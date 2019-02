Tres voces de la derrota contra los Charros

Ciudad de Panamá.- Tras un revés tan costoso como el sufrido ante los Charros de México (3-2) en extraining, no es fácil que algún jugador o directivo cubano pueda aceptar gustosamente el fuego de una ronda de preguntas. Pero el respeto a la opinión pública es sagrado y antes de salir rumbo al hotel pudimos dialogar con Vladimir García y Frederich Cepeda, así como el mentor Pablo Civil.

El derecho avileño esbozó que le habían dicho antes del partido que sería el primer relevo largo si Yariel Rodríguez fallaba. “Entré en la entrada inicial y aunque fue un relevo largo, el trabajo salió, que era lo más importante, después que abridor tuvo que salir”.

Sobre la calidad de los desafíos y las posibilidades futuras en los días que restan, Vladimir comentó: “hemos jugado buenos partidos, ayer pedimos1-0 y hoy caímos en extrainning. Hay que decir que México jugó tremendo béisbol. En sentido general, los dos equipos nos han jugado muy bien. Esperamos que Los Charros le ganen a Venezuela y nosotros hacer lo mismo sobre ellos luego a ellos el sábado”.

¿Qué le ha faltado a una selección como esta en la Serie?, le preguntamos sin bloqueo. “Nos ha fallado el bateo oportuno para traer las carreras en los momentos claves. Los lanzadores hemos hecho nuestro trabajo, sin embargo, la línea a la hora buena no ha llegado. Y ahí están las derrotas”.

Significó que sus dos buenas salidas en esta justa, con rectas de 94 y 95 millas, se deben a la preparación realizada tras concluir los play off. “En lo particular, este jueves tenía buen control, lanzando bajito y montándome siempre en el conteo, porque eso desespera a algunos bateadores. Me siento muy bien físicamente”.

Cepeda: “Jugaron mejor que nosotros”

Incluido como regular en la alineación para este tercer encuentro, el espirituano Cepeda no rehúsa valorar lo sucedido con total justicia:

“Hoy supimos remontar en el primer inning, cuando comenzamos perdiendo, pero después lamentablemente nos empataron el juego y aunque nos mantuvimos batallando hasta el inning doce, hay que reconocer que jugaron mejor que nosotros y se llevaron la victoria.

“Los partidos se han dado muy buenos y cerrados. El nivel de los lanzadores mexicanos los conocía porque estuve allá el pasado año y todo el mundo sabe quién es Sergio Romo, uno de los peloteros con mucha experiencia y resultados en Grandes Ligas. Se presentó con un buen trabajo, y fue apoyado con la carrera que hacía falta para llevarse la victoria.

“No salí a buscar un jonrón, pero cuando le di pensé que el batazo se iba. El viento aquí sopla contra los bateadores y nos ha jugado una mala pasada a nosotros. Y no quiero que se interprete como justificación”.

Civil: “Tuvimos la oportunidad de ganar muchas veces”

“Imposible ganar cuando las pequeñas cosas no se dan bien. Tuvimos oportunidad de triunfar muchas veces, pero la ofensiva no hizo su trabajo. Eso sin contar corredores sorprendidos en base, bateadores que le fueron al primer lanzamiento con hombres en segunda y tercera sin pensar en lo que mas falta hacia al equipo.

“Imposible de ganar de esa manera. Los lanzadores hicieron su trabajo. A la ofensiva pusimos emergente, tocamos bolas, pero no salió la carrera. Mientras ellos sí aprovecharon todo, por ejemplo, un jugador que estaba ponchado, wild pitch y de ahí vino la carrera dela victoria.

El mentor enfatizó que dejó batear a Alarcón en el noveno con dos hombres en bases porque quería darle confianza, aunque no fuera capaz de responder a la tarea que le dimos. “Romo es un pitcher muy inteligente y no supimos aprovecharlo en ese momento”.

“Ahora no queda de otra que salir el sábado a ganar y esperar que sucederá este viernes en el partido entre México y Venezuela. mañana y ver si la ofensiva hace acto de presencia, porque hemos bateado poco, hemos sido poco productivos y hemos empujado, por tanto pocas carreras.

Finalmente, Civil comentó: “El beisbol este es de mucha calidad de mucho estudio, trabaja al contrario en las partes débiles, vulnerables. Hay que seguir jugando este beisbol y venir a las Series del Caribe, para que se adapten a este nivel. El beisbolista cubano tiene un gran nivel, hay que seguir trabajando”.