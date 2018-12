Luka Modric: The Best y Balón de Oro, el mejor en 2018

El centrocampista Luka Modric, titular de la Liga de Campeones de Europa con el Real Madrid y subcampeón mundial en Rusia 2018 con el once de Croacia, recibió este lunes en París el Balón de Oro que otorga la revista France Football, seleccionado en una lista de 30 candidatos y diez finalistas en la que le acompañaron Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Eden Hazard, Antoine Griezmann, Raphael Varane, Lionel Messi, Harry Kane, Mohamed Salah y Kevin De Bruyne.

“El Balón de Oro es más que un sueño, es un honor y un privilegio recibir este premio esta noche. Gano este trofeo después de dos jugadores extraordinarios, pero hay otros muchos talentos, pero si lo he ganado es que he hecho algo especial en el campo, por eso este año es muy especial para mí”, declaró el croata tras recibir el premio.

Poco antes de levantar el trofeo que en la última década se repartieron Cristiano Ronaldo y Messi, Modric había declarado a su llegada a la gala en la capital francesa: “He luchado mucho por este gran premio”.

“Es una sensación única, tengo muchas emociones que son difíciles de expresar. Me gustaría dar las gracias a mis compañeros de equipo y técnicos del Real Madrid y todos los compañeros de Croacia, todos los que han votado por mí y a mi familia que me llenan como familia. De niños todos tenemos sueños, yo soñaba con jugar en un gran equipo y ganar grandes trofeos, el Balón de Oro es más que un sueño”. (Luka Modric tras recibir el Balón de Oro 2018)

Los medios de prensa también reprodujeron declaraciones del francés Griezmann, que al parecer ante la inminente premiación del croata tiró de la ironía y comentó que “a lo mejor es que la Copa de Europa es más importante que un Mundial”.

Luego de la entrega, en un ambiente menos cargado, Griezmann dijo: “Cuando me lo dijeron tuve ganas de quedarme solo, pero es un orgullo estar entre los finalistas. Estoy aquí por respeto a mis compañeros y a los demás candidatos. Espero poder sustituir a Luka pronto y para ello cuento con mis compañeros en mi equipo y en la selección francesa. Además del Mundial, he ganado la Supercopa de Europa. No está mal”.

Este año, Cristiano tenía a su favor la copa de la Champions con el Madrid y sus goles en la principal competición de clubes del mundo, mientras que Messi había sido pichichi europeo y de la Liga Española, además de campeón de ese torneo y de la Copa del Rey con el Barcelona. Para ambos, sin embargo, el Mundial de Rusia 2018 pasó con más penas que glorias, no así para Mbappé, de 19 años, Griezmann y Varane, que se proclamaron campeones mundiales.

Por detrás de los diez finalistas, aparecían Thibaut Courtois (RM), Neymar Jr. (PSG), y Luis Suárez (Barcelona).

Modric: “Es un gran placer estar entre todos estos grandes jugadores, estoy intentando todavía hacerme a la idea que me he unido a este grupo de jugadores excepcionales que han ganado el Balón de Oro”.

Modric venía de ser clave para que el Real Madrid levantara este año su tercera copa de Champions consecutiva, y para que Croacia llegará a la instancia final en el Mundial de Rusia 2018. Ya en septiembre había roto la hegemonía Messi-Cristiano al ganar el premio The Best de la FIFA.

En la gala en el Gran Palais de París, Mbappé ha quedado como el primer ganador del Trofeo Kopa, creado para reconocer al mejor jugador sub 21.

Mbappé: “El año pasado fui séptimo, este año entre los cinco mejores… Creo que hay jugadores que lo merecen más”.

El primer Balón de Oro femenino ha sido para Ada Hegerberg, del Olympique de Lyon.

Votos: Modric 753, Cristiano Ronaldo 476 (Balón de Plata) y Antoine Griezmann 414 (Balón de Bronce), Mbappé 347 (cuarto), y Leo Messi 280 (quinto).

Fue una gala histórica por el estreno del Trofeo Kopa y el primer Balón de Oro femenino, y porque Modric rompió el binomio Messi-Cristiano de la última década.

De los finalistas para el Balón de Oro, Harry Kane ha quedado décimo, De Bruyne noveno, Hazard octavo, Varane séptimo, Salah sexto y Messi quinto.

Los últimos tres puestos por detrás de Modric los ocuparon Mbappé (cuarto), Giezmann (tercero) y Cristiano (segundo).

(Con información de agencias)