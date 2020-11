Yaser Julio: El placer de dar jonrón

Tiene las piernas perfectamente encajadas en la caja de bateo a una distancia ligeramente mayor a la que hay entre sus hombros; sujeta el bate cerca de la parte inferior del mango y los nudillos centrales de su mano superior (la derecha) están alineados con la parte inferior de los dedos de la otra mano; empieza el movimiento del bate a través de un giro explosivo de las caderas. El swing es largo y las bolas se desaparecen, se van de jonrón.

Así vimos dar 40 jonrones al pinareño Yaser Julio González en el Juego de las Estrellas, para titularse por vez primera en esta esperada prueba de habilidades y derrotar al camagüeyano Luis Antonio González. ¿Casualidad, sorpresa o hay un placer superior de dar estos batazos?

Con la mejor frecuencia en la actual temporada (7.1 por veces al bate), único con tres vuelacercas con bases llenas y 13 en total en la primera mitad del calendario, el joven de 28 años accedió a conversar justo después de coronarse, con el sudor hirviendo de alegría, cual meta largamente anhelada.

—¿Esperabas este resultado: 40 jonrones?

No fue una sorpresa, pero tampoco me propuse cifra alguna. Había buenos contrincantes, jugadores con mucha fuerza y que lo han demostrado en la serie como Correa. Pero me tracé el reto: dar y dar jonrón. Estaba muy positivo.

—Háblame del ambiente de esta final.

Solo quería superar lo que hiciera Luis González. Quería abrir bateando, pero como había ganado la clasificatoria no tocaba. Eso me puso algo ansioso, pero ajusté rápido la técnica y pude cumplir con lo que tenía en mente, dar un cuadrangular más que mi rival.

—¿Fuiste un bateador de fuerza en categorías inferiores?

Siempre tenía turnos de responsabilidad y quedaba líder o colíder en jonrones, tanto en los infantiles como en los juveniles.

Tras la actuación que vienes teniendo en la serie, ¿piensas ya en una preselección nacional?

Siempre estoy dispuesto a lo que me encomienden porque trabajo para hacerlo bien, sea en Pinar del Río o en un equipo Cuba si así lo decidieran los técnicos. Lo mío es jugar pelota.

—¿Por qué no empezaste como regular en la alineación vueltabajera?

Fue una decisión de la dirección del equipo. Los muchachos que estaban delante lo hacían mejor que yo. Tuve que esperar que me dieran la oportunidad. Me preparé para aprovecharla al máximo y poco a poco, comenzó a salir todo, y aquí estoy, en el Juego de las Estrellas.

—¿Disfrutas dar jonrón?

Lo más difícil en el béisbol es batear, incluso dar un jonrón. Pero sí, me gusta y lo disfruto mucho.

—¿A quién le agradeces tu técnica de bateo?

A través de mi carrera he tenido muy buenos entrenadores desde la EIDE y la ESPA, que me enseñaron todos los secretos de jugar pelota. También en los equipos Metropolitanos y Pinar he tenido excelentes técnicos. No sería justo decir un nombre. A todos les agradezco un poco.

—¿Paradigmas de peloteros?

Me hubiera gustado ser como Omar Linares, Luis Giraldo Casanova, Orestes Kindelán, y muchos otros peloteros que uno admiró siendo un niño y que hoy me premiaron.

—¿Te quedarás en Pinar aunque eres de La Habana?

Sí, me han acogido muy bien, como si hubiera nacido en aquí. Y estoy feliz de representar a esta provincia. Prácticamente los éxitos han llegado de verde. A los habaneros les mando siempre un abrazo.

(Tomado de Trabajadores)