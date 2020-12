Cuba despide a Eusebio Leal: Mañana seguirá andando su ciudad (+ Fotos)

Silencio. Eusebio vuelve al Salón de los Pasos Perdidos. El Himno Nacional lo acompaña. Una pequeña caja guarda sus cenizas. Y una imagen lo eterniza a él, con los ojos cerrados, besando la bandera. Bajo la cúpula del Capitolio descansa el hombre más leal que ha tenido La Habana y la enseña nacional lleva un lazo negro, de luto.

Dijo Fina García Marruz que cuando los hombres lo olviden, todavía lo recordarán las piedras. ¿Quién podrá olvidarte, Eusebio, si hoy mismo —ahora— te volvimos a ver? Si la gente pasa y llora, se persigna y te dice “hasta pronto”. Hubo una anciana que escondió una lágrima, otro niño bajó la cabeza, y un señor –vestido de camisa y pantalón oscuros– te levantó el pulgar, como se le hace a los campeones.

“Tú, aun cuando lo amado no siempre te ha correspondido, contra viento y marea has continuado amando. Y lo mejor es que has sabido hacerlo dejando fuera lo banal, maravilla cada vez más extraña”, escribió Silvio cuando Eusebio aún vivía.

Al conocer la muerte del historiador de La Habana el 31 de julio último, comentó: “Con su partida nos quedamos más huérfanos de mujeres y hombres patriotas y revolucionarios que no sienten ni actúan por esquemas prefabricados”.

Quizás ahí es donde habita Leal, en la grandeza de amar y proscribir los odios, en construir y soñar. Por eso se ha guiado –dijo–, por tener un alto componente de sueños y tratar de poner un poco de locura en la cordura.

En estos momentos se realizan las honras fúnebres al Dr. Eusebio Leal Spengler en el Salón de los Pasos Perdidos, del Capitolio Nacional de La Habana. #Cuba #LealesALeal pic.twitter.com/FGVJv52OV4 — Cubadebate (@cubadebatecu) December 17, 2020

