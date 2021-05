Sabor y Tradición: Arroz con zanahoria y jugo de tomate con cúrcuma

En estos días que hablaba tanto del curry y de hacer el nuestro, a gusto y teniendo en cuenta los componente disponibles, muchas personas me dicen que no encuentran el curry. Me di a la tarea ver de dónde son esos productos que se venden en el mercado de La Palma, en Arroyo Naranjo, y grande fue mi asombro al constatar que los expende la CCS fortalecida “Mártires del Caney” de Santiago de Cuba y es precisamente un lector de Santiago el que me preguntaba de dónde yo sacaba el curry.

Pero no tan solo venden curry, también otras especias en polvo, bien presentadas, entre ellas cúrcuma, sazón completo, colorante, sal condimenta con pimienta, albahaca, pasta de ajo, entre otras. Mientras que de industrias locales de La Habana, se oferta vinagre, curtido de pepino; de Villa Clara, puré de tomate, entre otros productos. En el agro de 17 y K, la CCS “La Victoria” también vende sobrecitos con colorante, sazón completa, curry. El lector Leolee, de Holguín, me dice que él lo fabrica, como condimento mixto curry criollo y su marca es “Al Gusto” y lo venden en los mercados agropecuarios de La Habana.

Como siempre digo, es necesario en estos momentos retomar las costumbres aquellas de las abuelas, que en cuanto tiesto, cacharro, calderos viejos y latas, sembraban y ponían en un rincón de su portal, del pasillo o del patio, tanto plantas medicinales, como para condimentar las comidas.

En la última Feria del Libro en el Pabellón Cuba, antes de la pandemia, vi una colección de seis mini libros de la Editorial de la Mujer, que me llamo la atención: Jardín de aromas, 2018, de Miriam Carrión Ramírez.

Pero como son las cosas, llegué a la casa y los guardé para verlos después, como dicen que el que guarda siempre encuentra, en estos días buscando sobre el curry, recordé de libros y los busqué para consultar.

La autora es la doctora Miriam Carrión, que trabajó en el Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y, en paralelo, en investigaciones sobre sustratos, materia orgánica y manejos de cultivo. En ellos se brinda una gran información para las personas que deseen hacer su propio huerto en casa. Como dice ella: “Para tener las especias y plantas aromáticas en el hogar solamente se necesita un balcón, una terraza o un rincón apropiado donde colocar las macetas o cualquier tipo de recipiente”.

No tan solo se alude en esos cuadernos a origen, historias, términos y definiciones. Detalles de las plantas, cómo sembrarlas, la época, cómo cultivarlas, el sustrato a emplear, recolección, conservación, entre otra cosas. Considero es una colección muy útil para las amas de casa y las familias que quieran tener su pequeño espacio-huerto, así como tener especias frescas y al alcance de la mano. Entre los cultivos que trata están anís, anís estrellado, canela, comino, vainilla, laurel, nuez moscada, orégano, pimienta, ajo de montaña, romero, albahaca, apio, bija, cebolla multiplicadora, cilantro, culantro, tomillo ají, cúrcuma, jengibre, toronjil, toronjil de mente, hierba buena, entre otras.

Hoy les traigo la cúrcuma, ya en el trabajo anterior vimos las ocho ventajas que tiene el curry para la salud y, fundamentalmente, es la cúrcuma el componente principal del compuesto. Según ella, muchos autores plantean que tiene un origen incierto, pero lo que sí es cierto que su hábitat está al sur de Asia. Muchas son las anécdotas e historias que se cuentan, entre ellas que el punto rojizo que llevan las mujeres hindúes en la frente está hecho de cúrcuma. También otra tradición es frotar los cuerpos de las novias y de los niños recién nacidos con una solución de cúrcuma para traer suerte. Antiguamente, aparte de ser utilizada como medicamento, también era usada para teñir la ropa de la alta sociedad.

Entre sus propiedades tenemos que es antioxidante, antimicrobiana, anticancerígena, antinflamatoria, hepatoprotectora, actúa en el mejoramiento del sistema gastrointestinal, en las patologías cardiovasculares y también es conocida como reguladora de las grasas, retarda el envejecimiento y como especia aromática da un toque especial de sabor picón y color a las comidas.

La cúrcuma es una planta herbácea, también es conocida como azafrán de pobre o palillo en regiones de Hispanoamérica. En este caso lo que se emplea es su raíz, muy parecida al jengibre o al sagú. La cúrcuma contiene una sustancia llamada curcumina, que es la que le da el color amarillo intenso, dándole esas propiedades beneficiosas para la salud, además es usada como colorante para dar ese color amarillo al arroz, así como a otros platos, aportando un sabor delicioso.

Yo les sugiero por su importancia introducirla en nuestro paladar, uso frecuente, como en infusiones, en las comidas, también se pude emplear en jugo.

Espero sea de interés lo tratado y veremos otros componentes y sus beneficios. Hoy les traigo té de cúrcuma, jugo de tomate con cúrcuma, jugo de pepino con cúrcuma, arroz con zanahoria y otras propuestas. Espero sea de su agrado.

Te de cúrcuma

Ingredientes (varios servicios):

Una y media cucharadita de cúrcuma rallada, 4 tazas de agua, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de jengibre rallado, 1 cucharadita de zumo de limón o una hoja de limón, si lo tiene.

Preparación:

Limpie y lave bien con un cepillo la raíz de la cúrcuma y el jengibre y rállelo por separado. De usar la hoja de limón lávela bien.

Ponga a la candela un recipiente con el agua a hervir, cuando rompa el hervor agregue la cúrcuma y el jengibre y déjelo hervir, cuando hierva apague el fogón, agregue la miel, el jugo de limón o la hoja, tápelo y déjelo así durante 10 minutos.

Puede colarlo o no a gusto.

Jugo de tomate con cúrcuma

Ingredientes (4 servicios):

Tres tomates, 1 cucharada de cúrcuma, 1 cucharada de jengibre, 4 dientes de ajo, 4 ramas de apio, 2 ramas de perejil, 1 cucharada de zumo de limón, 1 cucharadita de azúcar morena, ¼ cucharadita de sal.

Preparación:

Lave y pique en dados el tomate o los pepinos. Limpie y lave bien con un cepillo la raíz de la cúrcuma y el jengibre y rállelo por separado. Limpie los ajos, lave y pique bien fino el apio y el perejil.

Ponga todo los ingredientes en un batidora y bátalos. Si lo desea lo puede colar. Yo lo prefiero sin colar.

Nota: Puede hacerlo de pepino sustituyendo el tomate, manteniendo los demás ingredientes.

Arroz con zanahoria

Ingredientes (4 servicios):

Dos medidas de arroz, 6 zanahorias, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, ½ cucharadita de comino, ¼ cucharadita de nuez moscada, 2 raíces de cúrcuma, ½ macito de perejil, 2 hojas de orégano, 2 cucharadas de aceite y sal a gusto.

Preparación:

Lave el arroz. Lave bien con un cepillo y pique en rueditas la zanahoria. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Limpie y macere los ajos. Lave, cepille bien la raíz de cúrcuma, luego rállela. Lave y pique bien fino el perejil y el orégano por separado.

Ponga una cacerola a la candela con el aceite, la cebolla, el ajo, el comino, el orégano, sal y deje sofreír unos 5 minutos, agregue la zanahoria, el arroz, la nuez moscada, la cúrcuma y sofríalo todo bien para que se impregnen los sabores.

Puede pasarlo para una olla de presión o cocinarlo en la cacerola, agregando el agua necesaria, puntéelo de sal y déjelo cocinar, cuando esté bájelo y agréguele 1 cucharada de manteca de puerco, si la dispone, o aceite, revuélvalo y déjelo que acabe de cocinar con el pavor. Al servirlo en la mesa polvoréelo con el perejil por encima.