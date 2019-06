Respuesta a “Hoy mezclando matemática, un colmo y un ejercicio de creatividad artística”

Tal vez cuando esta respuesta se publique se haya rebasado la cifra de las 100 entradas, algo fuera de lo común. La parte matemática se puso polémica, los colmos estuvieron muy creativos, y el debut de ponerle título a una foto estuvo a mi entender maravilloso.

Vamos por parte:

I

Tienes 40 caramelos iguales y hay 6 niños. Se deben distribuir de manera que:

A: Las cantidades sean números impares diferentes entre sí.

Respuesta: 1+3+5+7+9+15= 40

Hay otras respuestas. Algunos las dieron, algunos menos le pusieron rigor matemático con sus expresiones 2*n+1. Interesante lo escrito por Leudis.

B: Las cantidades sean número primos diferentes entre sí.

Respuesta: No tiene solución.

Como varios de ustedes apuntaron el 1 no es un número primo, y si empezamos por el más pequeño que es el 2, que sumado con los cinco consecutivos siguientes da 41. Suficiente para afirmar que no tiene solución.

No sé por qué la doble interpretación. Se trata de no repetir ningún número. Pero esto generó una linda disertación sobre los números primos, coprimos, relativos,…

C: Las cantidades sean números pares diferentes entre sí.

Respuesta: Este era el inciso de la revoltura neuronal.

Una variante con una cierta licencia de pensamiento sería:

0+4+6+8+10+12= 40

Hay otras, (2+4+6+8+20+0), Pedro López puso varias, pero siempre con la intervención del controvertido número cero.

Considerando al cero como par, que cumple su representación 2*n, con n=0

En un sentido matemático estricto es correcto asignar cero a uno de los niños, pero en el plano humano, psicosocial es discutible. Viene un conflicto de conciencia; dejar a un niño sin caramelos.

Entonces hay una explicación salvadora. Uno de los niños era diabético y estaba en una crisis de hiperglicemia, por lo que no era aconsejable darle caramelos.

Para quienes no tienen conocimientos específicos de esa enfermedad —muy cruel para un niño—, se les aconseja que siempre lleven en el bolsillo un poco de azúcar o un caramelo bien dulce, para prevenir una crisis de hipoglicemia, que es cuando el nivel de azúcar en sangre desciende por debajo de los límites permisibles, pudiendo crear pérdida de conciencia y desmayos. Es por eso que aclaré que al niño que no se le dio caramelos estaba en una crisis de hiperglicemia.

Les confieso que yo tuve la idea de escribir que se trataba de caramelos muy dulces, para dar una pista al caso de los números pares. Si el caramelo es muy dulce no debe comerlo con azúcar alta.

Aparecieron los defensores de los niños y yosue se olvidó de que estamos tratando con números enteros y se fue para los fraccionarios con una admirable dosis de humanismo. Otros dejaron a la matemática intacta, pero le buscaron la vuelta para no dejar niño sin caramelos y repartieron caramelos para otros; hasta yo me ganaba un caramelo.

II

Volvemos con los colmos. Ahora le toca a un profesional muy importante. El colmo de un médico es:

Aquí vienen algunos de mi cosecha:

Diagnosticarse una enfermedad mortal dolorosa y morirse de risa.

Insultar al cirujano que lo está operando con anestesia raquídea.

Tomarse el pomo de medicina que recetó, de un sorbo para curarse más rápido.

Descubrir que está siendo operado por un médico al que contribuyó a retirarle el título por incompetencia.

A continuación compartiré algunos de los que más me gustaron y sus respectivos autores:

III

Esta es una variante nueva en “Para Pensar…”. Podrán demostrar sus dotes artísticas y literarias. Póngale un título respetuoso y creativo a esta foto que publicó una periodista de Cubadebate.

Ella es Thalía Fuentes Puebla, estudiante de Periodismo de la Universidad de La Habana, que próximamente defenderá su título de Licenciada en Periodismo.

Entre ella, su novio y yo seleccionaremos los tres mejores títulos. ¡Ah! sin apelaciones.

Con este ejercicio aprovechemos para enviarle energía positiva en la defensa

de su tesis.

Respuestas:

Ya saben que aquí la respuesta es atípica.

Lo primero que comentaré es que fue un debut exitoso, en que primó el buen gusto y la solidaridad con la estudiante Thalía. Ella lo agradeció al compartir el acertijo en Facebook. Yo me esforcé y escribí dos propuestas que por razones obvias no estuvieron en el concurso, y que ahora comparto:

Y la flor más bella aprendió a volar.

Tesis milagrosa, convirtió la flor en una alada y bella mujer.

Pasemos a las conclusiones del jurado:

Cada miembro seleccionó tres títulos con puntuación decreciente de 10-9-8. Cada voto tiene igual importancia, aunque estuve tentado en ponderar las de Thalía.

Hubo tres coincidencias que al sumar sus respectivos puntos alcanzaron la mayor cantidad de puntos.

Las TRES de mayor puntuación fueron las siguientes con sus respectivos autores:

Estoy seguro que se quedaron fuera otras muy originales y de muy buen gusto. No me quise arriesgar a formar un gran jurado con todos ustedes, todavía no estoy a plena capacidad y debo evitar excesos.

No quiero terminar sin reconocer las geniales respuestas de nuestro amigo RARJ, bateó en todos y buenos batazos. Los que no lo han leído vayan a buscar sus respuestas.

Nos vemos el lunes 10 en que homenajearemos a los padres y tendremos el debut de un colaborador que ya ha presentado credenciales.