinaldo Taladrid: Sensaciones… ¿Si me siento hinchado…?

Eduardo Pimentel: Sí, todo lo referente a esa pequeña presión.

Reinaldo Taladrid: ¿Entonces a partir del cuarto día se hace esto?

Eduardo Pimentel: No, se trata de cualquier sensación que surge en su cuerpo.

Reinaldo Taladrid: Pero qué puede ser… que me picó un mosquito.

Eduardo Pimentel: Exacto. Sensaciones.

Dr. Nibaldo Hernández: Puede sentir gusto, adormecimiento en las piernas, tacto, dolor.

Reinaldo Taladrid: Estoy sentado observando sensaciones y lo que me viene a la mente es que Víctor no tiene listo el próximo programa. ¿Qué hago cuando me pongo a pensar en otras cosas?

Eduardo Pimentel: Puede volver a la respiración, a quietar la mente…

Reinaldo Taladrid: ¿El anapana me libera de pensar en eso?

Eduardo Pimentel: No, no, le atenúa el movimiento de la mente, no lo libera de nada, le hace bajar el nivel parlanchín de la mente.

Reinaldo Taladrid: Doctor, voy a tener que practicar el anapana.

Dr. Nibaldo Hernández: Y el sati también.

Reinaldo Taladrid: Volvemos al retiro, qué más se hace.

Eduardo Pimentel: Se mantiene la percepción de las sensaciones todo el tiempo, ahí va cambiando el nivel de información del cuerpo y la condición de la mente.

Los tres primeros días son los más difíciles y después del cuarto día si usted permanece… porque usted se puede ir del camping en cualquier momento.

Reinaldo Taladrid: ¿Eso ha pasado?

Eduardo Pimentel: Sí, por eso lo hacemos bien lejos para que la gente lo piense.

Estamos hablando de un entrenamiento, se preparan las condiciones ideales para que usted pueda explorar eso, usted va para su casa y sigue practicando.

Reinaldo Taladrid: Para terminar con los diez días, ¿qué falta?

Eduardo Pimentel: Falta al final una última experiencia que es subjetiva: sentir un poco más vívidamente el movimiento de la energía en el cuerpo, es decir, como si fueran erizamientos, el movimiento de esas percepciones que usted tiene en el cuerpo.

Luego de los diez días hay un primer momento en el que se habla y después hay un tiempo normal de recoger sus pertenencias, pasar al ómnibus y regresar para la casa.

Reinaldo Taladrid: Presidente de la Sociedad Cubana de Neurociencia, dígame.

Dr. Nibaldo Hernández: Esa es la práctica formal, como pasa en los deportes. Si vas a correr y quieres ser bueno como Usain Bolt, tienes que hacer toda una serie de prácticas formales para desarrollar la fuerza y la flexibilidad.

Es igual para aprender el vipassana y el sati, tienes que hacer práctica formal pero además puedes hacer prácticas informales. Los budistas que practican el mindfulness de nosotros (occidentalizado) lo hacen en varios momentos: acostados, de pie, caminando y sentado en una posición cómoda o inclusive en la más incómoda: lotto.

En Cuba hay un grupo de budismo, que está en 14 y Línea y ellos son muestra de esto.

Yo me he especializado en la práctica caminando, es muy sencillo. Hace poco caminé por el Malecón, suavemente, me demoré 40 minutos en 5 o 6 cuadras.

¿Por qué razón? Porque iba fijado en la concentración; qué hacía la pierna izquierda y a partir de ahí, todas las sensaciones que tenía en esa pierna y en la pierna derecha, en los cinco pasos que se dan desde que pones el talón hasta que levantas el pie.

Estaba en eso… sin juzgar los pensamientos, sin percatarme si era agradable el ruido del mar, yo lo sentía, pero no lo juzgaba en el pensamiento, ni tampoco los carros que pasaban. En esos 40 minutos estuve en una meditación informal.

Reinaldo Taladrid: ¿Caminando no le viene otra cosa a la mente?

Dr. Nibaldo Hernández: Me venían pero yo decía: sati.

Reinaldo Taladrid: Cuando me vengan esos pensamientos debo decir «sati».

Dr. Nibaldo Hernández: Es como una muletilla para recordar lo que estás haciendo.

Reinaldo Taladrid: A los dos, en igualdad de tiempo y condiciones… Aquí hubo un debate famoso sobre ciencia y pseudociencia, ¿esto es ciencia o pseudociencia?

Eduardo Pimentel: Nadie nos ha enseñado a usar nuestra mente, la capacidad que tiene el ser humano. Esa capacidad es tan científica como la psicología a base de esas investigaciones, y Buda, en este caso, fue un científico en ese punto. Entonces, es una ciencia indudablemente porque se trata de la observación de la naturaleza de nuestra mente.

Reinaldo Taladrid: Muy breve, como aprendiz del Doctor Nibaldo y de otros más: ¿Hay alguna evidencia que demuestre el resultado final de esto? ¿Existe la prueba de la repetición de modo que se logre el mismo resultado?

Eduardo Pimentel: Nibaldo tiene varios estudios donde se estudia rigurosamente sus efectos en estrés y en cardiología. En Cuba, cuando usted pasa el retiro se da cuenta que tiene mente y que esta es la que lo manipula.

Después de descubrir eso, empieza a darse un espacio, entre esa identificación (a veces autofágica y autodestructiva) con la observación de esa mente.

Reinaldo Taladrid: Doctor Nibaldo, ¿hay estudios que demuestren esto o no?

Doctor Nibaldo Hernández: Desde los años 70, Jon Kabat-Zinn un biólogo molecular que practicaba yoga, decidió hacer retiros de ocho semanas como señalaba Eduardo aquí, de mindfulness.

En los retiros de ocho semanas, él notó (y eso está bien reportado) que el mindfulness reduce la ansiedad y aumenta el control del estrés.

Hay otras observaciones que se han hecho en los retiros, a partir de estudios que se hicieron del ADN de mucha gente y aumentaba lo que es una enzima que disminuye con la edad y con el cáncer, que es la telomerasa. Aunque estos estudios no están tan bien validados.

Otro tipo de meditación como la trascendental, que fue la que los Beatles fueron hacer a la India, ha sido el objeto de estudio de muchas investigaciones que señalan su efecto sobre la presión arterial.

Hay un meta-análisis del año 2016, un estudio que se hace de trabajos desarrollados en mindfulness, por ejemplo, que demostró cómo mejoraban el efecto de la presión arterial, la ansiedad y la depresión a través de incrementar la actividad del sistema inmune.

Se han desarrollado varios estudios en los últimos años, que demuestran científicamente que se está incrementando poco a poco; inclusive en el año 2008 fueron definidos varios tipos de meditación (no sólo mindfulness) donde se puede incluir todas las variantes, hasta la meditación de la oración cristiana.

La idea es que te focaliza la atención en algo de tu cuerpo que puede ser la respiración o una imagen sagrada, lo que sea, y te quedas en monitoreo abierto.

Por ejemplo, a veces voy en monitoreo abierto, lo que les contaba ahorita de las olas del mar y de los carros pasando, la cuestión está en que no me fijo en ninguna de los dos, pero veo cómo van llegando a mí.

El otro tipo de meditación es muy importante porque elimina la agresividad de las personas, que padecen de esto: el de bondad-compasión.

Te llenas con la idea de que estás saludable como una especie de mantra y después depositas eso en algo que tú quieres, digamos un niño o un familiar y esto de alguna manera te hace bien.

Reinaldo Taladrid: Se nos acabó el tiempo, sé que esto es una violentación a usted, pero bueno…, en 15 segundos díganos si alguien se interesa en esto, qué puede hacer.

Eduardo Pimentel: Pueden escribir a mi correo electrónico: epvyogainfomed.sld.cu, y yo los oriento.

Reinaldo Taladrid: ¿El mindfulness puede provocar algún daño?

Doctor Nibaldo Hernández: Si no se practica por un profesor especializado, hay personas que pueden tener desajustes; es como el ejercicio físico, si no se hace bien, puede provocar problemas.

En la sociedad de neurociencia nosotros tenemos tres capítulos que trabajan mindfulness, pero bueno…pueden contactar con el 78 30 14 62 para acceder al consejo científico de la Sociedad Cubana de Neurociencia y obtener información.

Reinaldo Taladrid: Ahora nos vamos rápido al momento de los accionistas de este programa.

El de hoy viene de nuestra página de Facebook, lo manda Pedro Manuel Peralta Núñez dice:

Buen día, quisiera sugerir el tema del biomagnetismo, es la cura de enfermedades usando imanes. Si pudieran llevar especialistas sería muy interesante, pudieran consultar con Silvio Rodríguez que he oído decir que se curó con ese tratamiento en México, creo que sería muy interesante.

Reinaldo Taladrid: Muchas gracias a Pedro Manuel, vamos a ver si sale un programa de biomagnetismo, trataremos de preguntarle a nuestro gran trovador si se curó así o no, porque recuerden que vivimos en un mundo complejo en cuanto a verdades y mentiras.

Muchísimas gracias a mis invitados y ustedes amigos ya saben mi consejo de siempre: vean el programa de nuevo si quieren, lean, busquen, estudien, profundicen y analicen para que como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones.

Escuche el podcast