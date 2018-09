ETECSA: Prueba gratis de Internet en los móviles del 8 al 10 de septiembre

ETECSA realizará otra prueba de acceso a internet desde la red celular desde las 00.01 horas del sábado 8 de septiembre hasta las 23: 59 del lunes 10 de septiembre, informó mediante su página de facebook, etecsa_cuba.



Podrán participar en la prueba los clientes prepago cuyos celulares soporten la navegación por internet, tengan configurado el APN Nauta y activados los datos móviles en sus teléfonos.

A partir de las 0 horas del día 8 todos los servicios móviles tendrán habilitado un paquete de 50MB sin costo y los usuarios no tendrán que gestionar su adquisición. Una vez consumido ese volumen, tendrán la posibilidad de un segundo paquete de prueba con otros 50MB adicionales que sí deberán adquirirlo, por cualquiera de las dos vías existentes para ello: desde el portal MiCubacel (https://mi.cubacel.net), previo registro o marcando *133*1*3#.

Ambos paquetes son sin costo y tendrán vigencia hasta las 11.59 de la noche del lunes 10.

ETECSA alerta a aquellos clientes que tienen activa una Bolsa Nauta y hagan uso del correo nauta desde su celular durante la prueba, se le continuará descontando del monto de dicha Bolsa.

Igualmente, se recomienda a los usuarios desactivar la opción de tarifa por consumo para evitar que al agotarse el paquete de prueba se le afecte el saldo de sus teléfonos y así evitar gastos indeseados.

Para mayor facilidad, durante la práctica los usuarios podrán consultar el estado del consumo del paquete gratuito en el portal MiCubacel o marcando *222*328#.

Resulta imprescindible compartir con los usuarios algunas recomendaciones para el mejor disfrute de los datos móviles y un mejor aprovechamiento del paquete de prueba:

1. Cuando se encuentre en cobertura 2G podrá conectarse y hacer uso de prestaciones tales como correo electrónico o mensajería instantánea. La navegación no es recomendable en 2G pues ésta siempre prioriza los servicios de voz.

2. Bajo cobertura 3G los usuarios podrán conectarse para hacer uso de mensajería instantánea, video llamadas o navegación web. No se recomienda en ningún caso actualizar ni realizar descargas; para ello acceda mejor desde las zonas wifi.

3. Configurar bien los equipos telefónicos para evitar se accione de manera automática e implique gastos involuntarios. Para ello:

• Desactive los datos móviles del teléfono si no está navegando.

• Utilice los distintos navegadores configurados en modo ahorro de datos y mida el consumo de datos en su teléfono y paute los límites deseados.

• Desactive las sincronizaciones en línea y la actualización automática de las aplicaciones del teléfono. Revise en las configuraciones para que no se ejecuten las acciones en segundo plano, no se activen videos automáticamente, entre otros.

• Haga descargas y actualizaciones de videos, softwares, etc., desde las zonas wifi donde la tarifa es por tiempo y no por volumen.

4. Regístrese desde ahora en el portal MiCubacel para una gestión más cómoda de sus servicios. Ingrese gratis a https://mi.cubacel.net

La empresa realiza estas pruebas como parte de la preparación del lanzamiento del servicio este año. Durante el plazo previsto para la prueba esta podrá detenerse parcial o totalmente según el comportamiento de la red y los ajustes de parámetros técnicos que se estarán evaluando.

Las opciones de la prueba estarán disponibles 72 horas para los clientes que deseen participar y podrán disfrutar de 100 MB sin costo, con dos paquetes de de 50MB cada uno, el primero habilitado por la empresa y el segundo gestionado por el cliente.

Para más información los usuarios pueden llamar al 118 o al 5264 2266.