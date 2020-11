Vale-No Vale: Tiendas en MLC, productos agropecuarios y materiales de la construcción

Cubadebate retoma su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestro correo: cubadebate@cubadebate.cu

Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

Teresita Pomares Arce:

Vale: Los esfuerzos que se hacen por aumentar la producción de viandas, frutas y hortalizas.

No Vale: Los precios que alcanzan estas producciones cuando caen en mano de los intermediarios en los agros no estatales donde hay todo tipo de producto mientras que en los estatales hay un desabastecimiento marcado.

Ricardo Viñalet Jr.

Vale: Que algunos o todos los CUPET trabajen 24 horas.

No vale: Que en horas nocturnas no se vendan productos necesarios como pollo, picadillos, jabones, detergentes, etc, horas en las que puede comprar cualquier persona trabajadora que llega a su hogar después de las 18.00 hrs.

Carlos L. García Salazar:

Vale: La generalidad del Estado y Gobierno cubanos de que en cada territorio haya por lo meno un punto o tienda de venta de materiales de la construcción para que los más necesitados puedan adquirirlos con el fin de remodelar, constuir o reconstrur su vivienda en mal estado.

No vale: Que todavía en esos lugares no existan medidas estanderizadas (cubos, palas, sacos,etc). Que todavía existan acaparadores y revendedores de materiales de la construcción y las autoridades competente estén de brazos cruzados Que cada vez que entran materiales (cemento, áridos, etc), sea siempre para los subsidios, y muy poca veces para los que construyen por esfuerzo propio, mientra que por la “izquierda” salen para otros destinos como constuir garages, muros y cercas, perimetrales, etc, en detrimento de los verdaderos necesitados de tener un domicilio confortable.

Anabel Rodríguez

Vale: Que nuestro país asuma estrategias para captar divisas y así impulsar la economía y con esto, mejorar la situación de su pueblo en general.

No Vale: Que las tiendas en CUC sean cada vez menos y estén totalmente desabastecidas y los productos de primera necesidad se encuentren en las de MLC.