Pasaje a lo desconocido: Alimentos orgánicos, una alternativa ecológica para comer sano (+ Podcast)

Transcripción: Ana Álvarez Guerrero

Programa emitido el 18 de mayo de 2019

Reinaldo Taladrid: Bienvenidos a Pasaje a lo desconocido. Las imágenes del príncipe Carlos de Gales visitando la Finca Marta, proyecto agroecológico familiar que combina la práctica con el conocimiento científico, le dieron la vuelta al mundo hace poco tiempo.

A mi invitado de hoy le haré, para empezar las siguientes preguntas: ¿Qué hacía el príncipe del Reino Unido en su finca? ¿Qué es la agricultura orgánica? ¿Qué tiene que ver el príncipe con la agricultura orgánica? Como usted quiera decirme. Yo le pedí que me trajera una muestra, si quiere y es más fácil, parta de ahí.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Estos productos son una muestra de lo que producimos en la finca.

Reinaldo Taladrid: ¿Esto no lleva química? ¿No hay fertilizantes ni nada parecido?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): No se emplean productos químicos de síntesis ni para fertilizar el cultivo ni para controlar plagas.

Reinaldo Taladrid: ¿Cómo se puede hacer algo así?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Primero habría que conceptualizar lo que quiere decir la agricultura orgánica; no es más que una agricultura en armonía con la naturaleza. No solo busca obtener un producto sano, sino también un ambiente sano que repercuta en la salud de los seres humanos.

También puede llamársele producto ecológico o biológico y ha ganado relevancia en el mundo debido a la sensibilidad por parte de los consumidores de apoyar a los agricultores, con el interés no solo de producir alimentos sino de preservar el ambiente y de contribuir a su propia salud.

Reinaldo Taladrid: ¿Cómo podemos identificar que este es un producto ecológico?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Es producido sin el uso de productos químicos, solo intervienen fertilizantes orgánicos y sin ningún tipo de pesticidas para controlar las plagas.

Hay otra repercusión de los productos orgánicos que es la huella ecológica, donde interviene el uso de la energía y el agua. La huella ecológica en general.

Reinaldo Taladrid: Me gustaría que explicara a los televidentes, cómo ustedes producen esto, para que puedan entender mejor. Si quiere básese en estos tomates que trajo.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Primero producimos una postura de alta calidad en los semilleros, preparamos el suelo, le incorporamos materia orgánica y luego lo sembramos.

Reinaldo Taladrid: Materia orgánica. ¿Qué es? Descríbanosla.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): La materia orgánica es producida a partir de los efluentes de los biodigestores. Nosotros tenemos un biodigestor en la finca.

Reinaldo Taladrid: Efluente.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): El efluente es el producto final del estiércol de los animales.

Reinaldo Taladrid: Estamos hablando de que ustedes usan el estiércol.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Reciclamos el estiércol del ganado vacuno para utilizarlo como fertilizante para los cultivos.

Reinaldo Taladrid: Los excrementos de las vacas los usan para mejorar los suelos de la finca. ¿Directo o lo procesan?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Lo procesamos a través de sistemas de compostaje, es decir dejamos que se descomponga durante 2 o 3 meses, se produce el compost y luego se utiliza.

Reinaldo Taladrid: ¿Lo dejan en un lugar sin hacerle nada?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Lo dejamos en un lugar, se le llama compost estático.

Reinaldo Taladrid: ¿No se le hecha nada?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): No se le incorpora nada en este caso. Hay otro tipo de compost a los cuales se les incorpora algunos tipos de sales y minerales.

Reinaldo Taladrid: ¿Ese es el fertilizante que ustedes usan?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Ese es el fertilizante que aplicamos nosotros en los suelos. Hay dos cuestiones fundamentales que la agricultura orgánica ha estado focalizando desde hace muchos años.

Una cuestión es la fertilidad del suelo o sea en torno a cómo mejorarla; el segundo referido a cómo controlar las plagas o al menos que los cultivos enfrenten el menor ataque posible, para que no haya un daño económico.

Reinaldo Taladrid: Ahora iba a eso. Cuando hablamos de plagas generalmente se asocian con los fertilizantes. ¿Cómo ustedes combaten las plagas?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Hay dos principios fundamentales para el combate de las plagas, de hecho a partir de una teoría del científico francés Francis Chaboussou que dice que en «suelos sanos crecen plantas sanas y la plaga muere de hambre».

Las plagas se alimentan de aminoácidos y estos son las proteínas de las plantas que se desdoblan, este es el alimento perfecto para las plagas. Si tenemos un suelo y un sistema de manejo equilibrados, puede haber menos plagas. Eso no lo garantiza todo.

Los sistemas biodiversos, los que tienen una amplia diversidad de especies en policultivos, los cuales tienen diferentes olores, colores y formas, pueden repeler o atraer plagas.

Teniendo diversidad, puedes tener un ataque en uno de los cultivos específicos sin embargo no en otros. El pilar fundamental desde el punto de vista del manejo orgánico es la diversidad.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué usted cree sobre las plantas transgénicas? Uno de los temas que se debatió mucho en este programa.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Yo estuve muy involucrado hace casi 10 años en el debate sobre este tema. Lo que pasa es que no hay una sola plaga que ataque un cultivo, hay otras. En ausencia de esa plaga puede aparecer otra.

Ya hay una nueva generación de transgénicos que son resistentes a cinco, seis plagas o más, pero bueno no quisiera profundizar mucho en esto, porque en realidad son especies de «Frankenstein» que se arman con el objetivo de enfrentar el sistema agrícola a la naturaleza; con la premisa de que el hombre puede más que la naturaleza. Nosotros estamos pensando lo contrario: tenemos que adaptarnos a la naturaleza.

Este sistema trata de entender los ciclos y los procesos para tener una alta productividad y eficiencia en armonía con el medio ambiente.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted ha tenido alguna plaga en la Finca Marta?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Sí, cómo no.

Reinaldo Taladrid: Cómo… si se adaptaron a la naturaleza y lo hicieron todo a partir de productos naturales

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Yo mencioné que aunque tengamos una fertilización orgánica del suelo y las prácticas de rotaciones, de ecología… no estamos seguros contra las plagas.

Les puedo mencionar por ejemplo que hemos tenido plagas de babosas y cuál es la medida que hemos tomado.

Reinaldo Taladrid: Esa es una de las cosas que le quería preguntar… ¿cómo combate las plagas de manera orgánica?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Una de las cosas que hicimos fue llamar a un malacólogo del Instituto de Sanidad Vegetal. Este es un especialista que estudia las babosas y los caracoles. Es un muchacho joven, se presentó en la finca, le hice una colecta de las muestras que teníamos sin embargo nunca tuve una solución real al problema.

Los problemas en la ecología con respecto a los sistemas agrícolas son más complejos de lo que uno puede imaginarse, pero había que tomar alguna decisión. Nosotros, por la noche, después de relajarnos, jugar un poco de dominó y ver televisión, vamos a buscar babosas en el huerto.

Reinaldo Taladrid: ¿Manualmente?¿Por qué de noche?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Manualmente y de noche porque es el momento que ellas prefieren por la frescura de esas horas. Déjeme explicarle esto de una manera un poco más filosófica.

Tiene que ver mucho con la escala a la que el sistema productivo actúa y estamos hablando de algo bastante precario, algo que tal vez no muchas personas estarían decididas a hacer: irse de noche a cazar babosas.

Reinaldo Taladrid: Deje ver si yo lo entiendo. ¿Usted vive en la finca?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Sí, por supuesto.

Reinaldo Taladrid: ¿La finca no es tan grande?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): La finca tiene ocho hectáreas.

Reinaldo Taladrid: Lo que quiere decir que si fuera una gran extensión no pudieran hacer eso.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Por eso le explicaba la percepción de la agricultura orgánica filosóficamente. Ahora hay un nuevo movimiento en los Estados Unidos llamado agricultura orgánica real.

Esto es debido a que las grandes empresas ya han tomado el concepto y muchas de las producciones orgánicas que se hacen en ese país y en otras partes del mundo se hacen a escala industrial, porque ya existen la tecnología y los conocimientos para todas estas cuestiones.

Reinaldo Taladrid: Si usted me habla del término «escala industrial», quiere decir que el producto se procesa y se envasa.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Cuando le hablo de escala industrial me refiero a la gran escala: maquinaria, grandes insumos, recursos y áreas.

El producto probablemente es el mismo, pero cuando hablamos de agricultura orgánica no nos referimos solo al producto sino también al proceso, el cual no solo implica el proceso tecnológico de producir, sino también el sistema social detrás de él, la equidad del sistema, el respeto a los ciclos, no solo a los vivientes sino también a las poblaciones originarias, a los campesinos, a los agricultores.

Por otra parte el mercado está dispuesto a cambiarlo todo porque es sano, por la cantidad… cambia dinámicas sociales que están establecidas tradicionalmente.

Reinaldo Taladrid: En ese caso, si hubieran aparecido las babosas qué pasaba.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Si aparece la babosa en una gran extensión hay que usar químicos sino quieres perder el cultivo. Sin embargo nosotros logramos por esta escala menor, que le podemos llamar una escala humana, tomar decisiones humanas.

Reinaldo Taladrid: Pero ahí si se usa químicos ya deja de ser orgánico, ¿no?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Sí, ya deja de ser orgánico.

Reinaldo Taladrid: Todo lo que usted trajo al programa se ha cultivado de manera natural sin fertilizantes, herbicidas…

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Así es. Por ejemplo, este polen es producido por nuestras abejas. Tenemos alrededor de 90 colmenas en este momento.

Este polen ecológico surge a partir de la captura que hacen las abejas de las flores de Palma Real. Es de una alta calidad.

Reinaldo Taladrid: ¿Cómo se consume el polen?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Se consume directamente o también puede añadirse a la leche, a el yogurt, a las comidas, a los dulces.

Reinaldo Taladrid: Seguro la gente se está preguntando donde puede comprar polen.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Eso tiene que ver con los sistemas de distribución establecidos de la empresa para que puedan acceder a los productos.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué más trajo?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Aquí también tenemos miel. Esta aún no está certificada como ecológica pero puedo garantizar que en el manejo no se utiliza ningún tipo de antibiótico. De hecho, en Cuba está prohibido el uso de antibióticos para la producción de miel.

Próximamente tenemos un programa con APICUBA para certificar nuestras producciones de miel orgánica. Para lograr un producto orgánico que sea reconocido por el consumidor debe mediar algún tipo de certificación que sirva de garantía.

Hay diferentes tipos de mecanismos y sistemas de garantía para que los consumidores tengan la certeza de que van a consumir un producto orgánico, sin embargo lo que tenemos en nuestro país es que hay una agricultura orgánica pero por defecto, o sea que en muchos casos existe porque no están los productos químicos para aplicar a muchas de las producciones y en segundo lugar, es una producción que está accesible a la producción sin identificarse.

Es decir, puedes estar en un mercado y comprar una berenjena que puede tener mucho químico o una berenjena ecológica.

Reinaldo Taladrid: La pregunta de la carne viene cuando termine de explicar esto.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo):El coco es uno de los productos que tenemos en el país y la mayoría de las veces es orgánico. Es muy raro que se utilicen productos químicos en el control de plagas o para la fertilización de las grandes plantaciones de coco.

Hay muchas hortalizas en el país, sobre todo en la agricultura urbana, que como norma tiene que no se debe usar ningún producto químico, porque son productos frescos que se consumen directamente. Este ha sido uno de los programas más exitosos en poner en la mesa de los cubanos, productos de calidad orgánica no certificada.

Existe un sistema de certificación denominado Sistema Participativo de Garantía que se está comenzando a establecer en el país. Es una vía para que en las comunidades se pueda avalar que esas producciones son ecológicas.

Tenemos también el mango, uno de los productos abundantes de nuestro país, sobre todo los criollos, de los cuales tiende a perderse una gran cantidad de la producción.

Reinaldo Taladrid: ¿Se pierde?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Por no poder procesarlos, recepcionarlos y conservarlos; son alimentos orgánicos del gusto de todos que se nos están quedando en los campos.

Reinaldo Taladrid: ¿Qué más tenemos?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): El tomate cherry que es un tomate pequeño, la cúrcuma que se usa como condimento para el curry que venden en los mercados, para condimentar los alimentos, tiene muchas propiedades sobre todo anticancerígenas.

También está el jengibre, que se usa en muchos platos en la cocina y tiene muchas propiedades medicinales, la berenjena…

Nosotros producimos alrededor de 60 productos de vegetales y todos de manera orgánica. En general si se logra un equilibrio del agroecosistema, del suelo, de la base de producción, un sistema biodiverso que logre controlar las plagas, podemos aspirar a seguir incrementando las producciones.

Reinaldo Taladrid: Ahora bien, ¿la carne está incluida en los productos orgánicos? ¿Cuántos tipos de carne? ¿Cómo es este proceso de carne orgánica?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Todos los tipos de carne están incluidos y la producción de carne orgánica se basa en que la alimentación de los animales debe estar basada en productos orgánicos, es decir, con forrajes orgánicos, con piensos orgánicos, los cuales son producidos respetando las normas.

Reinaldo Taladrid: O sea que cuando hablamos de carne orgánica nos referimos a que la vaca y el cerdo solo se alimenten de pasto y de agua.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): De pasto forraje o pienso producidos de manera ecológica.

Reinaldo Taladrid: Si es vacunado, ¿sigue siendo carne orgánica?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Si es vacunado el animal se separa por un tiempo y luego se incorpora al sistema productivo. Por ejemplo, en el caso de la leche hasta que la residualidad de esa medicina se agote, no se consume el producto.

Reinaldo Taladrid: Quiero proponerle que nos vayamos hasta un agromercado en Matanzas. Allí está la Atenas de este programa, Yanet Peña, quien salió a preguntarle a la gente qué saben de los productos orgánicos. Vamos a ver qué encontró.

Yanet Peña desde Matanzas: La comida orgánica cobra auge en la actualidad por considerarse una opción saludable para ingerir alimentos. Para hablar sobre este tema salimos en busca de criterios.

Todavía a los cubanos y a los matanceros en particular se les dificulta mucho encontrar información sobre la importancia que tiene este tipo de alimentación, más saludable, sin químicos, sin insecticidas.

Creo que la comida orgánica es aquella que no tiene ningún producto químico y por lo menos aquí en Matanzas, no conozco ningún lugar en el que pueda tener acceso a ella.

Yo tengo un niño chiquito y no encuentro frutas ni vegetales.

Como médico tengo que certificar las ventajas que tiene comer alimentos que orgánicamente: favorecen el metabolismo, las personas pueden vivir con mayor calidad.

Es más beneficioso para la salud que los otros productos que contienen abono y otra serie de productos químicos que pueden hacerle daño a la salud.

A veces creo que muchas de las enfermedades cancerígenas en Cuba guardan relación, aunque no está demostrado científicamente, con la cantidad de químicos que se les echa a muchas producciones agrícolas.

Los químicos son fatales para el estómago y mucho de los problemas estomacales están asociados a ellos.

No creo que en Matanzas exista un lugar de venta donde uno pueda acceder a col, lechuga… orgánicas. Lo que sí existen son buenos ejemplos de agroecólogos de renombre como Fernandito Adonis.

Yanet Peña desde Matanzas: Los alimentos orgánicos suelen tener un sabor más natural que el de los fabricados industrialmente. Si usted desea conocer más al respecto continúe con Taladrid para que saque al final, sus propias conclusiones.

Reinaldo Taladrid: Muchas gracias a Yanet Peña. ¿Qué le parece lo que vio?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Excelente. Da muestras de la comprensión que tiene la población sobre este tema.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted está de acuerdo con todo lo que se dijo ahí?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Sí, perfectamente.

Reinaldo Taladrid: Ahora dígame, como lo dijo el doctor entrevistado, todo lo orgánico ¿es más sano o no?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Yo no soy médico pero por supuesto, es más sano. Cuando comenzamos el movimiento de agricultura orgánica en Cuba a inicios de los 90s había una burla que decía «voy a morir de lo más sanito», como diciendo voy a consumir otros productos que no tengan químicos. No se trata solo de aspirar a una vida más larga sino de mayor calidad.

Reinaldo Taladrid: ¿Todo lo que usted come es orgánico?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): No, no hay esa opción en nuestro país.

Reinaldo Taladrid: O sea que en este caso no es como en la macrobiótica, usted se da el lujo de comer algunas cositas que no son orgánicas.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Sí. Yo pienso que primero tenemos que entender lo que significa el consumo de productos orgánicos, el compromiso con producirlo y ponerlo a disposición de los consumidores e incorporarlo en nuestra propia vida.

Pero bueno…yo consumo cualquier tipo de producto, sea orgánico o convencional.

Reinaldo Taladrid: En el caso de ustedes no es tan estricto como en otras dietas o en otros movimientos.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Bueno sí, por ejemplo, el príncipe Carlos cuando vino estaba pidiendo la posibilidad de consumir todo orgánico porque en una economía de mercado donde todas estas opciones están bien identificadas y bien reguladas, existe esa posibilidad.

Sin embargo en nuestra alimentación diaria, por ejemplo, empezando por el pan nuestro de cada día, no podemos garantizar que sea orgánico, que la harina producida para hacerlo sea orgánica.

Reinaldo Taladrid: Le voy a hacer una pregunta que me parece es clave. Aquí siempre pasa algo parecido, mucha gente tiene la percepción de que es muy buena idea a nivel experimental de pequeña finca, pero usted vio que varias personas de Matanzas dijeron no saber dónde había este tipo de producto. ¿Estas son pequeñas producciones para lugarcitos pequeños o esto realmente puede masificarse para toda la población?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Tiene un gran potencial de masificación. Un paso de avance fue el movimiento de agricultura urbana, suburbana y familiar que ha ido definiendo una serie de normas a través del movimiento agroecológico en el país.

También el movimiento agroecológico campesino-campesino agrupa a una gran red de agricultores que están trabajando y estudiando las posibilidades. Sin embargo creo que todavía necesitamos un programa nacional de agricultura orgánica y de agroecología que regule y organice todas las experiencias e iniciativas, de modo que puedan impulsarlas.

Reinaldo Taladrid: Si usted quiere ser masivo en lo que se produce, ¿no entra en lo que se llama industria alimenticia? Pregunto porque si se procesa algo de esto ya no es orgánico, ¿no?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Existen también sistemas de procesamiento orgánico de los alimentos que según las normas tienen que cumplir una serie de requerimientos.

Reinaldo Taladrid: Usted puede acogerse al derecho de no autoincriminarse, lo único que tiene que hacer es tocar madera como si dijera me paso con ficha. Puede ser que en un agromercado se esté vendiendo en igualdad de condiciones y al mismo precio una fruta orgánica y otra a la que le hayan inyectado maduradores.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Así es. Eso ocurre porque no hay un sistema de certificación, sin embargo para mí no es tan malo, yo empezaría por certificar aquellas que no son orgánicas.

Reinaldo Taladrid: Queremos hacer otro programa referido a los maduradores y a los efectos que tienen en la salud. Pero esto puede llegar a malinterpretarse. ¿Usted dijo que le parece bien?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Me parece bien que los productos orgánicos no tengan un precio extra por ser orgánicos.

Reinaldo Taladrid: ¿En el mundo, en condiciones de economía de mercado es cierto que un tomate orgánico cuesta 7 libras esterlinas cada uno?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Puede ser. El mercado está muy relacionado con su contexto. En diferentes lugares, con diferentes consumidores bajo la diversidad de poderes adquisitivos y gustos el producto puede costar más o menos.

Hay una tendencia en el mundo, a que como estos productos llevan un proceso más delicado, por haber una demanda emergente y por todavía ser una producción de nicho identificada, a que los precios sean mayores.

En un estudio que se hizo en los Estados Unidos con alrededor de 100 productos y 13 grupos distintos, definieron que los precios están entre un 20 y un 100 % mayor que los precios en el mercado convencional.

Reinaldo Taladrid: Un mango orgánico en Estados Unidos cuesta entre un 20 y un 100 % más caro que un mango que no lo sea.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Puede ser. En el caso de las frutas puede estar entre un 30 y 50 por ciento.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted no está de acuerdo con que eso pase en Cuba?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Primero hay que reconocer al agricultor que lo hace. Este reconocimiento viene por su contribución al ambiente, a los ecosistemas y la salud de la población.

¿Por qué? Porque no introduce ningún tipo de contaminantes a los alimentos. No se trata de sembrar algún tipo de terror o algo así; sino que si reconocemos que un producto es orgánico y está frente a otro que no tiene esas características, por lo tanto…

Reinaldo Taladrid: A ver si lo entendí. Un mango tiene madurador y otro es orgánico, ¿está de acuerdo que valgan lo mismo?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Sí, pueden valer lo mismo.

Reinaldo Taladrid: Pero en ningún lugar del mundo es así.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Implica un sistema de producción mucho más detallado, pero los sistemas de certificación deben enfocarse en beneficiar al productor, no en perjudicar al consumidor.

Reinaldo Taladrid: Si eso se cumple,Cuba sería el primer lugar donde valdrían lo mismo.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Hay diferentes comunidades en distintas partes del mundo que hablan de un consumo ético y solidario. Es parte de todo este movimiento de agricultura orgánica,el productor recibe un apoyo de la comunidad y los consumidores a través de otros mecanismos.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted cree que tendremos lugares donde la gente pueda comprar comida orgánica o no?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): En Cuba los veremos y trabajaremos para eso.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted cree que en dos años volveremos a Matanzas y ya haya lugares donde pueda haber agricultura orgánica?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Tengo la esperanza de que lo logremos.Hay muchas instituciones en el país que han estado trabajando para esto durante décadas, para la producción de alternativas de fertilización, de manejo orgánico; por ejemplo, hay una institución en la propia Matanzas que ha producido papa orgánica.

Reinaldo Taladrid: Yo le estoy hablando de que uno pueda llegar y comprarla…

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Para esto necesitamos un sistema económico, de modo que haya atractivo para los consumidores y se puedan identificar los posibles sistemas de comercialización y venta que logren abarcar toda la diversidad de la producción que logremos en el país.

Reinaldo Taladrid: Volvemos al inicio. ¿Por qué el príncipe Carlos fue a su finca?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Pienso que estaba motivado por ver a un investigador que dejó la academia hace 20 años.

A veces creo que estoy a mitad de camino entre agricultor y científico,pero dejé la academia para comprobar en la práctica cómo se podía llevar a cabo el modelo.

No soy exclusivo, no soy único en el país, hay muchos agricultores que lo están intentando hace muchos años y que están logrando con su trabajo contribuir al desarrollo de la agricultura orgánica y a la agroecología.

Reinaldo Taladrid: Tengo entendido que el príncipe Carlos atiende cultivos orgánicos y solo consume este tipo de alimento.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Él tiene su finca. En su visita un niño le preguntó quién era y él dijo: «Yo soy un agricultor». Él atiende su finca y su negocio de productos orgánicos.

Reinaldo Taladrid: ¿Vende también?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Claro.

Reinaldo Taladrid: ¿Y es cierto que allí un tomate puede costar hasta 8 libras esterlinas?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): No tengo el detalle pero sí puede ser costoso el tomate que produce el príncipe Carlos, ya con eso hay un extra.

Reinaldo Taladrid: ¿Usted recuerda haber tenido otros visitantes en la finca?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Nosotros tuvimos el alto honor de recibir al Comandante en Jefe en nuestra finca el 3 de abril de 2016.

Reinaldo Taladrid: ¿Y por qué fue allí?

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Tuvimos la oportunidad de conversar en su casa y el me prometió que iba. Allí estuvo alrededor de 3 horas durante las cuales estuvimos conversando sobre todas estas cosas.

Creo que no me había creído mucho y decidió ir a comprobar; ir a ver toda la teoría que le había explicado en contraste con la práctica. También me ofreció su apoyo y compromiso, ser parte del sueño también.

Reinaldo Taladrid: Se nos acabó el tiempo. Hoy no podemos tener el tiempo del accionista. Quiero darle las gracias por haber venido desde la finca, con la esposa que es clave en este proyecto.

Si usted no tuvo oportunidad de ver el programa, quiere volver a verlo, quiere recomendárselo a alguien, quiere analizar en detalle algo de lo que se dijo, visite nuestro canal de YouTube.

Si le gusta el debate lo puede hacer en Cubadebate, donde son publicados el audio y la transcripción del programa de modo que puede compartir su opinión, sin excusas.

También lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, sobre todo en la página de Facebook, de donde salen la mayoría de los comentarios de nuestros accionistas principales.

Muchas gracias otra vez, disculpe por el poco tiempo, la tiranía de la televisión es así.

Dr.C. Fernando Funes Monzote (Ingeniero agrónomo): Después tenemos que convocar un trabajo voluntario en la finca.

Reinaldo Taladrid: Con mucho gusto. Estoy seguro de que llenaría su finca con gente interesada. Que esto prospere y que de verdad comamos más sano. Cuente conmigo, yo voy. No sé si aportaré mucho o seré una carga, pero voy.

A ustedes amigos los invito a que lean, investiguen, conozcan de esto y de todo lo demás, eso también es sano, alimente su cerebro con más información y cultura, ¿para qué? Para que como siempre les pido, al final saquen ustedes su propias conclusiones.

Conversamos con:

Dr.C. Fernando Funes Monzote, Doctor en Producción Ecológica y Conservación de los Recursos. Creador del Proyecto agroecológico familiar Finca Marta.