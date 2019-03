Perlas y contrastes de la agresión imperial a Venezuela

La agresión imperial contra Venezuela sigue llena de perlas políticas y mediáticas como las que hoy les contamos. Desde los sueños delirantes de Juan Guaidó hasta la “tristeza” de Venezuela en estos días de asueto y carnavales. Ah, y no deje de mirar a lo que pasa en Brasil

Según Euronews, Juan Guaidó asegura que Nicolás Maduro ha perdido el apoyo de los militares. Dice que el 80% de ellos abogan por un cambio de liderazgo. El autoproclamado presidente interino de Venezuela ha hecho estas declaraciones desde Buenos Aires, donde se rreunió con el presidente argentino, Mauricio Macri.

“Yo hoy me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que el 80% de las Fuerzas Armadas están a favor de un cambio”, ha señalado.

Vivir para ver, señorito autotitulado. Recuerde el duro regaño de Mr. Pence.

El Vicepresidente del Gobierno bolivariano y Ministro de Información y Comunicación Jorge Rodríguez sacó unas cuentas sobre ingresos y gastos del Concierto en la Frontera, organizado por el multimillonario británico Richard Branson, que dan cuenta de la estafa:

La actriz estadunidense Pamela Anderson denunció nuevamente el golpe de Estado que ha orquestado el gobierno de Estados Unidos para derrocar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. “Mientras que un golpe respaldado por Estados Unidos está en marcha en Venezuela, un Presidente no electo (justo después de reunirse con Mike Pence en Colombia) se reúne con el Presidente autoritario de extrema derecha de Brasil”, publicó la artista en Twitter. Anderson cuestionó, además, la campaña internacional que se ha creado sobre la supuesta “ayuda humanitaria” de Estados Unidos a Venezuela, que fue denunciada previamente por el Gobierno venezolano como una fachada para intervenir el país. “¿Es esto lo que ellos llaman ‘ayuda humanitaria’ o es más bien una ola de cambio de régimen en América Latina?”, agregó.

While a coup backed by the United States is underway in Venezuela, one unelected president (just after meeting Mike Pence in Colombia) is meeting the far-right authoritarian president of Brazil.

— Pamela Anderson (@pamfoundation) 28 de febrero de 2019