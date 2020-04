Respuesta a “Matemática frente a la COVID-19 y creatividad responsable” (Parte I)

Ha sido buena la participación en este primer acertijo sobre la COVID-19; algunos desaparecidos aparecieron y casi todos los fieles se mantienen. De la parte Matemática hay buenas respuestas y corridas por tercera. De la creatividad sin número la sagacidad brilló, aunque un par de amigos me preguntaron si el relato era real. Es obvio que es pura ficción pero no descabellada.

Vamos por parte:

I

Una joven de preuniversitario que se preparaba para las pruebas de ingreso a la universidad, le preguntó al profesor virtual de CINESOFT lo siguiente:

1. ¿Es posible construir el número 19, utilizando los dígitos pares del 2 al 8, y hasta los cuatro operadores aritméticos básicos? Ah, y sin usar paréntesis.

a) Repitiendo solo una vez algún dígito par.

Respuesta: Hay varias, la que yo pensé es muy elemental 2/2+4+6+8=19. Parecida a la de AntiSarsCoV2, Carlos, RARJ y Sofía RF.

Pero ahora copio y pego varias de ustedes:

6/2 – 8 + 6 x 4 = 19

8+4*2+6/2=19

2*6+8-4/4=19

8*4/2+6/2= 19

Algunos dejaron de usar uno de los 4 dígitos pares, o fallaron en el orden de prioridad de las operaciones cuando no hay paréntesis.

b) Sin repetir ningún dígito par.

Respuesta: Imposible.

Este era el ejercicio que pretendía mantenerlos tranquilos en casa. Jejejeje.

Fernan fue categórico al dar la respuesta. También Rolando dijo que no le daba la cuenta. Los felicito.

Claro que usando paréntesis sí se puede resolver y algunos lo demostraron.

Carlos se apegó a lo literal y usó corchetes, que hace la misma función que el paréntesis y burló el cerco.

Una vez más RARJ le puso su creatividad sorprendente y obviando dos condiciones llegó a una solución. Incluir el cero puede pasar, ya que es considerado dígito par, pero incluir la potencia entre los operadores aritméticos básicos está fuerte.

8 + 6 + 4 + 2˄0 = 19

2. Aplicando la numerología, ¿qué dígito sería COVID19?

Respuesta: 2

Interesante además de correcta, la respuesta del amigo Rolando, que dijo:

El dígito de COVID19 sería el 2, coincidente con SARS CoV2, el virus que la provoca.

II

Si un país no está aplicando consecuentemente las medidas de contención a la COVID-19, se puede producir un crecimiento geométrico de contagio.

Supongamos que cada 12 horas una persona inicia una cadena; infesta a otras tres; cada una de ellas a otras tres más y así sucesivamente. Preguntamos.

Respuesta: Se trata de una progresión geométrica de razón igual a 3 y n igual a 10.

1. ¿Cuántas personas se podrán haber infestado en esa cadena, en el quinto día?

Respuesta: a(10)= 3^10 = 59 049

2. ¿Cuántas personas se podrán haber infestado en esos cinco días?

Respuesta: S(10)= 3*(3^10-1)/(3-1)= 88 572

Noten que se trata de una sola cadena de infección. Imaginen que hubiese 100 iniciadores de cadenas similares.

Hubo dos acertijandos que dieron la primera respuesta correcta, Rolando y Sofía RF, pero en la segunda sumaron al iniciador de la cadena y por eso les dio 88 573. El iniciador ya estaba infestado y se dice haber infestado. De todas maneras felicitaciones para ambos.

III

PICE (Pensamiento Inteligente Creativo y Ético)

Lea con detenimiento el siguiente relato:

Carlos y Andrés, que no se veían desde hace más de 20 años se encuentran el 24 de marzo 2020, en la fiesta de cumpleaños de la hija de un gran amigo. Se dan tremendo abrazo; y cuando el padre de la muchacha los regaña, dicen a la vez: “no vez que tenemos nasobucos N95 puesto. Llega el animador musical con un micrófono moderno para el Karaoke, y selecciona a dos jóvenes y dos personas mayores para competir, le va pasando el micrófono a cada uno para que interpreten su número. En una esquina de la pequeña sala está el abuelo de la cumpleañera tosiendo, y un amigo le pregunta que si ya había pasado por algún médico, a lo que le responde, que no se preocupara, que para esta fecha siempre lo capturaba un catarrito bobo. A eso de las 2 de la madrugada, llega un policía que fue llamado por un vecino porque la música seguía altísima. El dueño de la casa le explica que su hija cumplía años y había regresado del extranjero, en que ganó el gran premio internacional de poesía y lo estaban celebrando. Al preguntar el policía que cuándo había regresado, le responde: antier, pero despreocúpese que mañana va directo para la cuarentena.

Realice un análisis breve y crítico (lo correcto y lo incorrecto) de lo allí sucedido, con creatividad y razonamiento lógico, relacionado con la batalla frente a la COVID-19.

Respuesta: Este tipo de ejercicio no tiene una respuesta única, hubo muy buenas respuestas.

El amigo Oro realizó un interesante análisis histórico-concreto.

También fue sagaz AHQ.

La gran matancera Sofía RF escribió expresiones lapidarias, aunque me dejó botado con esta parte: El dueño de la casa le explica que su hija cumplía años y había regresado del extranjero (…’¡”!”•$%&/()?¡çÇ;$%&). Premio para el decodificador, o el teclado se le infestó en ese momento.

Dunita hizo un buen desmenuce del relato.

El amigo ly, fue tajante y ante mi aclaración dijo que yo no estaba muy alejado de la realidad en lo relatado. Al parecer por allá por mi tierra natal la cosa tiene su cosa.

Y para disfrutar de las décimas, ahí va la sustanciosa respuesta de RARJ

-1-

Lo incorrecto es: 1- el abrazo,

2- el micrófono pasado,

3-Y el viejo despreocupado

Que a la tos no le hace caso.

4-Que nadie le sale al paso.

5-La bulla en la madrugada.

6-Y ahí está la homenajeada

Que de otro país volvió,

Entró al nuestro y evadió

Todo el control de la Aduana.

-2-

Lo correcto es todo el resto:

1-Está el regaño que dan,

2-Y los amigos que están

Con los nasobucos puestos.

3-Está el agente dispuesto

A parar la algarabía,

4-Que el Premio de Poesía

Lo obtuviera una cubana,

5-Y que la fiesta era sana,

6-Y el pánico, no cundía.

-3-

Este COVID diecinueve

Quiere convertirse en rey

Y sin piedad y sin ley

Por todo el mundo se mueve.

Ha alcanzado gran relieve

Porque el “tipo” no perdona,

Pero si cada persona

Cumple con lo establecido

Aquí en Cuba, yo le digo

Que el virus no se corona.