Diputados aprueban dictamen sobre proyecto de Ley de Pesca

En una sesión a la que asistió el presidente Miguel Díaz-Canel, los diputados de la Comisión Agroalimentaria aprobaron el dictamen sobre la Ley de Pesca, que recibió modificaciones como resultado de un proceso de consultas e intercambios que incluyó a más de 400 diputados y cientos de pobladores de diez comunidades costeras en todo el país, así como ciudadanos que hicieron propuestas a través del sitio digital del Parlamento.

Según indica el texto del dictamen, la Ley de Pesca que se propone tiene como objeto establecer las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de la pesca, en función de la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos en las aguas marítimas, fluviales y lacustres de la República de Cuba, con el fin de contribuir a la soberanía alimentaria de la nación.

Entre los objetivos que se persiguen están instituir los principios de ordenación de los recursos pesqueros; establecer las regulaciones sobre las autorizaciones de pesca como medida de ordenación; definir las modalidades de pesca; disponer las bases para el funcionamiento del órgano consultivo en materia de ordenamiento pesquero y crear mecanismos de coordinación entre los organismos que intervienen en el proceso.

La aprobación de la Política de Pesca, por el Consejo de Ministros, establece los principios de ordenación de la actividad y promueve el uso sostenible de los recursos marinos y acuícolas, en conformidad con lo establecido en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO.

Igualmente, reconoce las formas no estatales como sujetos de aplicación, incluyendo el ejercicio de la actividad por cuenta propia, que incorpora la nueva categoría de pesca no estatal tanto acuícola como de plataforma, los provee de protección al establecerles un régimen de seguridad social, e instrumenta nuevos mecanismos para las relaciones entre las entidades estatales y los pescadores privados.

También independiza la pesca deportiva de la recreativa y considera a la pesca submarina una categoría especial dentro de esta última.

Durante los meses de marzo y abril, las comisiones Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el proyecto de Ley de Pesca en seis reuniones desarrolladas por regiones del país, a las que asistieron 462 diputados y 863 invitados, quienes formularon 71 intervenciones.

Además, se efectuaron reuniones de intercambio en diez comunidades costeras de nueve provincias, a las cuales asistieron 735 residentes que realizaron 86 intervenciones.

De los intercambios en esas comunidades emergió la necesidad de estudiar el tratamiento a los pescadores no estatales próximos a jubilarse que no han contribuido con la seguridad social por no estar reconocida esta figura con anterioridad.

Asimismo, los asistentes propusieron evaluar la posibilidad de establecer precios centralizados para que las empresas estatales pesqueras u otras que se determinen, compren las capturas a los pescadores no estatales. Ambos asuntos fueron posteriormente analizados con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, para su valoración.

En total, a partir de las recomendaciones hechas en el proceso de consultas fueron realizadas 55 modificaciones al texto inicialmente presentado.

Díaz-Canel: También en las nuevas leyes hemos ido a la consulta

Al intervenir ante los diputados, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó la significación histórica de estas sesiones ordinarias del Parlamento, las primeras luego de aprobada la Constitución de la República, y en las que se someterán a aprobación las leyes Electoral, de Símbolos Nacionales y de Pesca.

“Ya habíamos anunciado propósito de iniciar un amplio ejercicio legislativo donde, en el menor tiempo posible, y con las leyes necesarias, se apoye la Constitución”, afirmó.

Del proyecto de Ley de Pesca destacó la necesidad de reconocer particularidades surgidas en las nuevas circunstancias del país, como los nuevos actores económicos, así como la incorporación de elementos como la innovación científica, la investigación llevada a innovación, el enfoque de desarrollo sostenible de los recursos pesqueros, los encadenamientos y la necesidad de potenciar tanto el sector estatal como el no estatal.

“Tenemos que volver a potenciar la acuicultura, rescatar los centros de alevinaje, potenciar entonces la pesca y encadenarla con el procesamiento en la industria, lo cual debe aportar una opción de productos y servicios y servicios para la población”, dijo el presidente cubano.

En otro momento, subrayó que, una vez más, “hemos ido a la consulta. No fueron solo los diputados los que discutieron estos proyectos de ley. Se llevaron a cientos de diputados, pero también a más de 700 residentes de comunidades y a más de 800 invitados en el proceso de discusión. Es un ejercicio de consulta que demuestra la democracia.

“Ese ejercicio aporta cambios que robustecen el texto inicial de la ley, pero también da elementos para las normas jurídicas que van a apoyar la ley”, apuntó Díaz-Canel.

Al hacer una valoración de la Ley de Pesca analizada, la ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, señaló que se ha llegado a una propuesta jurídica de mayor rango que la anterior, que regula elementos fundamentales para regular el ordenamiento, uso sostenible y preservación de los recursos pesqueros, y que, además, se atempera a las regulaciones internacionales y las transformaciones en el ámbito económico cubano, incluido el reconocimiento de otras formas de gestión.