Decreto ley de bienestar animal en Cuba: Una apuesta por la vida (+ Video)

Más adelante en la Mesa Redonda, el director de Sanidad Animal del Minag afirmó que la dirección de país decidió que la más reciente norma fuera un decreto ley.

“Hemos diagnosticado 14 problemas, y en cada principio de la política y en la norma jurídica está expresada alguna acción para regularlos y resolverlos, con base en la realidad del contexto nacional, en lo económico y lo social, y siguiendo las normas internacionales”, explicó Gutiérrez Ravelo.

Uno de los problemas detectados en el diagnóstico se refiere a las dificultades en la asistencia primaria de salud, en el caso de las clínicas y los consultorios veterinarios.

Sobre este punto, señaló que “inicialmente, estaban reguladas por la Dirección de Sanidad Animal, pero en estos momentos están en las empresas y en los grupos empresariales de la agricultura.

“Tenemos una situación compleja, en 54 municipios del país no tenemos este servicio. No quiere decir que las personas no lo puedan recibir, porque también los servicios veterinarios que están en las empresas pueden prestar ese servicio a la población, pero no es un objetivo primario de salud como lo es una clínica y consultorio, donde usted puede ir a buscar un servicio, y requieren mucho aseguramiento desde el punto de vista de recursos humanos, materiales y financieros que los grupos empresariales, en un programa de recuperación que tenemos, deben asegurar.