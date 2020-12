Luchadores Andreu y Torreblanca ratifican boletos para el preolímpico

Tal y como se esperaba los combates de 57 y 86 Kg del estilo Libre, resultaron los más atractivos en la primera jornada de la Gala de la Lucha “Pedro Val” in memoriam que se efectuó en el Coliseo de la Ciudad Deportiva capitalina.

Dos enfrentamientos de nivel mundial, tuvieron Yowlys Bonne y Reineri Andreu, en ambos casos este último se llevó el éxito viniendo de abajo con pizarras finales de 3-2 y 4-3. El espirituano de solo 22 años, será la figura por Cuba en el Preolímpico de Sofía, Bulgaria, previsto del 29 de abril al 2 de mayo.

“Gracias a todos los aficionados que vieron estas peleas y que me apoyaron en todo momento. Hace unos días comenté que enfrentar a Yowlys me iba a obligar a subir el nivel, porque me enfrenté a un campeón mundial, que en lo personal es compañero y amigo. Estoy orgulloso de entrenar y poder compartir con él”.

Andreu se presentó en una gran forma física. “Él tuvo que bajar bastante de peso y esto siempre repercute. A pesar de todo esto, luchó muy bien y tuve que sacar ambos combates en los instantes finales”.

Reineris Andreu, agradece a su familia por el apoyo que le han dado siempre, especialmente en estos meses complejos. “Gracias a mi mamá y mi papá que a pesar de que a veces las cosas no me salen como espero, siempre están a mi lado. Tengo que saludar de manera especial a los profesores de Sancti Spíritus y a la gente que me sigue en Jatibonico”.

Yurieski Torreblanca en los 86 Kg superó 3-2 y 6-2 al camagüeyano Lázaro Hernández. El campeón de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luchará por el cupo olímpico en la división. “Nos conocemos muy bien, ya llevamos años luchando juntos, pero al final una vez más logré salir victorioso”.

Entre tanto el campeón olímpico de Río de Janeiro 2016, Ismael Borrero (67 Kg), a pesar de no estar al ciento por ciento en la forma deportiva, derrotó sin problemas (8-2) al jovencito Damián Solenzal. “Cometí algunas imprecisiones en el combate, pero no creo que sea algo que no se pueda resolver. Espero que la afición haya disfrutado las peleas de mis compañeros y en mi caso me seguiré preparando para Tokio 2021”.

Otro de los atletas con boletos para los Juegos Olímpicos es el 87 Kg del estilo Greco, Daniel Gregorich, quien derrotó 5-0 a Antonio Durán. “Las peleas con él tienen alta rivalidad, ya que llevamos varios años en la selección nacional. Los dos conocemos nuestras debilidades y las fortalezas sobre el colchón”.

Este sábado tendrán lugar cinco peleas per cápita para las especialidades de libre entre hombres, chicas y greco.

También se reconocerá a los clasificados para Tokio, donde según Luis de la Portilla, presidente de la Federación Cubana de Luchas los tres equipos del país (libre, clásico y femenino) tienen potencialidades para sumar hasta seis medallas a las esperadas de los grequistas Mijaín López e Ismael Borrero, candidatos de notable fuerza al título en Tokio 2020.

