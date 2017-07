Macron aseguró a Trump que nada separará a Francia de EEUU (+Video)

El presidente Emmanuel Macron aseguró este viernes que bajo su mandato Francia se mantendrá como un aliado de EEUU. En el desfile por el Día Nacional de la nación francófona, Macron afirmó ante su homólogo estadounidense Donald Trump que “nada separará nunca” a ambos países.

En un discurso pronunciado al culminar el desfile militar por el Día Nacional, que presenció en compañía de Trump, Macron se refirió a la unidad histórica con el país norteño y calificó a los estadounidenses como “amigos que vinieron a auxiliarnos”.

Por su parte, el ocupante de la Casa Blanca escribió en Twitter al culminar su estancia de dos días en París que “las relaciones con Francia son más fuertes que nunca”.

It was a great honor to represent the United States at the magnificent #BastilleDay parade. Congratulations President @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/1J4vZiy98y

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de julio de 2017