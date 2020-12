Respuesta a “Habilidades visuales, agilidad mental y conocimiento popular para cerrar noviembre”

Buena participación y un esperado acontecimiento: la reaparición del destacado acertijando RARJ, en franca recuperación de su salud. Le damos la bienvenida.

Buenas respuestas en la sopa de palabras, afortunadamente nadie dañado de la vista; y cierta polémica en el tercer inciso. Vamos por parte.

I

Encuentre no menos de 10 palabras que se relacionen con la tarea ordenamiento monetario y cambiario.



Respuesta: Yo pensé que había construido 15 palabras asociadas al tema del ordenamiento monetario y cambiario, pero Varona me hizo descubrir a MAE, y ArielNM a WU.

Aquí van las 17, aunque no dudo que haya apelaciones para defender alguna otra.

CUC. Diagonal arriba-abajo. Moneda que se va. CUP. Vertical abajo-arriba. Moneda que se queda. PENSIÓN. Vertical abajo-arriba. Columna 8. Pago a los jubilados. SALARIO. Horizontal derecha-izquierda. Fila 8. Pago por el trabajo. CERO. Diagonal arriba-abajo. El día en que se inicia la cosa. TASA. Diagonal arriba-abajo. Para la conversión entre las monedas. CANASTA. Vertical arriba-abajo. Columna 2. Canasta Básica. BANCA. Diagonal arriba-abajo. La de los dineros. USD. Diagonal abajo arriba. Dólar de US. PRECIO. Vertical abajo arriba. Columna 1. Pagar para obtener el producto. CL. Diagonal abajo arriba. Coeficiente de liquidez. DÓLAR. Vertical abajo-arriba. Columna 6. Unidad monetaria de varios países. BNC. Horizontal derecha-izquierda. Fila 3. Banco Nacional de Cuba. FAMILIA. Vertical arriba-abajo. Columna 7. Grupo de convivencia. MAE. Horizontal izquierda-derecha. Fila 7. Mercado Agropecuario Estatal. WU. Vertical arriba-abajo. Columna 4. La Western Union, de las remesas. En el caso de FAMILIA, podía ser en plural, pero lo consideré una derivación.

II

Encuentre en menos de 30 segundos un símbolo diferente al mayoritario, explicando su significado y ubicación. Hay más de uno.

Respuesta: Es el símbolo $, que aparece tres veces y significa peso en dinero. Está en dicha matriz (15X20) 15 filas y 20 columnas, en las posiciones (4,19), (7,10) y (14,3).

Creo que en la publicación de la tabla, el tamaño de la fuente salió mayor que el previsto por mí. Facilitó la respuesta, pero se evitó daño ocular en algunos de ustedes.

Aunque el amigo ArielNM encontró la lupa, le cambió el orden al último par, pero le sirvió para recordarnos al famoso número pi.

En cuanto al significado del símbolo intruso, hubo buenas repuestas y hasta una afirmación controvertida.

Nicolay dijo:

El símbolo diferente que aparece es $ (tres veces), que es el símbolo monetario con que se identifican el peso cubano, peso mexicano (que fue el primero en usarlo) y el dólar estadounidense. También lo usan en real brasileño anteponiendo una R (R$), el córdoba nicaragüense y el dólar canadiense (C$) entre otros. En animados, historietas y en general en las artes gráficas se usa comúnmente como símbolo para representar al dinero.

Ann dijo que el símbolo del dólar lleva dos barras.

Yo pensaba que era una U de la inicial de United y la S de State.

Indagando ligeramente pude comprobar que en otros países también se usa, precedido o sucedido de alguna letra (Chile, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua).

En el caso de EEUUAA, apareció en los billetes hace menos de cincuenta años. Ellos usan US$ o USD.

Una explicación interesante es que el $ representa las dos caras del mundo, pero alargadas, y la raya vertical una especie de columna que las une.

III

Supón que estás participando en una competencia, en que debes repetir de memoria cinco veces los mismos 15 dígitos, sin un patrón numérico elemental, por ejemplo, los números del 1 al 15; o los quince primeros números pares o impares. ¿Qué harías para no fallar en las cinco repeticiones?

Respuesta:

La mía coincide con la de dos acertijandos.

Utilizar números que, por su uso frecuente, los tenemos bien memorizados, y completamos con ellos los 15 dígitos requeridos.

Adrian MC: Podría memorizar mi número de carnet seguido de otros 4 números fáciles de recordar. Y como se habla de dígitos, asumo que se pueden repetir algunos de ellos...

Isidoro dijo:

Una fecha (cumpleaños) + un número de teléfono. Serian 15 dígitos, sin patrón y muy fáciles de recordar.

Ej.: 13/02/1990 + 2528271

Alerto que los que plantearon trabajar con cadenas de números naturales pares o impares, se les puede producir complicaciones en las repeticiones. Intente y lo comprobarán.

ArielNM y ly plantearon la variante de asociar números con palabras o frases. Les confieso que dudo de su efectividad, ya que habría que poner en acción la memoria para recordar muchas palabras. Ya ellos podrán abundar.

Vamos ahora con la aplaudida reaparición de nuestro cucalambé, que estuvo amenizada por otro buen decimista, que dice que es “arrepentista”.

RARJ dijo:

-1-

Otra vez a esta Sección

Vuelvo, ya estoy de regreso

Después que cumplí el proceso

De mi recuperación.

Mando a todos un montón

De saludos, profesor.

Va a caerme de lo mejor

Esta “sopita” de letras

Que está dentro de la dieta

Que me recetó el doctor. -2-

Las palabras que encontré

Las pongo a continuación:

Salario, dólar, pensión,

Precio, banca y Ce U Ce (CUC).

Familias y Eme Ele Ce (MLC),

Ce U Pe (CUP), Canasta y Tasa.

Y en el punto dos que enlaza

Ese (S) con ese (S) en exceso,

Vi tres símbolos de peso

Tan grandes como una casa. -3-

Y para memorizar

Números del punto tres

Aquí la fórmula es

Muy fácil: “Hay que asociar”.

Si usted no quiere olvidar

Números determinados

Y mantenerlos grabados

En su mente de por vida

Asócielos enseguida

Que eso da buen resultado.

Ariel NM le respondió:

¿RARJ de vuelta? ¡Retirada!

En serio, y tenlo presente:

Ya tenías a tu gente

sumamente preocupada.

Te lo dice un camarada

que de seriedad se jacta

(y honestidad, ¡conste en acta!)

¿De qué enfermaste? No sé…

De genialidad no fue:

¡Esa permanece intacta!

RARJ le dijo:

Amigo, no debería

Pensar en la retirada,

Su décima está dotada

De excelencia y maestría.

Tiene la sabiduría

De todo un profesional.

Le agradezco, en especial,

El halago que contiene.

¡Oiga! es verdad que el que tiene

Amigos, tiene un central.

Y como acertijando cumplidor de su palabra, lean esto:

RARJ dijo:

-1-

Yo le prometí, señores,

Al profesor que aquí en esta

Sección daría mis respuestas

A acertijos anteriores.

Perdónenme los errores

Que yo pueda cometer.

“Para enseñar, el saber”

Dijo Mafalda, “es vital”

Y dijo algo muy esencial:

“Para educar, hay que ser”.

-2-

“Que la vida, en gratitud,

No debería quitarnos

La niñez, sin antes darnos

Un puesto en la juventud”.

Un ejemplo es Robin Hood,

Respaldo lo que ella dijo.

Luego vino el acertijo

De aquel aguacate extraño,

Que sin importar tamaño

Ya tenía su precio fijo.

-3-

Y preguntó el profesor

¿Por qué en Octubre la luna

Fue azul?, y yo le di una

Respuesta de gran valor:

“La luna con el color

Azul se mostró a la gente,

Porque en la elección presente

Que allá en el Norte existía

Hasta la luna quería

A Biden de presidente”.

-4-

La canasta familiar

Fue un punto muy discutido

Pero como aún no ha salido

No voy del tema a opinar.

De un barbero había que dar

Algún colmo y yo he pensado

Que él coma “coco” rayado,

Que a la “cucaracha” quiera

Y su barbería estuviera

Cerca del Cerro “Pelado”.

-5-

Después pusieron aquí

Una pregunta brillante,

¿Que cuál es más importante?

¿TECNOGEST o IBERGECYT?

IBERGECYT con COVID

Rima, y como que esta vez

TECNOGEST rima con TEST,

TECNOGEST gana la apuesta

Y así acaban mis respuestas,

Ya nos veremos después.

Gracias amigo RARJ, cuídate para que sigas dándole brillantez a nuestra columna Para Pensar…

Gracias a los acertijandos que participaron.

Nos vemos el próximo lunes 7, con el último ejercicio del año de pensamiento creativo, sobre un tema de suma importancia para nuestra recuperación económica.