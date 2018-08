A la sombra de los cedros, el pueblo constituyente de Birán

En Birán, en el batey que fundó un gallego inmigrante, “donde comenzó todo”—como dijera Eusebio Leal un día por estas tierras—, se inició este lunes 13 de agosto la consulta popular del Proyecto de Constitución de la República de Cuba en la provincia de Holguín.

Cincuenta y dos trabajadores, con el texto constitucional en mano, se reunieron en el primer piso del hotelito, muy cerca de la casa grande donde 92 años atrás nació Fidel, el líder que siempre nos convocó a conquistar el bien común.

Gente humilde, con suficiente decoro y luces para saber que lo que hoy discuten es “por los muchachos” y por ellos también, dieron vuelo al debate guiado por el dúo compuesto por Idalmis Escalona y Reinier Gómez. A las 10:00 a.m. comenzó la reunión.

Tras entonar el Himno Nacional, Idalmis explicó brevemente el procedimiento para intervenir y hacer sus propuestas, así como el proceso de autopreparación que tuvo cada uno de los presentes en aquella pequeña habitación.

“Todos tuvieron acceso al documento, lo estudiaron, pero si tuvieran alguna duda aquí también están presentes juristas del municipio que pueden explicarles términos y conceptos”, dijo la maestra.

Reinier preguntó si alguien quería aportar alguna sugerencia u opinión sobre el Preámbulo y no existió criterio alguno. Detrás vendría a escrutinio el Título I “Fundamentos políticos”, preguntando sin prisa por cada uno de los artículos contenidos en dicho acápite hasta llegar a los “Fundamentos económicos”.

Economía para todos

Sobre el Artículo 21 —correspondiente al Título II— Lázaro Castro, el director del Conjunto Histórico, Monumento Nacional desde 2008, dijo: “A las formas de propiedad que existen en la Constitución vigente se les incorporan otras, como la mixta y la privada, que si bien sabemos que estaban en uso, en la Carta Magna no eran reconocidas; que este Proyecto las contenga es una forma de entendimiento que el proceso de implementación de los Lineamientos llegó a su máxima fase”.

El historiador opinó también sobre el Artículo 27, donde se expresa que “el Estado dirige, regula y controla la actividad económica nacional”. Y dijo: “¡Alto ahí! Esta idea es vital porque tiene un trasfondo político, porque en países en los que el Estado desregulariza la economía calan profundamente las políticas neoliberales. En Cuba, la Empresa Estatal Socialista tiene que subordinarse a los intereses del Estado, que ha de preservar a su vez conquistas sociales y laborales de todos los cubanos”.

La diputada por el municipio de Cueto, Esther Dupont, presente en el debate, resaltó la importancia de que en este mismo artículo se concibiera a la planificación como elemento central del sistema de dirección y la necesidad de tener empresarios capaces de tomar decisiones y proteger a sus trabajadores, de hacer producir las fábricas y valorizar el salario en beneficio de todos.

Justicia social, más allá de las discrepancias

Al llegar al análisis del Título IV, el historiador Antonio López, con el arrebato de los libres, abordó un asunto que desde la autopreparación se anunciaba polémico. López preguntó:

“El Artículo 68 dice que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas, pero no esclarece si son del mismo sexo o no. Independientemente de mi edad, yo asimilo este cambio, que es principalmente cultural, porque es expresión de la justicia social que ha alcanzado la Revolución, pero me preocupa la protección del niño si llegaran a la adopción. Tengo esa duda.

“Cómo la familia enfrenta la educación de estos niños, habría que empezar por cambiar el Código de Familia. Reitero, no estoy en contra, pero es un artículo fuerte para nuestros días”, planteó el historiador.

El otro historiador, Lázaro, dijo que nuestra sociedad ha sido monogámica y heterosexual, “y cuando uno establece una relación abierta tiene capacidad legal para la adopción de niño, y es ahí donde viene el problema, porque no estamos acostumbrados a ello, es una resistencia al cambio. Pero viene a legalizar algo que está pasando en esta localidad, en el municipio y la provincia: matrimonios del mismo sexo que comparten una vida en común. Es uno de los artículos más polémicos pero para que la Constitución sea avanzada y completa debe incluirlo”.

También presente en el debate, la fiscal jefa de Cueto, Anis Silva Aldana, aseguró que los juristas como operadores del derecho tienen la responsabilidad de velar por los derechos de todos los niños, sean o no adoptados por parejas homosexuales.

Asimismo les pidió a los biranenses que tuvieran en cuenta que la orientación sexual no se escoge y que la sociedad cubana ha de ser inclusiva porque estamos en un mundo de transformaciones. Y que todos los ciudadanos tienen derecho a estar protegidos por las garantías jurídicas que ofrece la legalización del matrimonio.

Derechos y deberes de padres e hijos

Lázaro volvió a intervenir para sugerir una adición en el segundo párrafo del Artículo 70. “Es muy escueto, dice que ‘los hijos están obligados a respetar y atender a sus padres’, pero no cómo. Un tema vital en estos tiempos dado el envejecimiento poblacional del país. Muchos hijos no atienden a los padres y es el Estado es el que se tiene que hacer cargo de ellos. Propongo que se añada cómo los hijos están obligados a respetar a los padres, semejante a como dice el párrafo anterior a este que describe los deberes que tienen los padres sobre los hijos”.

El jurista Octavio Silva Aldana le explicó a Lázaro Castro que la Constitución no debe entrar en detalles que sí han de aparecer en leyes, decretos y regulaciones, y que la protección del adulto mayor se recoge en el Artículo 73 de este Proyecto.

Una vez se pasó a discutir el Título IV, el investigador Yosvani Rodríguez propuso suprimir del Artículo 122 el segundo párrafo, que establece la exigencia de tener hasta 60 años para ser elegido Presidente de la República. El joven argumentó: “Nuestra historia demuestra que con más de 60 años se puede dirigir un país, porque los líderes históricos lo han demostrado. Y en un momento determinado, esta edad tope podría ser la limitación, porque hoy pensamos una cosa, pero mañana podría ser otra”.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez, y otras autoridades del territorio también acompañaron a los biranenses en su ejercicio democrático este lunes a la sombra de los más frondosos árboles.

A 800 kilómetros de la capital de la República —donde recientemente el Proyecto de Carta Magna recibió el visto bueno del Parlamento—, el pueblo constituyente del terruño de Fidel y Raúl inició el debate del Proyecto de Constitución. Son tiempos de ir al seguro, la consulta popular también nace este 13 de agosto en Birán, tierra excepcionalmente fértil, donde prosperan los cedros, los algarrobos y las palmas. El pequeño batey donde todo lo que se planta, crece.