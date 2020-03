Vale-No Vale: Coronavirus, solidaridad, responsabilidad, sentido común

Cubadebate continúa con su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.

Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envíos a nuestro correo cubadebate@cubadebate.cu.

Esta semana, la inmensa mayoría de las opiniones y la polémica en los comentarios enviados a nuestro portal por los lectores se han centrado en el nuevo coronavirus y la enfermedad que provoca, la COVID-19.

Vale: Que en medio de la difícil situación nacional y una pandemia que afecta a más de 150 naciones, con cada vez más casos y muertos por la enfermedad en decenas de países, Cuba haya permitido que el MS Braemer, el crucero británico con al menos cinco casos confirmados de coronavirus a bordo y otros 52 pasajeros con síntomas, rechazado por varios Gobiernos de la región, atracara en el puerto del Mariel para poner fin a una crisis que afectaba a centenares de pasajeros y tripulantes, quienes pudieron regresar con seguridad al Reino Unido vía aérea desde La Habana.

Alejandro Manresa dijo:

Un gesto humanitario muy hermoso. Han pensado lo lindo que sería que todos en el mundo nos saludáramos sin diferencias sociales ni partidos políticos, que la humanidad se dedicara a crear, no ha destruir. Sería maravilloso vivir así.

Lisi dijo:

Es una pena que personas tanto de adentro como fuera de Cuba estén en desacuerdo con este acto realizado. Cabría decirles, y lo hecho cuando me he encontrado con alguien que me ha manifestado su desacuerdo: “Ponte por unos minutos en ese barco, pon ahí a un familiar tuyo, ¿cómo te sentirías antes esa situación?”.

Es duro lo que pasaron esas personas durante el tiempo que estuvieron en el barco, sin que ningún país quisiera darle entrada. ¿Qué les quedaba? Seguir navegando hasta que se le acabaran sus víveres y se enfermaran y murieran todos.

¿Qué clase de persona puede negarle ayuda a alguien en esas condiciones?

El cubano es humano y solidario por naturaleza, lo llevamos en nuestra sangre, en nuestros genes, además de que se nos ha educado y formado con esos principios martianos y de Fidel.

Guillermo Lázaro dijo:

Apoyo a mi Gobierno por las decisiones tomadas hasta ahora, pero esta de aceptar a los ancianos varados en el mar ha sido más que solidaria y humanitaria, ha sido un acto de amor al ser humano. Yo también digo “gracias Cuba” por este acto de altruismo que nos enorgullece.

Rafael Emilio Cervantes Martínez dijo:

Operación de precisión y humanismo. Cuba cumple un deber de asistir ante la urgencia. Deja una huella imborrable de amistad entre nuestros pueblos.

Jorge Luis dijo:

Lo más importante no es lo que pueda hacer el Reino Unido por nosotros. Lo más importante para nosotros es ese gesto de solidaridad y amor que brindamos sin pedir nada a cambio.

No Vale: Que ante la emergencia no haya capacidad ni voluntad de adaptación, de buscar soluciones más flexibles y racionales ante esta circunstancia.

Manuel Eduardo Polanco Pérez dijo:

No debemos negar nuestra ayuda humanitaria a ninguna persona, es una de las causas por las que YO AMO A CUBA; pero nosotros mismos podemos contribuir a protegernos. ¿Por qué no nos damos una oportunidad nosotros mismos frente al coronavirus?

Cuando se concibió el trabajo por cuenta propia, nunca se tuvo en cuenta qué medida adoptar ante catástrofes o pandemias.

Ya Cuba ha sido anteriormente afectada por eventos meteorológicos como ciclones, y por muchos daños que han ocasionado, los trabajadores por cuenta propia tuvieron que cumplir con sus obligaciones tributarias.

Conozco de muchos dueños de negocios que han acudido a la Dirección de Trabajo en Trinidad con el ánimo de solicitar licencia por temor ante el azote de la pandemia de COVID-19 y el peligro a que se somete cada familia a cuyo domicilio acudan personas, sean extranjeras o nacionales, portadoras o no de tal enfermedad.

A todos los TCP le esclarecen lo estipulado en la Gaceta Oficial # 35, donde se recogen de forma legislada las únicas tres causas por las que se puede hacer solicitud de licencia (enfermedad –presentación de certificado médico–; movilización militar y actividad constructiva), quedando estos obligados a solicitar baja y cuando pase la ya conocida pandemia solicitar alta previo pago en CUC, según la actividad que ejerzan.

Mario dijo:

¿Y por qué, con tantas medidas, en mi trabajo me obligan a usar los cubiertos y vasos del comedor?

Vale: Que los científicos cubanos sigan trabajando por la vida y el CIGB cuente hoy con un diseño de vacuna que pudiera utilizarse contra el nuevo coronavirus Sars-CoV-2, causante de la COVID-19.

Yudalkis dijo:

Es un orgullo poder contar con estos ilustres científicos, que de muchos o la gran mayoría de ellos no oímos ni mencionar sus nombres. Hoy no descansan tras la búsqueda de respuestas a esta pandemia que ya nos afecta, estoy segura de que obtendrán lo que buscan, porque somos continuidad, gracias.

Frank dijo:

Loable y heroico el empeño. Me pregunto qué país del Tercer Mundo y en las condiciones de guerra económica que tiene nuestra patria puede hacer lo que nuestros científicos. Lo que hoy se hace tiene su fundamento en la visión de nuestro líder histórico. Adelante “millonarios” de la solidaridad humana, el mundo necesita de ustedes, verdaderos adalides de la medicina mundial.

Héctor dijo:

¡Arriba, estimados científicos! Sigan adelante con la investigación, que de eso depende la vida de muchos cubanos y extranjeros. Si necesitan ayuda para probarla, díganlo por esta misma vía y aparecerán miles de voluntarios. Gracias por esta noticia tan esperanzadora.

No vale: Que muchos, a pesar de toda la información que ofrecen a diario los medios de comunicación nacionales e internacionales, y de la amenaza real que plantea el coronavirus SARS-CoV-2, mantengan una baja percepción del peligro, y que haya descontrol.

Alfredo dijo:

Pienso que el control no debe ser solo en fronteras al arribo, ya que el periodo de incubación del virus es largo y lo hace impredecible. Por ejemplo, en Trinidad, que ya tiene casos positivos importados y varios vinculados a cadenas de contacto, los turistas llegan y nadie los controla durante su estancia en el municipio, recorren todo el municipio, se transportan en vehículos, visitan restaurantes, cafeterías, museos, etc., y durante este recorrido nadie los controla.

Deberían establecerse controles ambulatorios a la entrada de los territorios para la toma de la temperatura, desinfección del vehículo, en las agencias de viaje estatales. También deberían establecerse puntos de vigilancia ambulatorios, efectuarse pesquisas al azar de estos turistas, guías, choferes, acompañantes, hostales, paladares, cafeterías. ¿O hay que esperar a que tengan síntomas y los manifiesten después de haber recorrido todo el municipio?

Amalia dijo:

Aquí hacemos esfuerzos pero a veces no todo se hace bien. En un reportaje en la TV mostraron un video y se ve que limpiaban el ómnibus con un pañito que una misma persona pasaba por toda la guagua sin volverlo a mojar con la solución de hipoclorito, de manera que el efecto puede ser más bien regar el virus en lugar de matarlo. La intención es correcta, pero la manera de hacerlo no.

En las escuelas supuestamente suspenden a los que tienen catarro, ¿pero qué hay del maestro? En el aula de mi nieto hay niños con catarro y la maestra también tiene, entonces es difícil estar tranquilos y confiados, porque hasta que no haya un síntoma concreto del coronavirus cualquiera pueda estar incubándolo, sobre todo con la cantidad de cubanos viajando y de extranjeros entrando e interactuando con los nacionales, oficial y extraoficialmente.

Emilio Adrián dijo:

No tanto como cerrar las fronteras, pero sí controlar a todos nuestros compatriotas que están entrando y saliendo constantemente del país e importando cosas y que a la entrada al país se les lea la cartilla: directo para su casa, autoaislamiento en casa por 15 días, no recibir visitas, proteger a los que viven con ellos, etc., y visitas diarias del médico de la familia para, en caso de la primera señal, aislarlos en los centros previstos para esto.

De no hacer caso, pues 3 000 pesos de multa y aislamiento obligatorio en dichos centros. Tenemos miedo de los turistas, más miedo debemos tener de nuestros propios habitantes, más que cuando regresan en muchos casos sus casas se convierten en “candongas” con visitas infinitas de personas a comprar o recoger cosas.

Eric Lázaro dijo:

Hay personas que vienen del extranjero y deben reportarse a los médicos de familia, policlínicos y hospitales, pero no lo hacen. Ayer mi suegra tuvo que ir al médico de la familia porque una vecina había llegado hace varios días y no había ido a reportarse y estaba enferma con tremendo catarro y nadie lo sabía.

Vale: Que las opiniones sobre las medidas a tomar, incluido el cierre de fronteras, tomen en cuenta una gran diversidad de factores.

F. Pérez dijo:

Me preocupa la gran cantidad de personas que opinan sobre “cierre de fronteras”, “medidas más drásticas” o “no actuar adecuado de las autoridades”.... Eso es lo que se lee mayoritariamente en las opiniones que se dejan en Cubadebate, Cubasí y otros medios .cu. Ni que decir lo que se escribe en sitios que no son .cu. Muchos bienintencionados están preocupados con razón. Hay miedo y el miedo siempre llega a instinto de conservación. Es normal y natural.

También los hay malintencionados que solo buscan denigrar a nuestra Revolución. Contra estos últimos, solo decir que tanta miseria humana revuelve el estómago.

Los expertos no recomiendan “cuarentena” en estos momentos, pero todo parece indicar que no logran convencer, por lo que hay que explicar mejor y tratar de llegar a todos y, sobre todo, convencer y calmar a la población.

Aly dijo:

En primer lugar, somos una isla, o sea, es muy fácil evitar la importación de casos. Yo entiendo las dos partes, tengo niños y padres viejitos con enfermedades propias de la edad. Desde ese punto de vista, agradecería una o dos semanas aislados en casa, hasta ver si esto se aplaca o no aumentan los casos confirmados. Si van a autorizar o seguir permitiendo que entren vuelos a Cuba, a esas personas deberían guardarlos 15 días por si acaso (sé de antemano que este país no tiene la infraestructura para eso). Eso es pensando como cubana preocupada por la salud de mi familia.

Pero y si los panaderos se van para la casa, qué pan de merienda comen nuestros hijos en casa; si el que abastece y trabaja en el mercado se va para casa, qué nos hacemos, y eso son dos ejemplos solamente. Cuántos cubanos tienen hoy en el hogar todos los recursos necesarios para estar un mes de cuarentena, o 15 días, recluidos en el hogar, porque la cuarentena es para todos (menos el personal de salud en este caso).

Algunos sí, pero la mayoría vive del día a día y eso no es secreto para nadie. Hay medidas que sí se pudieran estar tomando desde ya, y me refiero a las escuelas y nuestros niños, hoy existen las teleclases, esto hay que revisarlo.

Pero señores, lo más importante, lo que de verdad va a salvarnos del contagio, está en las manos de todos, higiene, hay que extremar las medidas de forma personal, no es momento de estar en un acera conversando. Si trabajas, del trabajo a la casa, hasta que se tomen otras medidas. Evitar aglomeraciones; la de comprar pollo, por ejemplo, es necesaria, vayamos preparados y protegidos.

El que esté enfermo, es su responsabilidad recluirse en el hogar, porque hablamos del país, que no quiere perder dinero, ¿pero cuántos cubanos vamos enfermos a trabajar para que nos paguen el 100% del salario? El dinero le hace falta al país y a nosotros también. La mejor medida que podemos tomar ante esta pandemia es ser responsables, para cuidarnos todos.

JM dijo:

La OMS recopila la información actualizada del mundo entero. ¿Por qué entre sus consejos no está cerrar fronteras? Porque hay que valorar país a país, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad. Un país con autosuficiencia económica puede cerrar fronteras, otros tendrán que pensar bien cuándo hacerlo y por cuánto tiempo.

Ejemplos: ahora Estados Unidos (6500 casos) ha cerrado parcialmente la frontera con Canadá (600 casos) pero no con México (118 casos), por su parte Canadá no ha cerrado la frontera con Estados Unidos y México no ha cerrado con nadie, hasta ahora, porque “representaría la paralización de la economía”.

¿Qué importa la economía en este caso? Importa si calculas que sin economía habrá más muertos que con COVID-19, porque sin economía no habrá sistema de salud, ni electricidad, ni alimentos, ni... etc.

Sin pánico, con cabeza fría, con responsabilidad hay que hacer lo que recomienda la OMS y el sistema de salud del país.

Imagina que no hay corriente para nada, que vas al mercado y no encuentras nada de comer, los bancos no funcionarían, ni las remesas, ni…, ni…etc. Vas al hospital y no hay electricidad ni medicinas. Si vives en Cuba no te costará mucho imaginarlo; eso pasaría si no hay economía, si no hay turismo, si no hay exportación de servicios médicos. Te aseguro que esto solo alegraría a los que bloquean a Cuba y viven en el exterior.

Hay que pensarlo bien porque el pánico nos puede llevar a peores decisiones.

No vale: Que no se tomen decisiones posibles como las de distribuir geográficamente de forma racional los productos de mayor demanda en las tiendas, con el fin de evitar largas y demoradas colas que implican aglomeraciones que podrían evitarse colocando esos productos, tal vez en menores cantidades, pero en mayor número de establecimientos. No solo se reducirían las aglomeraciones, sino la cantidad de personas tomando el transporte público para llegar a los pocos sitios de venta.

Rafael dijo:

Muy atinada las medidas de nuestro Gobierno y ministro de Salud. Lo que debemos evitar es las aglomeraciones en las ventas en las tiendas porque esto afecta la salud. Pudieran repartir el pollo, detergente, leche, por las bodegas, e incluso llevarlo a las personas mayores a sus casas.

Vale: Que el sistema del médico de la familia siga demostrando su valor en situaciones como la actual.

Esther dijo:

Debo decir que mi policlínico Grimau, en Víbora Park, y mi doctora y enfermera de la familia, han mantenido un control sistemático visitándome todos los días desde que llegue al país. Ya he cumplido los 15 días.

Randy Becerra dijo:

Lo del médico de la familia ya se está cumpliendo. Son los médicos y enfermeros los que van a casa de esas personas diariamente. Lo digo porque mi hermana es doctora del consultorio que me corresponde y le dieron la orden de cumplir con ello desde la semana pasada.

No vale: Que en esta circunstancia, en la que los médicos tienen más trabajo y mayor presión y responsabilidad, algunos sigan acudiendo sin necesidad a los consultorios.

M. Pérez dijo:

No estamos en tiempos de colapsar a los médicos de familia con exceso de trabajo, no hay que hacerles perder tiempo pidiendo recetas innecesarias o para cualquier otra banalidad. Todos saben qué deben hacer y cómo, así como en cada ciclón es importante que todos se unan y cumplan las medidas indicadas por el MINSAP #usentodosnasobuco #cubaseproteje.