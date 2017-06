Resumen Semanal: Cuando el verano hiela, una máquina inteligente y los 20 años de Age of Empires

Canal USB cierra la semana con el habitual resumen de lo mejor en materia de tecnología, audiovisuales y videojuegos. En esta ocasión nos falta el sazón cubano, pero volvemos con Juego de Tronos porque sabemos que a tres semanas del estreno de la séptima temporada, ustedes no quieren saber de nada más. HBO presentó el segundo tráiler de una temporada que promete refrescar nuestro eterno verano. Age of Empires ha vuelto para su aniversario cerrado y Google quiere convertir las máquinas en “Humans”.

Juego de Tronos, cuando el verano hiela

Cuando se trata de Juego de Tronos, se paraliza el mundo. Spoiler, filtraciones, teorías de fanáticos con mucho tiempo libre suceden a diario en todas partes del mundo. Y cuando de pronto publican un nuevo tráiler de la serie, a tres semanas del estreno de la próxima temporada, todo es caos.

Vuelve a encantarnos Ramin Djwadi con su “Light of the Seven”, el mismo tema que acompañó la venganza de Cersei en el cierre de la sexta temporada. La voz en off de Petyr Baelish hilvana las primeras palabras del tráiler; pero es Jon Snow quien nos vuelve a hacer puros, dependientes de sus ideales. “Durante siglos nuestras familias lucharon juntas, contra un enemigo común, al margen de sus diferencias… juntos. Necesitamos hacer lo mismo si queremos sobrevivir, porque el enemigo es real”, susurra el Rey del Norte.

El nuevo adelanto muestra algo parecido a lo que se ha estado filtrando en las redes (a partir de aquí posible spoiler, está avisado). Daenerys Targaryen tendrá su trono, aunque para llegar ahí, conocerá finalmente al rey lobo. Cersei y su amante hermano lucharán por lo que queda reino, en una manifiesta desventaja. Y Jon dignificará la trama, intentando juntar a cuanto vivo quede en pie contra un enemigo común, los caminantes blancos.

Por lo visto, Sansa tendrá un papel bien fuerte en esta temporada, es ella quien da inicio y fin al tráiler. “Cuando la nieve cae, y los vientos blancos soplan, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive”.

Esperemos que la “Sonsa” no gane protagonismo tras otra inesperada muerte de Jon.

Segundo trailer de la séptima temporada de Game of Thrones

Google apuesta por enseñar a la máquina a “razonar” como el cerebro humano

Dos investigaciones de DeepMind, compañía de Google para la inteligencia artificial (IA), apuestan por modificar los sistemas de aprendizaje desarrollados hasta este momento. El gran reto continúa siendo lograr que la máquina “piense” como el cerebro humano.

Bajo esta premisa, han comenzado a reproducir procesos cognitivos como el razonamiento relacional, que es la capacidad que tienen los humanos de realizar comparaciones y equivalencias entre elementos o actividades. Por ejemplo, sabemos que el teléfono se utiliza para hablar, que 10 es mayor que 5, que si nos salen canas es que nos estamos poniendo viejos, etc. La máquina aún no entiende estas relaciones, pero comienza a aprender.

El desarrollo de la IA ha potenciado sistemas de visión automática que son capaces de identificar qué hay en una imagen, correlacionando los elementos de la foto con enormes bases de datos. Pero, ¿qué pasará el día que Facebook diga que nos hemos ido de fiesta solo por la lata de cerveza que salió en el post que acabamos de subir? Asusta, ¿eh?

DeepMind enseña a la máquina a “ver”.

El primer sistema promueve la capacidad de aprender sobre las relaciones físicas entre objetos estáticos y también el comportamiento de objetos en movimiento con el paso del tiempo, según indica el MIT Technology Review.

Básicamente, introducen en el sistema datos de objetos simples a través del Lenguaje de Composición y Razonamiento Visual Elemental (CLEVR), y preguntan al sistema cuál es el objeto más cercano o cuál de los elementos está delante del otro. Las respuestas han sido prometedoras, incluso, hasta superar el rendimiento humano en algunos casos.

La otra investigación realizó modificaciones en el sistema de aprendizaje para lograr la predicción de comportamientos de objetos simples en dos dimensiones. Esta propuesta, mucho más ambiciosa que la anterior, intenta reproducir un proceso cognitivo que en los humanos está asociado a un motor de “física intuitiva”, representado en la capacidad de predecir qué pasa cuándo ejercemos una acción sobre determinado objeto. ¿Quién no sabe los efectos que tiene romper la ventana del vecino con una pelota? 😉

El profesor de psicología de la Universidad de Harvard (EEUU), Sam Gershman, sostiene que “el razonamiento relacional es una condición necesaria pero no suficiente para la inteligencia humana”, por lo que las investigaciones de DeepMind están solo en el comienzo del camino de enseñar a las máquinas a aprender y ejecutar procesos que son naturales para los seres humanos.

Es inevitable, sin embargo, es válido preguntarse qué pasará el día que la máquina sea capaz de construir ideas, crear, pensar… ¿un mundo “mejor” será posible?

Age of Empires, la Edición definitiva de una saga que cumple 20 años

Una de las grandes noticias de este año es el retorno de una de las sagas más emblemáticas de la historia de los videojuegos. Age of Empires: Definitive Edition, se es el título de la nueva entrega de Microsoft Game Studios para conmemorar los 20 años (que cumplirá en octubre de 2017) del juego de estrategia en tiempo real.

El videojuego cuenta con una remasterización de altura para PC con sistema operativo Windows 10, y soporte para resolución 4K. La banda sonora fue regrabada, con modificaciones en el interfaz, ajustes en la jugabilidad (como los controles de grupo y las mecánicas de ataque y movimiento) y un nuevo apartado visual para todos los elementos, texturas y modelados que componen el título original de 1997.

Se espera para el último trimestre del año. Seguro no decepciona.

Facebook estrena función para proteger tu foto de perfil

En un intento por proteger nuestras cuentas del robo de datos e imágenes, la red social Facebook estrena una función con la que cualquier usuario podrá proteger su foto de perfil.

Se han dado incontables casos de usuarios que duplican la cuenta de una persona, robando sus fotos y su información, lo que ha provocado malentendidos entre amigos en muchas ocasiones.

Ante la posibilidad de que terceras personas accedan a tu imagen de perfil, la función de la red social intentará asegurar nuestra foto a través de una serie de medidas de seguridad. Ninguna persona podrá descargar, compartir o enviar la foto de perfil de otro a través de un mensaje de Facebook.

Además, las personas de las que el usuario no sea amigo no podrán etiquetar a nadie, incluidos ellos mismos, en su foto de perfil, y se evitará que otros tomen una captura de pantalla de tu imagen, aunque este punto no lo dejó muy claro Facebook.

La nueva función de Facebook podrá activarla o desactivarla cuando guste, es opcional. De estar activa, se mostrará un borde azul y un escudo alrededor de nuestra imagen.

Facebook ha comenzado a probar esta nueva función en la India y aclara que próximamente se extenderá al resto de países. Por suerte el bloqueo no impedirá que cruce el charco.