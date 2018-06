No hay pasión más grande que un Mundial (+ Fotos)

La estudiante de Periodismo, Nadezhda Sidorenko, quien vive en la localidad de Bryansk (380 kilómetros al suroeste de Moscú), valoró, vía Facebook, que los rusos “estamos muy unidos por la competencia, la experiencia, el orgullo por nuestro equipo y el interés genuino en los otros países participantes”.

“Tengo varios amigos de Samara, donde se efectuó el partido Uruguay-Rusia. La venta de alcohol en muchos distritos centrales de la ciudad está prohibida. La limpieza para la llegada de invitados fue un éxito. En todas partes hay flores, y muchos objetos arquitectónicos, que fueron restaurados durante años, están abiertos y asombran por su belleza. Es increíble”, manifestó Sidorenko, quien concluyó: “¿Conoces esa sensación cuando esperas por la llegada de personas importantes? Estás nerviosa, pero al estas arribar, te relajas. Estoy segura de que, ahora, muchos rusos la han experimentado”.

Mikhail Bychkov, también alumno de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Bryansk, declaró mediante la red social: “Estoy seguro de que en nuestro país no hay una sola persona que no haya escuchado sobre la celebración del Mundial, es algo de lo que estamos orgullosos. No es exageración. Rusia siempre ha sido y sigue hospitalaria”.

“Estoy familiarizado con muchos voluntarios, que ahora trabajan en diferentes ciudades de la Copa del Mundo. Cuentan muchas historias interesantes, envían varias fotos positivas, muestran nuevos conocidos. Imagínese lo increíble que es vivir en una pequeña ciudad de provincia y darse cuenta de que en algún sitio del otro lado de la Tierra, en lugares que se pueden ver solo en películas, su amigo vive”, agregó.

Añadió que “no quiero pensar sobre política, problemas externos e internos. Después del final de Rusia-2018, habrá energía positiva. Las ideas de unidad y hermandad prevalecerán”.

A miles de kilómetros, 187 de sus coterráneos disfrutan del turismo holguinero, específicamente en el hotel Club Amigos Atlántico Guardalavaca, donde, al decir del director general de dicha instalación, Ricardo Rojas, visitantes rusos interactúan en varias actividades e iniciativas generadas a propósito del Mundial.

Destacó un bar ambientado para la ocasión –a tono con el eslogan de Cubanacán, Verano Armonioso y Diferente, a Disfrutar Cuba–, en el cual los clientes observan los partidos y el colectivo de animación desarrolla su programa de recreo. Los turistas nacionales, a quienes, en gran medida, se les presta servicio en ese complejo hotelero (746 habitaciones en cuatro secciones), se han sumado a hacer de las suyas con Sabivaka, el lobito mascota.

Oksana Kovalslaya, residente en la ciudad rusa de Lípetsk, quien vacaciona en Holguín, significó: “Estoy un poco triste por la derrota rusa ante Uruguay, pero me siento de maravillas en esta playa de Guardalavaca. Nuestro elenco va contra un duro rival, como España, mas siempre hay esperanzas de ganar. Aun lejos, estoy al tanto de todo cuanto acontece allá”.