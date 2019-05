Por críticas y presiones, Bolsonaro cancela viaje a EE.UU.

Debido a fuertes críticas y presiones, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, declinó viajar a Nueva York, donde el 14 de mayo la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos lo declararía Persona del Año, según confirmaron fuentes oficiales.

Bolsonaro canceló el viaje por ‘la resistencia y ataques deliberados del alcalde de Nueva York (Bill de Blasio) y las presiones de grupos de interés sobre las instituciones que organizan, patrocinan y son anfitrionas del evento anual’, ratificó Otavio Rego, portavoz del Gobierno.

Bill de Blasio calificó al excapitán del Ejército de ‘ser humano muy peligroso’.

El senador estadounidense Brad Hoylman celebró la noticia de que el político de extrema derecha desistió de ir a Nueva York para el homenaje en el hotel Marriot Marquis, en Times Square.

‘Victoria: Denunciamos al presidente homofóbico de Brasil, Jair Bolsonaro, y vencimos. De acuerdo con las noticias brasileñas, él se retiró del evento en el Marriott Marquis y canceló su viaje a Estados Unidos. El odio no tiene lugar en Nueva York. #CancelBolsonaro’, escribió Hoylman en la red social Twitter.

La Cámara Brasileño-Estadounidense de Comercio nombró en abril a Bolsonaro Personaje del Año 2019 y lo invitó a asistir este mes a una cena de gala en Nueva York.

Cada año, esa junta elige a dos personalidades, una brasileña y otra estadounidense, y las premia en su cena de gala para más de mil personas.

Para esta ocasión, la cámara rentó primeramente un espacio en el Museo Americano de Historia Natural. Pero luego la institución desistió organizar la ceremonia ante reacciones negativas por la presencia del exmilitar brasileño y porque no era ‘el lugar ideal’ para el homenaje.

Compañías patrocinadoras, como la aerolínea Delta Air Lines, la consultora Bain and Company y el diario The Financial Times, comunicaron asimismo que no asistirían al evento.

Defensor de la dictadura (1964-1985), Bolsonaro, de 63 años, se conoce más por sus cuestionamientos y declaraciones racistas y homófobas que por sus proyectos durante 27 años como diputado y ahora como presidente.

Cuando ganó los comicios en octubre, la revista The Economist alertó que ‘los brasileños hicieron una pésima elección’ y calificó a Bolsonaro de ‘apoyador de dictadores y de armas, que incita a la policía a matar a sospechosos, que amenaza con prohibir oponentes y disminuir a las mujeres, a los negros y los gays’.

(Con información de Prensa Latina)