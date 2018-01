Dee Dee Bridgewater en Cuba o “esto es absolutamente fantástico”

Como una de las tantas oportunidades que regala el Jazz Plaza, la tres veces ganadora del Granmy, Dee Dee Bridgewater, cantó en La Habana. La artista quien, dicen los que saben, tiene una de las mejores voces de la historia del jazz, trasladó la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba hasta el cuadrante sureste de los Estados Unidos, donde nacieron los ritmos que ella representa.

Dee Dee no quería llegar a la capital de la Isla del ritmo y solamente cantar. Entonces jugó sobre el escenario, embrujó al público con su mirada de niña traviesa de 67 años, improvisó sonidos de otro mundo, simuló ser un instrumento de viento, bailó un poco raro, a ratos se sentó a descansar mientras sus músicos tocabana solos abrumadores y gustó de reírse; no sé si por sentirse feliz o por burlarse de ella misma, como quien basta apenas de sí mismo para divertirse pero tiene a miles de personas expectantes.

Bridgewater fue un sol en la noche. Alumbró a todos con su vestido de brillo dorado, su desparpajo y su música.

Dejó frases como “estoy muy feliz de estar en Cuba”; “esto es absulatamente fantástico”; “es un placer estar aquí, en un evento tan especial”; “siento admiración y respeto por la música e intérpretes de Cuba” o “la música es magia”.

La artista nacida en Memphis (Tennessee) había dicho que deseaba ansiona venir a Cuba desde hace muchos años, desde que trabajaba con Dizzy Gillespie.

Fue el Festival Jazz Plaza el marco que finalmente la trajo junto al trompetista Theo Croker y su banda Dvrk Fun.

Desde 1989, Dee Dee Bridgewater ha sido nominada nueve veces a los premios Granmy. Ganó dos en 1998 por el álbum “Dear Ella” y otro en 2010 por “Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie with Love from Dee Dee Bridgewater”. Su disco del 2002 “ This is new” alcanzó el lugar número siete en la lista de “Billboard” y el propio “Dear Ell”a llegó hasta el quinto puesto en 1997. Cuando tenía 25 años ganó un premio Tony (el Oscar del teatro) como Mejor Actriz en un Musical por su actuación en “The Wiz”. El pasado año estrenó su álbum número 19: “Memphis… Yes, I’m Ready”.