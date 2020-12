Sabor y Tradición: Pollo a la sirena, plátanos maduros rellenos y fritada de berenjena

¡Hay que dignificar la comida! ¡No sólo de pan vive el hombre! Según el gastrónomo francés Grimod de la Reyniere, llamado el Homero del arte culinario, cuando le preguntaron qué recomendaba para la digestión de una suculenta comida respondió:

“Nada ayuda tanto a la buena digestión como rememorar un dicho que tras hacernos reír nos haga pensar, y sobre todo, nos haga soñar”. Es decir: chistes, relatos y canciones de la sobremesa. Continúa diciendo: ya lo hacían los griegos… Además, hay que ser agradecidos y acordarse de los cocineros… Los grandes sibaritas del mundo antiguo agasajaban a sus cocineros e incluso los sacaban en hombros de sus fogones.

Es de gran valoración a la hora de estar en un restaurante donde uno se siente bien servido y agradado, hacerle saber nuestra satisfacción a esa persona que, detrás de los fogones, se esfuerza por satisfacernos, de lo contrario trasmitirle nuestra insatisfacción. Porque también tenemos ese derecho.

Ya he comentado cosas que me han pasado y siempre, para bien o para mal, trato de hacerle saber mi conformidad o desagrado.

También he contado lo que me ocurrió en O´Reilly 304, cuando llamé al chef para hacerle saber lo bien echa de su comida. Tímidamente salió un joven y con humildad me dijo, “¡yo no soy chef!, solo aprendí a cocinar con mi abuela”. Mi respuesta fue: no te hace falta, tienes la cocina en la mano.

El que no le ponga a la cocina amor, deseo y gusto nunca será un buen cocinero, se cocina por amor, no por interés.

Hoy les propongo pollo a la sirena, plátanos maduros rellenos, berenjena rellena y fritada de berenjena. Espero los disfruten.

Pollo a la sirena

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro contra muslos de pollo, 1 naranja agría, 1 cebolla, 6 zanahorias, ½ mazo de perejil, 2 tazas de caldo, ¼ taza de vino o vino seco, 4 lascas de tocineta, ½ cucharadita de nuez moscada rallada, 4 ruedas de pan frito, aceite el necesario, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave y extraiga el zumo a la naranja. Limpie, lave, escurra el pollo y luego póngalo en una fuente y agréguele sal, pimienta y el zumo de la naranja.

Limpie y pique la cebolla en ruedas. Lave, raspe y pique en ruedas la zanahoria. Lave y pique bien fino el perejil. Pique la tocineta en lascas finas.

Ponga una cacerola a la candela con aceite suficiente, saque el pollo del adobo y póngalo en la cacerola a dorar, cuando esté agréguele la cebolla, la zanahoria, el perejil, la tocineta, el adobo, la nuez moscada, el caldo y el vino seco. Tápelo y déjelo cocinar a fuego lento dándole vueltas para que no se peque. Si se seca el caldo y no está cocinado el pollo, puede agregarle un poco más de caldo y vino a partes iguales, déjelo hasta que esté cocinado y se reduzca la salsa.

Ponga las ruedas de pan frito en el fondo de la bandeja, coloque encima el pollo y vierta la salsa por encima.

Plátanos maduros rellenos

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro plátanos maduros, 1 taza de picadillo hecho, 2 huevos, 1 taza de pan rallado y aceite el necesario.

Preparación:

Pele los plátanos, píquelos en dos mitades longitudinales y con cuidado sáquele el centro y déjelo en forma de una canal. Rellene el centro con el picadillo, luego páselo por huevo batido y después por el pan rallado.

Tenga una cacerola a la candela con aceite caliente y a medida que lo pase por el pan rallado lo pone a freír hasta que se dore. También puede picar los plátanos en cuatro y con cuidado sáquele el centro, rellénelo y haga la misma operación y listo.

Berenjena rellena

Ingredientes (4 servicios):

Dos berenjenas grandes, 1 taza de picadillo ya hecho, 1 taza de migas de pan, 2 huevos, aceite el necesario, pimienta y sal.

Preparación:

Lave las berenjenas. Ponga a la candela una cacerola con las berenjenas, agua y sal y dele un hervor, sáquelas, escúrralas y luego con cuidado píquelas a la mitad y extraiga lo de adentro sin dañar las paredes de la berenjena y póngalos en una fuente mezclándolo con el picadillo, puntéelo con pimienta y sal. Luego rellene las berenjenas nuevamente. Y páselas por huevo batido y pan rallado.

Tenga a la candela una cacerola con el aceite necesario, cuando esté caliente ponga a freír las berenjenas.

Fritadas de berenjena

Ingredientes (4 servicios):

Dos berenjenas, 1 cebolla, 1 ají, 4 dientes de ajo, ¼ cucharadita de azúcar, aceite el necesario, comino, sal y pimienta a gusto

Preparación:

Pele, lave y pique en dados medianos la berenjena. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Lave y pique en tiras el ají. Limpie y macere los ajos.

Ponga un sartén a la candela con el aceite, la cebolla, los ajos, el ají y déjelo hasta comience a dorarse, añádale las dados de berenjena, déjelo unos minutos y agregue el azúcar, la sal y manténgalo a la candela hasta que quede seco.