Asamblea Nacional: Ministerios brindan información a los diputados, asiste el Presidente cubano

Manuel Marrero Cruz, titular del MINTUR, de conjunto con otros funcionarios del sector, muestra la evolución de la industria del ocio durante el periodo de 2008-2018:

Turistas : En 2008 vinieron a Cuba 2 millones 348 mil 340 viajeros, y ya en 2014 se alcanzó por primera vez los 3 millones, y dos años después se sobrepasó la cifra de 4 millones, hasta lograr un récord el pasado calendario con 4 millones 732 mil 480 visitantes internacionales. En esta década se registra un crecimiento de un 100,2%.

Planta hotelera : Hace 10 años existían en el país 48 mil 638 habitaciones, mientras que al cierre del año anterior se contabilizaron 70 mil 884 cuartos en 393 hoteles, creciendo en la década en un 45,7%.

Ingresos: Desde 2008 a 2016, las OSDE atendidas por el Ministerio de Turismo no mostraron en sus ingresos incrementos significativos. En 2008 se registró un millón 213 mil 291 CUC, en tanto, seis años después la cifra ascendió a un millón 978 mil 873 CUC, mientras en los últimos dos años decrece, alcanzándose un millón 840 mil 331 CUC al cierre de 2018.

Al cierre de mayo se recibieron 2 millones 285 mil 989 visitantes, que representa un cumplimiento del plan al 96,9% y un 5,83% de crecimiento.

En este periodo decrecen un 14,2% los principales mercados emisores de turistas de Europa (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España). Por la modalidad de cruceros, se contabilizaron 409 mil 23 vacacionistas, con un incremento del 36,26%.

Los ingresos en el sector se cumplen a un 90,6%, lo que representa un aumento del 1,5% comparado con igual período del año pasado. Se alcanza un índice de costos y gastos de 58,9 centavos.

El titular del sector informó que a partir del anuncio de las nuevas medidas del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, la situación comercial de junio es compleja. Al cierre del día 21, el plan se comporta al 75% y el mes decrece un 20,33%.

“La mayor incidencia en este resultado está en las llegadas vía marítima, ya que a partir del día 5 de junio fueron suspendidos los viajes de cruceros. En estos momentos no tenemos ningún barco operando en Cuba”, afirma Marrero Cruz.

Se prohíbe viajar a Cuba a los aviones privados y corporativos, los cruceros, los veleros, los barcos de pesca y otros aviones y embarcaciones similares.

Se eliminan los viajes educativos grupales people to people (pueblo a pueblo).

Esto afecta a más de 560 mil estadounidenses en lo que resta de año.

Con este comportamiento, se proyecta cerrar el año con 4 millones 300 mil visitantes internacionales, se cumpliría así el plan previsto en un 84,3% y se decrecería un 10% con respecto al 2018.

De acuerdo con el informe presentado, aunque las operaciones de las líneas aéreas no han sufrido modificaciones, se espera que también tengan algún impacto, por el temor que generan las medidas en los clientes estadounidenses que pretendan viajar a Cuba. De hecho, se han anulado varios grupos de visitantes que viajaban a la Isla vía aérea bajo la misma licencia de viaje.

Recientemente recibieron multas agencias de venta online (Expedia Group, Hotelbeds USA y Cubasphere), “con las cuales se mantiene comunicación, para conocer alcance e implicaciones de estas medidas”, aseguró Marrero.

Las compañías de ventas on line continúan retirando de sus plataformas de ventas, a varias instalaciones hoteleras de Cuba, entre ellas los hoteles Nacional, Capri y Habana Libre, en La Habana; Kawama en Varadero; San Carlos en Cienfuegos, y se espera continúen eliminando otras instalaciones que puedan ser objeto de reclamaciones bajo la aplicación del Título III de la Helms-Burton.

Pese a este panorama de recrudecimiento del bloqueo, Marrero reafirmó que los grupos hoteleros han sido firmes en su apuesta por Cuba, y “esto es estimulante”. Incluso, dijo, siguen llegando nuevas solicitudes para desarrollar inversiones en este sector clave.

Flexibilizar la política comercial y estimular los flujos de visitantes

Para contrarrestar la situación actual, el titular del MINTUR comentó que se elaboró un plan de acciones dirigidas a flexibilizar la política comercial y a estimular los flujos de visitantes desde el extranjero, incluyendo los cubanos residentes.

Multiplicar las acciones de comunicación en internet y en las redes sociales, así como reforzar las ventas online.

Se dirigen acciones que estimulen el turismo nacional en los hoteles.

Se están realizando visitas del ministerio a los territorios para analizar todas las reservas de ingresos que no se están aprovechando.

Estimular la utilización de productos locales, no como una opción, sino una necesidad impostergable, para tener mayor sostenibilidad y crear encadenamientos productivos.

Cada mes se encuestan a más de 5 mil visitantes extranjeros a la salida del país, y al cierre del mes de mayo de 2019, el 42% de los encuestados fueron repitentes. Entre las razones que exponen para seleccionar el destino, destacan sus playas, la hospitalidad de su pueblo, la seguridad, y la cultura y patrimonio.

Si bien turoperadores y clientes reconocen las mejoras de calidad, Marrero subrayó la necesidad de seguir trabajando en la relación calidad-precio, la prestación de servicios, la variedad de los alimentos, el confort de las habitaciones, las tiendas turísticas y la renta de autos, “con la cual hemos tenido algunas dificultades al no arribar al país el año anterior las inversiones de transporte en el tiempo previsto, asunto que se solucionará progresivamente”.

Inversiones: 3 mil 808 nuevas habitaciones hoteleras este año

El informe del MINTUR indica que el plan de inversiones del año es 3 mil 46 millones en moneda total y el primer cuatrimestre cierra con una ejecución del 27,2%.

Como parte de ese proceso inversionista, en el año se inaugurarán 3 mil 808 nuevas habitaciones hoteleras, y se recuperarán capitalmente 2 mil 404, que incluye los cuartos fuera de orden, teniendo La Habana un peso importante.

En otras localidades del país, ya se encuentran en explotación los hoteles Meliá Internacional de Varadero y Río San Juan en Matanzas, y serán inaugurados en el transcurso del año el hotel Iberostar Albatros de Holguín, así como otros hoteles Encantos en La Habana, Sancti Spiritus, Camagüey, Gibara y Santiago de Cuba.

En el polo de Cayo Guillermo se abrirán dos nuevas instalaciones: Muthu Cayo Guillermo y otra administrada por Kempinski. También se pone en explotación el primer hotel del polo turístico Cayo Cruz, que será operado por la cadena española H-10.

Marrero reconoció que persisten problemas en la actividad de inversiones, como la falta de preparación de las obras, déficit de inversionistas, insuficiente nivel de suministros de la industria nacional y la falta de créditos para adquirir los suministros de importación.

Sector no estatal, un complemento necesario

Las formas de gestión no estatal resultan un aliado necesario para el desarrollo del turismo en el país, según ratificó el ministro del sector, al intervenir en la reunión de la Asamblea Nacional.

Al cierre de abril estaban autorizados a ejercer esta actividad 27 mil 814 trabajadores por cuenta propia. En las ciudades turísticas cubanas hay, incluso, más habitaciones de renta en casas particulares que en hoteles.

En este periodo los arrendadores exhibieron:

Turistas físicos atendidos: 858 mil 702

Turistas días: un millón 692 mil 695

Período de estancia: 1,97

De acuerdo con Marrero, se han presentado dificultades en el sector no estatal, en particular con lo relacionado a la contratación con el pago de un precio superior al valor real del producto o servicio recibido, y por otra parte, no todas las cooperativas no agropecuarias funcionan bien.

En lo que va de año las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE) del turismo han firmado 2 mil 858 contratos con trabajadores por cuenta propia y cooperativas para servicios de alojamiento, gastronomía, transporte, construcción, reparaciones y mantenimiento.