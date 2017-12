Un intensivo y estimulante 2017 en Para Pensar

El 2017 lo comenzamos temprano, respondiendo al estímulo de ustedes para que continuara la obra iniciada a mediado del 2016, en este empeño por desarrollar las habilidades matemáticas, la creatividad y el pensar. Ahora comparto vivencias, aprendizajes, emociones y sorpresas en un intenso año de trabajo placentero en que hemos forjado juntos un diminuto país virtual que llamaremos “Acertilandia”; en que acertijandos, acertijador y acertijos le dieron vida a la columna Para Pensar…, de Cubadebate.

Algunos datos para honrar a la matemática numérica:

Se publicaron 39 acertijos y ejercicios reales de ideas creativas y 39 respuestas, que como saben intento que no sean artículos triviales.

Hubo más de 3000 comentarios en las propuestas y más de 380 en las respuestas, incluyendo algunos míos cuando los consideré necesarios o para responder a acertijandos impacientes o con dudas.

Como dije en el cierre del 2016, en ocasiones la cantidad de comentarios fueron pobres, aunque la cantidad registrada en Me Gusta o en Compartir fueron significativos.

Así tenemos que de los 39 acertijos hubo más de 1100 Me gusta y más de 600 lo compartieron; mientras que en las respuestas hubo más de 970 Me gusta y más de 260 la compartieron.

El acertijo de más impacto cuantitativo fue: “Calculando con figuras e interpretación creativa”, con 752 respuestas y el de menos impacto “Un acertijo Moncadista y otros dos”, con 15.

Es posible que me haya quedado por debajo en el conteo, ya que no actualicé los más antiguos y casi no pude tener en cuenta el último.

Los ejercicios para pensar creativamente problemas reales y actuales de nuestra sociedad, fueron una respuesta al reclamo de ustedes. Realizamos una encuesta y seleccionamos 10 temas a tratar.

Hemos trabajado en 4 ejercicios de este tipo.

Fueron los siguientes temas con los datos de Me gusta; Compartir y Comentarios.

Ideas creativas para cultivar valores morales y cívicos 29 19 45

Ideas creativas para ahorrar lo que deba ser ahorrado 10 5 22

Ideas creativas para para cuidar al anciano 31 22 39

Ideas creativas para vibrar con la opinión del pueblo 16 10 22

En conversación con el compañero Randy, me dijo que ellos envían a los organismos involucrados el texto con el debate realizado.

Emociones especiales

Logré interacción bilateral con varios acertijandos, muchos que ya tenía la dicha de conocer (Eduardo; Alina; Julio; Elio;…); otros detrás de un Nick indescifrable.

Para mí inmensa alegría pude darle un abrazo a dos de estos últimos: barca++ y a EOM.

Con el permiso de barca++, que estudia segundo año en la Facultad de Matemática y Computación de la UH, socializo esta foto, tomada precisamente en un pasillo de dicha institución durante una visita mía el 9 de noviembre pasado.

Este joven granmense fue el que me retó a poner acertijos más exigentes; fue una especie de autor intelectual de los chícharos matemáticos de la columna Para Pensar… Su compromiso conmigo es mejorar su ortografía y ponerle interés a todas las asignaturas y no solo a las que le apasionan.

También pude compartir personalmente con otros que se destacaron. Resalto a José Oro, con quien me encontré en dos ocasiones en visitas que hizo a La Habana. Ya saben que con este eminente geólogo de lo material y de lo inmaterial siempre se aprende mucho.

A distancia me encontré con HECTOR Y EL HERMANO, un cubadebatiente de gran sagacidad y compromiso colaborativo; con Benjamín Marcheco, el jurista-matemático a quién le dedique un acertijo; con Pioneer al que no le puedes capturar la chapa de su formación porque sabe de muchas cosas; con Davíd Estévez que ha demostrado ser un talentoso matemático; con jpuentes que a pesar de estar a unas cuantas cuadras de mi trabajo no he podido estrecharle la mano; con Tati que siempre le puso el condimento literario a sus respuestas; con Rosa Fipa, matancera jubilada fuera de serie conjugando habilidades matemáticas y creatividad todo terreno.

No puedo dejar de mencionar a RARJ, que nos hizo reír y pensar con su rima creativa, inteligente y pertinente. Ha sido bautizado por Oro como el Cucalambé de Cubadebate.

Extrañé a varios de los asiduos en el 2016, tales son los casos de doña Felicia y Ballack HG.

Gracias a los chícharos matemáticos, pude conectar a la destacada Matemática Sarah María, estudiante de La Lenin y concursante olímpica en los años 70 del pasado siglo, con Sofía, la actual estudiante de La Lenin y prometedora concursante olímpica, que ya atesora premios nacionales, regionales e internacionales. Seguramente algunos la conocieron en una Mesa Redonda al principio de diciembre.

Fue algo muy gratificante recibir mensajes por diferentes vías de personas de la tercera edad que me agradecieron por haberle levantado su autoestima, por haberles ayudado a desoxidar las neuronas; varios me reconocieron en actividades grupales presenciales y me confesaron que sus hijos le reclamaban los acertijos y que lo debatían en familia; otros que me sobreestimaron y me pidieron ayuda o consejos para valorar y tratar a hijos o nietos con dotes para la Matemática o con problemas en el aprendizaje.

El Maitre de un hotel se montó en uno de mis acertijos y me puso una tarea para que lo ayudara a determinar la mejor variante en cuanto a comprar Añejo carta blanca en formato de 1000 o de 700 mililitros. A todos les tendí mi mano, mente y corazón.

Como información complementaria diré que me publicaron 21 artículos de opinión con más de 700 comentarios y una media aritmética de 36. Me propuse al menos 1 mensual y en varios meses salieron 2. Los colegas de Cubadebate decidieron reactivar mi artículo sobre el Concepto de Revolución de Fidel, publicado en julio de 2016.

Esta fue una experiencia de gran valor aunque algunos se extrañaban que me moviera en dos terrenos de diferentes composición y temperatura: la de los acertijos y la de abordar temas diversos signados por el agradecimiento a los padres fundadores, por la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico frente a complejos y acuciantes problemas sociales; a la necesidad de cambiar la mentalidad, siempre con la intención de mejorar la obra común, que en mi caso no es otra cosa que la Revolución.

Me queda la insatisfacción de no haber respondido a las expectativas y preguntas de algunos acertijandos o cubadebatientes; he dejado de mencionar a otros que también se destacaron en su participación, en especial a quienes escribieron para rectificar algo o para discordar y me ayudaron a crecer profesionalmente.

Agradezco a los colegas de Cubadebate José Raúl, Indira, Aynel, Leysi, Flora, Randy…, por la colaboración, para que todo saliera lo mejor posible.

Tendría otras cosas que compartir, pero ya voy llegando al límite de la cantidad aconsejable de palabras.

Deseo que el 2018 sea un año en que el saldo del haber y del debe; de lo feliz y de lo luctuoso; sea favorable. Y si no lo fuese que tengamos fuerzas suficientes para emprender el camino de mejorar todo lo que humanamente pueda ser mejorado.

Una importante fuente de felicidad para mí en el 2018, será poder seguir cosechando junto a ustedes los mejores frutos que el raciocinio y la emoción puedan sembrar. Ojalá que no me falten “cardioneuronas” para seguir este tren de pelea.

Si bien es cierto que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada de otro, sobre todo sin entenderla”

También es cierto que:

“Quien no se arriesga no triunfa; quien calla otorga; quien no combate la falsedad se hace cómplice de ella; quien no ejercita el pensamiento lógico y creativo retrocede en la escala humana”

¿Nos vemos en el 2018? Sí ( ) No ( ) No sé ( )