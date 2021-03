Vale-No Vale: Bodegas, compras online, teletrabajo y otras tecnologías en tiempos de COVID-19

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

***

YGG:

Vale: Los esfuerzos realizados por el país para mantener la canasta básica.

No vale: Que los bodegueros se equivoquen (a su favor) cada vez que realizan una pesada. Por favor, inspectores y pesas digitales para las bodegas para disminuir la corrupción.

Holguinera:

Vale: El esfuerzo que hace el país por garantizar la leche a niños y dietas médicas.

No vale: Que no llegue la dieta a tiempo a la bodega. Sin embargo, los revendedores en Holguín pasan por la calle pregonando leche en polvo. ¿De dónde sale? ¿De Granma? ¿De Holguín?

Pedro Emilio:

Vale: Las medidas de control en ventas de productos de alta demanda (pollo- aceite - detergente) por bodegas, aunque el ciclo tarde semanas y hasta más de un mes. Pero es seguro que todos lo obtengan, no como antes que los coleros se lo llevaban todo.

No vale: Las indisciplinas de la población en las bodegas y carnicerías unos sobre otros, como sucede en el Micro III del Abel Santa María en Santiago de Cuba. Hay brigadas de organización, pero la indisciplina y la venta de turnos echa por tierra el trabajo de los compañeros. Nada ni nadie le pone coto a eso, una parte de la población de este reparto no apoya al Consejo Popular, por ser altamente indisciplinada. (…) Se habla de la guerra a los revendedores y coleros y hay que incluir a los indisciplinados, violadores del orden de las colas con manos duras, dar escarmientos.

***

Norkys:

Vale: Las tiendas online evitan las colas en tiempos de pandemia y sería muy bueno mantenerlas. Facilitan muchas cosas desde el punto de vista personal y para el país: menos personal en tiendas, menos personal trasladándose en medios de transporte para acceder a estos lugares, menos revendedores en las calles, etcétera.

No vale: Lo complicado que se está haciendo comprar online por motivos que nadie explica a la población y la desaparición de algunas tiendas de este servicio como Carlos III, Cuatro Caminos, Típica de Boyeros. La poca variedad en los combos, muy pocas o ninguna oferta de productos como Shampoo, Refrescos, Jugos, y la no existencia de facilidad de compras online en MLC.

Eva:

Vale: La implementación de compra por la plataforma TuEnvío.

No Vale: Que no se limiten las compras por esta vía, para evitar la especulación. Hay personas que logran comprar a diario. ¿Será para su consumo o para especular? ¿Por qué no poner el mismo límite a estos usuarios que el que se le pone al que le escanean el carnet en la tienda presencial? Esto no cuesta ningún trabajo.

***

Erick Ortiz:

Vale: Que el gobierno inste a las administraciones a analizar sus plantillas y mandar a trabajar a distancia a todo el que pueda hacerlo.

No vale: Que mi padre tenga 70 años, sea diabético e hipertenso y que por el simple hecho de que no está descompensado, sea desestimado en su trabajo como vulnerable y no lo manden a trabajar a distancia. Máxime cuando ya estuvo una vez en ese régimen y sus resultados de trabajo fueron buenos. No puede caer en saco roto la voluntad del gobierno, debe controlarse que se esté enviando a las casas a la mayor cantidad de población vulnerable.

Mabel:

Vale: El teletrabajo y trabajo a distancia son opciones muy atinadas en los momentos actuales que vive Cuba y se tienen algunos ejemplos de buenos resultados en su implementación.

No vale: Empresas que laceran la loable opción, al no controlar adecuadamente la implementación de estas opciones. Esto conlleva, no sólo al pago de salario sin respaldo productivo, sino a que aquel que está de manera permanente en su centro laboral se desmotive. Se debería revisar por la ONIT.

Orlando Estenoz:

Vale: Si el trabajo a distancia es válido para el estado por muchas razones, debería elevar su rango jurídico; sacarlo de una "frase" semiescondida en el Código de Trabajo y convertirlo en una Resolución del MTSS o de rango superior para que normalice y obligue a los Directivos a cumplirla y dejar como una opción al trabajador acogerse a la forma de trabajar.

Jorge:

No vale: Que a los profesores universitarios, en la Universidad de la Habana, con más de 60 años y que tenemos que quedarnos en casa, nos exijan pagar datos móviles para mantener comunicación con estudiantes y directivos. Ello debe ser un gasto institucional y no del salario del trabajador.

***

Raúl:

Vale: Que el país abogue por el desarrollo tecnológico creando diferentes aplicaciones para informatizar la sociedad.

No vale: Que luego del aumento salarial ETECSA mantuvo los precios de los paquetes de Internet, pero antes uno de 400 MB duraba el mes y ahora solo dura una semana (...).