Respuesta a desarrollando el ejercicio del criterio y un caramelito matemático

Considero que ha funcionado bastante bien esta combinación de retos para pensar. La mayoría respondieron a ambos; algunos huyendo de la Matemática demostraron conocimientos y mucha agudeza en el ejercicio del criterio propio.

Vamos por parte.

I

Haga una crítica a la situación siguiente:

Un colaborador de un jefe, a quienes incorrectamente se les llama subordinados; se le acerca para proponerle una iniciativa que se le ocurrió para mejorar la comunicación institucional en la empresa. El jefe le responde que ya todo está establecido en el manual de comunicación, y que a su debido tiempo fue puesto a consulta de todos los trabajadores. Que lo que corresponde es aplicarlo.

Comienzo por lo que le prometí a Libertad, que solicitaba explicación sobre el concepto de subordinado. Las organizaciones pueden funcionar mejor cuando todos sus trabajadores tienen la posibilidad real de participar en los análisis y las decisiones fundamentales de su Centro de Trabajo.

En este estilo de dirección el jefe tiene colaboradores y no subordinados. No se trata de una clasificación legal que cuestione la autoridad del jefe para dirigir, ni su responsabilidad; sino de un estilo de dirección lo más democrático posible, en que el dirigido no se sienta como una pieza en un tablero de ajedrez o un medio básico de la Organización.

Cuando se desarrolla la mentalidad de subordinado, la participación suele ser de bajo compromiso, de baja capacidad creativa, de esperar que le digan al pié de la letra lo que debe hacer,… Ya la cadena sub denota inferioridad, y la palabra resalta la dependencia. Es común que una persona actúe como subordinado en el centro de trabajo y de manera creativa en otros entornos; sobre todo cuando el o los jefes se comportan como bien describieron varios acertijandos.

Esos jefes que tienen a flor de labio frases como: ustedes no están aquí para pensar; ya todo está establecido y lo que hay que cumplir; o que acuden a las llamadas frases creaticidas-las que asesinan a la creatividad y a la iniciativa-, entre ellas: eso no nos compete; ya lo intentamos una vez; los de arriba no lo van a aprobar;…

El enunciado dejaba libertad interpretativa, lo que permitió diversidad en las respuestas. Sachiel como es habitual vio lo positivo y lo negativo; jpuentes levantó buen debate. Arnaldo G Lorenzo nos aportó buenos argumentos

Bien por la dosis de pragmatismo de NestyBrasil.

II

El caramelito matemático

Hallar la suma de tres números naturales impares consecutivos que multiplicados entre sí dé como resultado 315

Si lo hallaste por tanteo y te resultó poco retador, entonces demuestra que no existe otra terna con igual resultado.

Respuesta: La suma es 21, ya que los tres números naturales impares consecutivos son 5, 7 y 9. 5+7+9=21. 5*7*9=315

Como esperaba la mayoría acudió al poderoso método del tanteo para hallar la respuesta; otros factorizaron el 315 y ya el tanteo tenía una brújula. No pocos acudieron a mi llamado e hicieron el planteo matemático riguroso y definieron el camino o llegaron a la respuesta. Menciono a hectico; El 22; prietosolo; Luis; Fredy que supo rectificar; ppstani y Arnaldo G Lorenzo.

Seleccioné la respuesta de GA por considerarla entre las más rigurosa y entendible. También pude haber seleccionado la de Julio C.

Le hice algunas mejoras elementales.

GA dijo:

2n+1 impar; siendo n un número natural diferente de cero.

(2n+1)(2n+3)(2n+5) = 315 (1)

Desarrollando la multiplicación:

8n^3 + 36n^2 + 46n – 300 = 0 y dividiendo entre 2 para simplificar:

4n3 + 18n2 + 23n – 150 = 0 (2)

Aplicando el método de Ruffini a (2):

(n – 2)(4n2 + 26n + 75) = 0 donde la ecuación cuadrática de segundo grado no tiene solución en los números reales por tener el discriminante D < 0, de modo que la única solución posible es n = 2.

Sustituyendo n = 2 en la expresión 1 se obtiene que los números son 5, 7 y 9

5 + 7 + 9 = 21

Muy creativa algunas respuestas que se percataron que al ser el producto impar los tres números debían ser impares y como eran consecutivos dedujeron que la diferencia entre dos consecutivos sería igual a 2.

Como se nos hace habitual publico la respuesta de nuestro Cucalambé Matemático.

RARJ dijo:

-1-

El cinco, el siete y el nueve

Dan veintiuno sumados,

Tres Quince multiplicados

Y la operación es breve.

No hay otro trìo que lleve

Al resultado que arribo

Y esto va a ser positivo

Por la simple condición

De que los números son

Impares consecutivos.

-2-

Ese jefe es un LINDORO

De esos de televisión,

Que no admite observación

Y el carro es su gran tesoro.

Para evitar un atoro

En el mundo empresarial

Hay que saber escuchar

A toda la masa obrera

Y entender que de cualquiera

Sale una idea genial.

A prepararse para un nuevo chícharo matemático, con algo que promueva la inclusión.