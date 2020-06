Respuesta a “Generación y análisis de ideas creativas en la COVID-19 (III)”

Como muchos de ustedes han dicho, el tema de esta semana “Generación y análisis de idea creativas para lograr empresas estatales de alto desempeño, en armonía con las cooperativas no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal”, es todavía más abarcador y complejo que el de la producción de alimentos, ya que es precisamente el sistema empresarial un actor principal para lograrlo.

Como sabemos no ha de asumirse este documento como respuesta, aunque tenga esa denominación heredada de los acertijos matemáticos y de creatividad con o sin números.

Al momento de escribir, estaban publicados 34 comentarios, en su gran mayoría con análisis profundos y sugerencias innovadoras. En este tipo de ejercicio de pensamiento no pretendemos que nos digan lo que supuestamente “queremos oír”, sino lo que sinceramente ustedes piensan.

Entre los temas de mayor concordancia en lo conceptual y lo operacional están los siguientes:

Los temas que levantan y seguirán levantando polémica:

A continuación cito fragmentos de opiniones escritas por dos de los parapensadores que se han destacado:

El Marxismo define que las fuerzas productivas son las que organizan, son las bases del trabajo con las que cuenta una sociedad, o un sistema, pero el error es quedarnos en esa lectura, y no seguir profundizando en el análisis de los detalles dentro de las fuerzas productivas, hasta llegar al detalle más dinámico y revolucionario de las fuerzas productivas; el hombre. Esa sola mirada nos permitiría entender que el tipo de propiedad, una u otra no es suficiente para general ese milagro, un grave error en gerencia. En la administración hay que ir a los detalles, hacer una nanotecnología centrada en encontrar en ese sistema, el sistema más pequeño que lo compone, la unidad básica o célula básica de un sistema; “el sistema hombre”.

El avance o no en gran medida de cualquier sistema empresarial, con cualquier tipo de propiedad sobre los medios de producción, todos apuntan hacia el mismo problema; lograr un sistema motivacional que saque el máximo de potencialidad de cada activo humano sistémicamente y que el mismo se reinvente constantemente.

Como ya he dicho antes, todas las opiniones publicadas las enviaré a diferentes instancias del estado y del gobierno.

En ese sistema llamado empresa, cooperativa o cualquier otra forma, la clave de lo novedoso es conceptualizar el nuevo papel protagónico del obrero, ahora liderando el proceso de dirección por medio de una herramienta, al participar activa y determinantemente en ese proceso de dirección, una nueva forma de organización del trabajo. Es un cambio conceptual tan enorme que se le asigna a la organización del trabajo dentro de un sistema, con un mayor protagonismo nunca visto, a partir del cual se inicia un proceso natural de crecimiento que estremecerá y modificara también lo estructural de ese sistema en cuestión reinventándolo.

No se puede odiar al sector cooperativo ni no –estatal de la economía. La EES debe ser la protagonista de la economía socialista, pero no un absurdo monopolio que como el perro del hortelano de Lope de Vega, “ni come ni deja comer”. La riqueza legitima y fruto del trabajo es muchísimo mejor que la pobreza, esta ultima hace muy vulnerable a la sociedad y es un mecanismo de frenado para la construcción del socialismo.

No hay que demonizar al trabajo por cuenta propia ni a las Pymes, todo eso es una negación cegata de las cosas que el país necesita para sobrevivir primero y para crecer después.

Reitero que lo que entre todos cosechamos en estos intercambios, lo haga llegar a entidades e instancias de estado y de gobierno, para que lo tomen como insumo para seguir debatiendo y adoptando las decisiones pertinentes.