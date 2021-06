Sabor y Tradición: Nueve recetas con jengibre

Al igual que la cúrcuma, el jengibre es otro de los componentes del curry, pero no solo forma parte de este, sino que lo podemos emplear para hacer diferentes platos —resaltando el sabor de los mismos—, así como en jugos, te. El jengibre si es un poco más picón que la cúrcuma, pero también tiene efectos beneficiosos para la salud.

Retomo la introducción que hace la Dra. Miriam Carrión en su Jardines del aroma… Cuando las plantas estén en pleno desarrollo, siempre tendremos una sazón que proporcione sabor a nuestras preparación de forma sana y orgánica… Sobre todo eso, hablaba con algunas amigas y les decía, las comidas de nuestras abuelas eran muy sanas, quizás por eso la longevidad era mayor, ¡quién sabe! Pero eran comidas donde eran mínimos los químicos, porque recordando, de niña los condimentos más frecuentes eran el tomate, ají, la cebolla, el ajo, el culantro, el orégano, el perejil, el cilantro y el comino en grano; que desprendía un aroma cuando lo tostaban y luego se ponía en una hoja de papel amarilla o de cartucho y se molía con una botella ¿Quién no hizo eso de niña? ¡Claro, las que peinamos canas! Para dar color se usaba mucho la bija, el azafrán y en último caso el bijol. Y por lo general los caldos a emplear eran naturales, hechos en la casa de huesos, sustancia de pollo, de carne, de viandas y vegetales.

El curry, la cúrcuma y el jengibre, no recuerdo de niña oír hablar de ellas, aunque no quiere decir que no existieran.

Hoy les recomendaré el jengibre, que también tiene sus propiedades muy beneficiosas para la salud, hay personas que me dicen que con hierbas el hombre no ha llegado al cosmos, ¡sí, puede ser verdad! Pero lo que sí es cierto es que muchos de los medicamentos tienen el principio activo de las plantas, de aquellos compuestos que por años sirvieron para curarse y lo que se ha hecho es llevarlos a las grandes industrias y fabricarlos de forma sintética. Podemos decir por estudios realizados que, en este caso, el jengibre es antiinflamatorio, antiséptico y ayuda en los problemas intestinales, aliviando nauseas y vómitos. También es bueno para los resfriados y gripe, es antioxidante, ayuda la circulación y a la recuperación muscular. Si se toma el jengibre de noche, no posee efectos diuréticos y mantendrá el organismo hidratado, cuando lo combinamos con miel fortalece las defensas del organismo y además por sus propiedades, igual que la cúrcuma, se emplea para perder peso.

El jengibre contiene 100 componentes químicos entre ellos los gingeroles y shogoals los cuales son los encargados del sabor y picor.

Diferentes son los usos que le podemos dar, tanto para la salud como en la cocina: el jengibre fresco y rallado es usado para ensaladas, salsas, sofritos, marinar carnes y pescado, incorporar a salteados, perfumar aceite, vinagres y vino seco, también para resaltar el sabor de los platos. Lo podemos conservar congelado.

Dice un refrán, que cada maestro tiene su librito, bueno, cada persona puede tener su propia receta atendiendo a su gusto.

Hoy les traigo varias recetas, espero sean de su interés y agrado. Agua de jengibre, te de jengibre, te de jengibre con miel, te de jengibre con canela, te de jengibre con cúrcuma, jugo de jengibre con piña y limonada de jengibre.

Agua de jengibre

Ingredientes (varios servicios):

Seis tazas de agua, 5 cucharadas de jengibre rayado y 2 cucharadas de jugo de limón.

Preparación:

Ponga a la candela una cacerola con el agua a hervir, cuando hierva añádale el jengibre y bájela de la candela, tápela y déjela reposar durante 10 minutos y agréguele el limón. Si lo desea puede colarla a gusto.

Nota: Se recomienda tomar a primeras horas de la mañana, pero si lo desea en otros momentos también, no pierde sus propiedades. Puede ser un gran aliado para bajar de peso corporal. Ayuda a activar nuestros riñones. También elimina toxinas que se convierten en grasa, sobre todo en el abdomen.

Te de jengibre

Ingredientes (varios servicios):

Una cucharadita de jengibre rallado, 1 taza de agua o 1 cucharada de jengibre en polvo y 4 tazas de agua.

Preparación:

Ponga a la candela una cacerola con el agua, el jengibre y déjela hervir durante 10 minutos, tapar, bajar de la candela, déjelo refrescar a gusto, colar si lo desea, listo.

Nota: Recomiendan tres te de jengibre por día.

Te de jengibre con miel

Ingredientes (varios servicios):

Una taza y media de agua, 6 rodajas de jengibre y 1 cucharada de miel.

Preparación:

Lave con un cepillo el jengibre y píquelo en ruedas. Ponga a la candela una cacerola con el agua, el jengibre y dejar hervir durante 10 minutos, tapar, bajar de la candela, agregue la miel mezclando bien todo, cuélelo si lo desea.

Nota: Fortalece las defensas por ser antiséptico, antiinflamatorio y vitamina C.

Te jengibre con canela

Ingredientes (varios servicios):

Una taza y media de agua, 6 rodajas de jengibre y 1 rajita de canela.

Preparación:

Ponga a la candela una cacerola con el agua, el jengibre, la canela y dejar hervir durante 10 minutos, tapar, bajar de la candela, dejarlo refrescar, colarlo y listo el te.

Nota: La canela disminuye la acumulación de grasa, así como el apetito, regula el azúcar, disminuye el colesterol y triglicéridos. Actúa como relajante, mejorando el descanso, el jengibre posee vitamina B6, disminuyendo la función del sistema nervioso, por sus propiedades reduce la inflamación o dolor en el cuerpo, brindando sensación de calma y bienestar. Otro beneficio es estimularla función del páncreas y mejora la digestión. Mejora el sistema digestivo, acelera el metabolismo, regula los niveles de azúcar, acelera la digestión y ayuda a quemar grasa.

Te jengibre con cúrcuma

Ingredientes (varios servicios):

Dos tazas de agua, 6 rodajas de jengibre y 2 cucharadas de cúrcuma rallada.

Preparación:

Lave con un cepillo el jengibre y píquelo en ruedas. Ponga a la candela una cacerola con el agua, el jengibre y dejar hervir durante 10 minutos, agregue la cúrcuma, tápela, bajar de la candela, cuélelo si lo desea.

Jugo de jengibre con piña

Ingredientes (varios servicios):

Una piña mediana madura y 2 pedazos de jengibre.

Preparación:

Lave, pele y pique la piña en dados. Lave bien con un cepillo el jengibre y píquelo en ruedas.

Ponga en la batidora la piña, el jengibre y rellene con agua. Bátalo, si gusta cuélelo y póngalo a enfriar. A la hora de servirlo si lo desea póngale una rama de hierba.

Nota: Si lo desea lo puede endulzar a gusto.

Limonada de jengibre

Ingredientes (varios servicios):

Cuatro tazas de agua, 2 cucharadas de jugo de limón y 2 cucharadas de jengibre rayado.

Preparación:

Ponga en un recipiente el agua, el jengibre y el jugo de limón. Póngalo en el refrigerador y déjelo en reposo durante 30 minutos.

Nota: Tómela si lo desea como agua común.

Dulce de jengibre

Ingredientes (varios servicios):

Una libra de jengibre, ½ taza de miel, ½ taza de maní tostado y molido o ½ taza de ajonjolí tostado y molido a gusto.

Preparación:

Limpie, lave bien el jengibre con un cepillo y píquelo en pedazos.

Ponga el jengibre en una batidora y añada agua y bátalo. Cuélelo y reserve el agua. Pruébelo si le queda picor, pude lavar hasta que quede a gusto. Ponga el jengibre en un paño y exprímalo bien, que le quede lo más seco posible, reserve en el frío lo obtenido.

Deje que toda el agua se asiente, verá como en el fondo le queda una parte solida, con cuidado saque toda el agua. La puede emplear para hacer te.

Tenga, el maní o el ajonjolí en un plato. Yo recojo almendras, las seco y las parto para obtener la almendra para utilizarla, puede tostarlas y molerlas.

Ponga un sartén a la candela previamente untado de margarina, mantequilla, aceite de coco hecho por usted, aceite, lo que disponga. Ponga el jengibre que tiene en el frío y con una cuchara de madera mézclelo bien y adiciónele lo que le quedó después de sacar el agua; queda como una maicena, después de todo bien mezclado agréguele la miel a gusto, quedando una pasta espesa, bájela, déjela refrescar hasta que la pueda trabajar con las manos y haga bolitas medianas y páselas por el plato donde tiene el maní.

Nota: Si lo desea puede pelar el jengibre. No es muy fácil. Según una receta coreana, puede ponerla en el frío y dura un tiempo. Bueno, depende.

Salteado de espinaca

Ingredientes (4 servicios):

Un mazo de espinaca, 3 cucharadas de aceite de ajonjolí, 4 dientes de ajo, 1 pedazo de jengibre, 2 cucharadas de salsas de soya, 1 cucharada de vinagre de arroz y ½ taza de agua.

Preparación:

Limpie, lave las hojas de espinaca. Limpie y macere los ajos. Limpie, lave y pique en tiras el jengibre.

Ponga a la candela una cacerola con el aceite y el ajo, déjelo que comience a sofreír, agréguele la espinaca, el jengibre, revuelva unos minutos. Añada la salsa de soya, el vinagre y cubra con el agua y déjelo cocinar hasta que se reduzca el líquido.