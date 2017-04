Argentina: Docentes realizarán hoy un paro nacional contra la represión

La Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (Ctera) realiza hoy un paro nacional de 24 horas, en repudio a la represión que sufrieron el 9 de abril decenas de maestros al intentar armar una carpa frente al Congreso.

“Hemos decidido un paro nacional de 24 horas contra la represión, esta medida la hemos dispuesto porque no vamos a permitir que se reprima a los trabajadores y a trabajadoras. No se toca a un maestro, a un trabajador, no se reprime una protesta social. No vamos a convalidar en silencio la represión”, anunció Sonia Alesso, titular de la Ctera.

La dirigente gremial señaló además que el miércoles los docentes izarían las banderas con los padres en las escuelas y que recibirían escritos de los alumnos que quisieran escribir sobre el conflicto.

Los gremios convocaron una reunión este lunes luego de la represión con gas pimienta y bastonazos que sufrieron a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires y de la Federal algunos profesores que el domingo intentaron instalar frente al Parlamento una carpa itinerante.

Esta convocatoria sobre un nuevo paro docente se da en un marco de conflicto sindical que mantenía semiparalizado el inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires y que había implicado siete paros nacionales.

Los docentes de varias zonas del país -principalmente de la provincia de Buenos Aires, que concentra a más de un tercio de la población argentina- reclaman a través de marchas y paros mejoras salariales del 30 por ciento, en línea con lo que aumentará la inflación este año, según prevén.

(Con información de Telesur)