Nuevas tarifas de los servicios jurídicos, entre la actualización y la necesidad (II) (+Infografías y PDF)

Tras las dudas suscitadas en la población sobre las nuevas tarifas de los servicios jurídicos y un primer acercamiento al tema en nuestro sitio, desde la realidad de las Notarías y los Registros Públicos, aún quedan interrogantes urgidas de respuestas.

Desde la perspectiva de la población, las lecturas son claras. Luego de un monitoreo exhaustivo de Cubadebate en torno a los cientos de comentarios llegados a nuestra redacción por diferentes vías, unido al pulso del estado de opinión de muchos cubanos y cubanas consultados indistintamente, la media de la vox pópuli redunda en una misma línea de mensajes.

Se reconoce la preparación, energías y el esfuerzo extra que exigen a los profesionales del derecho la gestión y solución de estos asuntos, pero yo, ciudadano común: ¿cómo salvo la diferencia entre lo que le entra a mi bolsillo y lo que de él debe salir para cubrir mis necesidades? ¿Por qué si mi salario aumentó tres veces, algunos de los servicios jurídicos multiplicaron su costo por seis? ¿Qué garantías tengo para una debida defensa si no puedo sufragar los nuevos precios? ¿Quién equipara la balanza para que los servicios ofertados sean costeables por la economía doméstica?

Cubadebate se dirigió a la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) para buscar respuestas y conocer los signos vitales de esta experiencia.

Su presidente, Ariel Mantecón Ramos, junto a un grupo de expertos y directivos, ofreció amplia información sobre el camino de análisis y construcción de decisiones en el nuevo escenario de ordenamiento, dentro de la organización que lidera. Pero antes, se permitió retrospecciones necesarias para ayudar a entender las dinámicas internas como un todo, un proceso, y no como una ecuación aritmética.

La Junta Directiva de la ONBC ̶ abre el diálogo ̶ es elegida por una asamblea con representación de todas las provincias y municipios, a través de una votación directa y secreta, y funciona por un lapso de cinco años. Surge gracias a la idea de Fidel de "crear una organización autónoma. ¿Por qué no puede ser estatal? Porque el abogado asesora a la ciudadanía en conflictos con otros ciudadanos, pero también contra el Estado. Por tanto, tiene un principio político de autonomía: no puede haber contacto presupuestario, solo paga la defensa de oficio".

Es decir, se rige por un patrón de autogobierno, sin subordinación alguna para su funcionamiento al Ministerio de Justicia, si bien el ministro posee una facultad de alta inspección. Tampoco cuenta con organismos metodológicos o de referencia.

La metodología de la abogacía se ha ido creando por adosamiento, asevera, por acumulación de reformas según se regula su existencia, a través de un manual de normas y procedimientos amplísimo, que retrata la vida de la organización, mirando siempre la luz larga de 56 años ya.

"Cuando se creó el primer bufete, en el año 1965, en la Plaza de la Revolución", la cual había sido concebida en su diseño inicial no como centro político sino judicial, "este nació con un único principio: yo gano lo que sea capaz de recaudar y con tarifas sociales. Qué rápido se escribe eso, pero es muy difícil de llevar a la práctica", explica.

El Decreto-Ley 81 "Sobre el ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos", establece en su artículo 18 las funciones de los abogados de dichos bufetes:

La primera garantía de una abogacía social es que haya una tarifa, porque eso elimina la concurrencia de precios diversos por el mismo servicio. Aun cuando no elimina el riesgo de una doble economía del que no está exento ningún sector de la sociedad, si bien es una alta prioridad erradicarlo, destaca Mantecón Ramos.

En el escenario actual del ordenamiento monetario, la ONBC partió de estudios y modelaciones, de cara a identificar potencialidades y desafíos para el ejercicio de sus funciones, desde la salvaguarda de su razón de ser: la garantía del "derecho a la defensa técnica, la representación procesal y la asistencia a la población" en una significativa tipología de trámites.

De acuerdo con el presidente de esa institución, aun cuando la población quiere enfrentarse lógicamente a precios asequibles, no debe perderse de vista que se trata de un modelo estrictamente autofinanciado, integrado por unos 4 000 trabajadores, y ese es el costo como ciudadanía para sostener una abogacía socialista colectiva.

"No se puede ver el ordenamiento como un simple incremento de precios, es una reorientación de la vida social, económica y política porque cambió el valor del dinero", enfatizó.

Todos los asuntos que se tramitan en Bufetes Colectivos son en representación de las personas naturales y jurídicas, precisó Elizabeth Moya Linares, directora técnica nacional de la ONBC.

Los asuntos a contratar difieren también por su naturaleza: un asunto de vivienda puede estar relacionado con la propiedad o con las limitaciones que se derivan de las relaciones de vecindad. Igual, un asunto de familia puede vincularse con la guarda y cuidado de los menores, la pensión alimenticia o el reconocimiento de matrimonio para las personas no casadas legalmente, por solo poner algunos ejemplos.

De manera que la ley establece diferentes procedimientos para cada una de las materias no penales y las penales. Esos procesos, por ley, tienen distintos cauces.

Explica Moya Linares que, cuando hablamos de asuntos civiles, laborales o económicos, los procesos pueden ser de carácter ordinario, sumario, especial, de amparo, ejecutivo, laborales, administrativos, entre otros. Y para cada uno de ellos la ley define una forma de establecer la reclamación, que se llama procedimiento dentro de los procesos.

El proceso más abarcador que tiene la ley se llama ordinario, porque tiene una amplitud no solo en el tiempo, sino también en la gama de acciones procesales, ya sea de información para el Tribunal como las de carga probatoria. En ellos, generalmente, existe un conflicto fuerte de partes.

Otros procesos son los sumarios, que se delimitan de los ordinarios por la brevedad de los plazos y por el conocimiento de los asuntos que le son atribuidos en esa ley.

"El legislador tampoco puede prever todo lo que pase en la vida cotidiana y, por ello, existe lo que nosotros en Derecho llamamos el “saco”: algo específico que no esté enclavado en ninguna parte, entra por ahí por defecto", agrega.

Las personas generalmente vienen al Bufete, se entrevistan, se orientan y de ahí se deriva si van a realizar o no un proceso. Esto debe suceder en el período determinado, pero la persona también puede declararse renuente y no ser asistido por un abogado hasta un momento determinado.

"También están las audiencias verbales ante el Tribunal, que pueden ser las comparecencias, la práctica de pruebas, la arista penal en cualquier tipo de procesos. Tenemos igualmente la parte probatoria, una de las más complicadas en cualquier proceso. Finalmente, puede haber una vista en el caso de estos asuntos de mayor trascendencia, como asuntos ordinarios, las apelaciones, los procesos administrativos y, luego, la notificación de la sentencia", detalla la experta.

Hay otros temas que nacen de la vía administrativa, requieren una reclamación previa ante tales instancias y tienen su vía de litigación directamente ante el Tribunal. Estos exigen el conocimiento y solución previa de la vía administrativa para que la persona inconforme vaya entonces a un proceso judicial, a impugnar o reclamar contra esa decisión.

Son procesos con una alta complejidad, no solo porque se está yendo contra la administración, sino también porque suponen el agotamiento de una vía donde ya se practicaron pruebas y hay estudios obligados de expedientes previos para prepararse; no solo la Resolución en cuestión, tiene que entrevistarse con las personas y entonces, dada la dispersión legislativa que existe en estas materias, estar bien claro de la norma que se le aplica para poder fundamentar la reclamación.

En estos asuntos no se exige una representación letrada. Sin embargo, se tiene constancia de una amplia gama de este tipo de asuntos donde las personas están siendo representadas por los abogados.

Otros procesos que desarrollan los abogados son los recursos, que proceden contra las resoluciones. Pueden ser de competencia del Tribunal Provincial Popular o del Tribunal Supremo, y lo decide la propia ley. Está el recurso de casación, de la competencia del Tribunal Supremo; el de apelación, que procede contra los litigios con solución, en primera instancia, en el Tribunal Municipal, y se llevan a Tribunal Provincial.

Existe, a los efectos de la organicidad institucional, un codificador de asuntos con sus tarifas, expresado en una tabla que contiene 192 servicios de materias no penales y 476 de tipo penal.

De manera que las personas encontrarán en la Resolución 511 del Ministro de Justicia los asuntos desbrozados por su tipología procesal y, dentro de ella, por el bien jurídico que se está protegiendo. Esto implica una diferencia en el valor de cada servicio, su valor está directamente relacionado con la complejidad del trabajo técnico que tenga que desarrollar el abogado, aseguró Moya Linares.

La obligatoriedad de calidad no está determinada solo por ley, existe un Manual de Normas y Procedimientos. Este contiene los parámetros de calidad exigidos para todos los servicios brindados en los Bufetes, tanto a personas naturales ̶ aprobados por votación en la Junta ̶ como los establecidos de manera uniforme por el Ministerio de Justicia para los servicios dirigidos a personas jurídicas. Estos parámetros establecen acciones de obligado cumplimiento para tramitar los asuntos según la naturaleza explicada.

Dichos requerimientos, en definitiva, garantizan la calidad del proceso, pero también complejizan el trabajo del abogado y sobre ellos ̶ en cierto modo ̶ se van sustentando las diferencias en términos de tarifas.

La complejidad no puede calificarse solo por lo que se ve a simple vista, hay todo un estudio previo y un trabajo de mesa por parte del abogado. Al fin y al cabo, el hecho de tener un título no te da la especialización, esta viene con el tipo de asuntos al que te vas a enfrentar. Además, "lo que predomina en la organización es que los abogados atiendan todo tipo de asuntos".

La especialización también pasa por la tramitación de un asunto que puede ser de mayor o menor envergadura. "Por ejemplo, cuando estás tramitando un proceso de reclamación de derechos sobre una vivienda, la causa que trae un cliente no es igual a la que puede traer otra persona (herencia, disposición de la anterior reforma urbana, transmisión por salida del país de los antiguos propietarios…). Un mismo asunto puede tener disímiles formas de enfrentar un litigio y diversas las normas jurídicas a aplicar, aunque vengan en una misma ley", expone la directora técnica nacional.

De modo que la tarifa no está solo determinada por el cauce procesal y por el bien jurídico que protege, sino por la complejidad determinada en todas estas variaciones.

No obstante, se privilegia desde la ONBC la protección que tradicionalmente ha existido a determinados asuntos de alta sensibilidad para la población. Y en este sentido, existen algunos servicios derivados de la aplicación del Código de Familia, laborales, de vivienda que, presentando similar complejidad a otros, poseen tarifas protegidas.

"Nosotros tenemos dentro del codificador 33 asuntos de materias no penales con la misma tarifa mínima : dentro de ellos está la determinación de guarda y cuidado de menores, la variación de esta, la modificación de la regulación de comunicación del menor, demandas en procesos laborales, reclamación ante los órganos de justicia laboral de base, que cuestan 330 pesos cubanos", insiste la especialista.

No por tener esta tarifa significa que todos los asuntos sean protegidos.

Cuando se va a evaluar el costo, se debe tener en cuenta que los asuntos con una tarifa protegida vienen así desde las antiguas resoluciones, con un valor muy deprimido. Son asuntos que (a los efectos financieros de la entidad) suelen generar pérdidas porque el costo de un asunto jurídico no puede ser la suma del precio de las materias primas para elaborar un producto determinado.

El trabajo intelectual no puede determinarse por una suma aritmética, es imposible contabilizar toda la preparación, el esfuerzo, las horas previas de estudio al momento en que llega el cliente a solicitar un servicio, más todo el trabajo que se realizará después, refuerza la directiva.

Además, para cualquiera de estos y otros temas la persona puede acudir al Bufete y las consultas las recibe de manera gratuita. "Por esa vía de consulta se resuelven muchísimos problemas: la persona ya va más esclarecida de los derechos que posee o no y sale de la oficina con una solución o al menos una variante. La consulta legal gratuita en cualquier tema es una de nuestras garantías de cara a la población ".

Sobre este tópico, el presidente de la ONBC acotó que "de hecho, son más las personas que se atienden sin firmar contrato que las que finalmente dan curso a su solicitud. Todas las consultas son gratuitas, excepto para extranjeros".

Añade que no es quiso incrementar más los precios de los servicios protegidos, a pesar de la complejidad que implican, por la cercanía que tienen para la gente.

Es prioridad a la hora de todo análisis la sensibilidad que tienen para las personas los procesos antes detallados, aseveró. "Vamos a seguir defendiendo ese principio".

¿Cómo afectan las nuevas tarifas de los servicios legales a la población y los abogados? ¿Pueden influir en una disminución de la contratación de este tipo de servicios?

Las estadísticas de los primeros quince días de enero no hablan de una disminución de los servicios. Realmente no ha existido un impacto negativo hasta el momento, pero es algo que estamos monitoreando, subrayó Mantecón Ramos.

Lidia Montes de Oca Fernández, tesorera de la organización, puntualiza que todo lo que allí se percibe debe tener una respuesta de ingreso y una respuesta de gasto, lo cual responde al principio de autofinanciamiento de la ONBC. Por tanto, se va monitoreando, desde que comenzó enero, el comportamiento de los contratos.

"Hemos tenido que flexibilizar temas ya, al cabo de 15 días. La práctica es el criterio de la verdad y nos está indicando correcciones, porque tarifas que habíamos puesto inicialmente no responden a la dinámica del día a día", observa.

Pone como ejemplo una tarifa donde lo que se va a reclamar es menor que la que está fijada, "es algo que no percibimos y que tuvimos que rectificar", insiste.

Agrega que las tarifas son revisables al cabo de los seis meses, así está declarado en la Resolución del Ministro, quien está facultado para aprobar el costo de los servicios.

En la primera quincena de 2021 se suscribieron contratos de todo tipo, en proporciones similares a las del año pasado, teniendo en cuenta los efectos y las medidas derivadas de la pandemia. Las personas que han acudido a los Bufetes a averiguar sobre los servicios han formalizado contratos, incluso con las tarifas que se consideran caras, relata Montes de Oca Fernández.

Por su parte, Esmel Valera, especialista de la Dirección Técnica Nacional, explica: "Uno puede contratar los servicios de un abogado por algo muy casuístico, que te puede pasar una sola vez en la vida. No es un gasto diario. Ahora las personas ven el incremento de las tarifas, pero la organización siguió la lógica del ordenamiento. Hoy tiene una relación similar de los precios con respecto al salario básico. Lo otro es que la contratación de un servicio jurídico se da en un seno familiar, por lo tanto, varias personas pueden contribuir al pago".

Sin embargo, vale destacar que no todas las familias cubanas tienen una composición numerosa. E incluso, en las que sí se ajustan a esa clasificación, las hay con varios integrantes, pero donde solo se percibe un ingreso estable para sostenerlos a todos, incluyendo a niños y ancianos. Es en esos núcleos vulnerables donde se concentran las mayores preocupaciones.

La pregunta entonces es: ¿Existen alternativas para aquellas personas que necesiten un servicio y no puedan pagarlo?

Según el presidente de Bufetes Colectivos, Ariel Mantecón Ramos, para los casos en que las personas no tengan el dinero para contratar un servicio, se trabaja en reformar la norma colateral a las tarifas, actualmente en estudio, pero próxima a su publicación.

La determinación de cuándo es vulnerable una familia no es sencilla, insiste. "Hasta ahora dependemos de un certificado que da Seguridad Social pero, hablando coloquialmente, se considera asistenciado a un hombre metido en un pozo al que le cayeron a palos".

Tenemos ya un proyecto de norma actualizada que considera rebajas, fragmentación y exención de pago del servicio jurídico y que amplía los términos para ser elegibles en función de estas opciones, indica.

"Debemos incorporar ciertos parámetros que está exigiendo la opinión pública y se tendrán en cuenta para definir quién debe ser protegido en las tarifas".

Acerca de la norma hoy vigente, la Directora Técnica Nacional, Elizabeth Moya Linares, explica que establece la exención de pago solo bajo algunos supuestos, de ahí que la actualizada haya exigido una reinterpretación extensiva para atender otros casos particulares. Las consultas al interior de la ONBC han permitido avanzar en la búsqueda de fórmulas con norte en la flexibilización y ampliación de las garantías de protección a mayor número de personas en situaciones de vulnerabilidad.

Aquí también se aplica la idea de la inefectividad de la suma aritmética, no puede ser una lógica de 2+2=4, valora la directiva. Ello demanda una evaluación, así como definir si se aplicará cierta decisión en tiempo experimental, porque tampoco podemos crearnos un banco de cuentas por cobrar.

En cuanto al impacto de los servicios de abogacía en la familia cubana , resalta Mantecón Ramos: "hay quien intenta asociar estas prestaciones como un producto de primera necesidad y planteamos que, por la incidencia que tenemos, a una persona en una familia muy pocas veces le toca, a muchos incluso nunca, enfrentarse a este tipo de procesos. En cambio, hay familias que atraviesan varias veces por un proceso penal, contratan una o dos veces, pero ya a la tercera reciben el abogado de oficio. Se sienten criminalizados hasta tal punto que no les interesa el resultado de su juicio".

La tabla relacionada a continuación refleja un ranking de los veinte servicios más contratados, tanto en los procesos penales como en los no penales, durante los últimos tres meses del pasado año, así como las anteriores y las nuevas tarifas. Según valoraciones de Mantecón Ramos, ahí están las personas más impactadas.

Para quien debe encarar un proceso penal y no designa abogado, sea por cuestiones inherentes a la (in)solvencia, por ausencia de credibilidad u otras, se abren preguntas sensibles: ¿El abogado de oficio solo se incorpora al caso en el momento del juicio? ¿Quién acompaña al acusado en todo el proceso previo? El hecho de que no medie un pago en este tipo de defensa, ¿se traduce en un menor interés del abogado en el caso?

Respecto a este sensible tema, el presidente de la ONBC y también diputado comenta que próximamente debe aprobarse la Ley de Procedimiento Penal con definiciones sobre ese y otros conflictos, pero existe una gran discusión.

En la Asamblea Nacional, cuando se discutió y aprobó la nueva Constitución, en el primer borrador no se definía cuándo entraba el abogado en un proceso penal. Hubo una compleja discusión que saltó por los diputados, porque la Constitución establecía el acceso al abogado en el proceso penal, de forma genérica, pero sin precisar cuándo, relata.

"Los constituyentes no pudieron dar con una frase que diera por satisfecho a los diputados y ahora dice que debe incorporarse desde el inicio del proceso. Pero esa precisión también es una frase vacía, no se sabe bien el momento exacto y es preciso definirlo en la ley por salir", destaca.

A los ojos de la organización, este tema supone un doble reto: asumir con los mismos profesionales la defensa de oficio y la defensa por designación. Conforme explicaron, la defensa de oficio constituye entre el 18 y el 20% de los asuntos penales que llevan.

En Cuba ̶ refiere el titular de la institución ̶ hay un derecho a la defensa, que ahora es constitucional. "El artículo 59 de antes era muy confuso, pero ahora en el 94 queda claro. El derecho a la defensa tiene dos aristas, defensa material y técnica. La primera es la que haces tú mismo: desde que te increpan te estás defendiendo y eso es propio de los modelos procesales. Por otro lado, hay una defensa técnica que es cualificada, bajo el entendido de que las personas, como norma, no tienen el conocimiento para moverse en los espacios de esa naturaleza. Al final, se trata de hablar en el lenguaje y los términos correctos", amplía.

Esa defensa cualificada o técnica hay veces que se considera preceptiva, es decir, obligatoria. "No te dan opción de aceptarla o no, porque el sistema entiende que está bien equilibrada la justicia cuando hay una contrapartida técnica. Del lado de allá se encuentra el fiscal y del lado de acá no puedes estar tú solo, debe acompañarte un abogado. En Cuba tenemos muy mal planteada esa defensa preceptiva, porque solo se aplica al proceso penal y en una fase tardía", insiste.