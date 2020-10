Yasser Julio González: El veguero del momento de la 60 SNB

A Yasser Julio lo entrevisté par de veces para la televisión pinareña cuando jugó bajo la égida de Jorge Ricardo Gallardo, en la Serie Nacional 55. En aquella oportunidad despachó 10 jonrones y cuando iba por el quinto, le hice la primera entrevista.

Debido a la demanda popular en una provincia como Pinar del Río, de fuerte tradición beisbolera y rivalidad deportiva con los conjuntos de la capital, comencé preguntándole si era natural de La Habana o de Vueltabajo y, luego, hablamos de cuestiones madero en ristre. La respuesta fue inmediata.

“Soy nacido y formado en La Habana. Mi familia materna es la que es de Mantua (municipio pinareño). No obstante, el equipo que sigo y simpatizo desde niño es Pinar. Además, fue el que me dio la oportunidad de crecerme como pelotero”, dijo en 2015.

Con el paso de los años y su andar por ligas extranjeras, había olvidado ese detalle, hasta que en las redes sociales comenzó de nuevo un revuelo sobre su procedencia, prácticamente mayor, que sus jonrones. Entonces busqué en mi archivo personal y encontré respuestas. Así, al conectar este domingo su duodécimo vuelacercas, tras 70 comparecencias, llegó mi tercera entrevista a Yasser Julio y, esta vez, sí que pregunté directo por su poder ofensivo.

Vía telefónica -desde Camagüey- comentó a Cubadebate que su preparación no ha distado mucho de la realizada para anteriores temporadas:

“El mismo trabajo con las pesas y las piernas, igual cantidad de volumen y ejercicios para mejorar la coordinación, todos con el objetivo de erradicar las dificultades detectadas por los entrenadores, a fin de lograr el resultado”.

El jardinero de 28 años aprovechó y aclaró cuestiones de su rendimiento en el pasado campeonato. “No me fue muy bien, debido a que sufrí una lesión. Jugando con Mantua en la Serie Provincial, me fracturé la mano derecha. No pude prepararme el tiempo requerido, y eso me pasó factura en el terreno”.

No obstante, aseguró, que ese desempeño no lo amilanó, y esta contienda volvió al Capitán San Luis con el ímpetu de siempre. “A pesar de la COVID-19, nunca dejamos de entrenar en nuestras casas, bajo las orientaciones de los técnicos. Luego tuvimos un intenso concentrado y no existieron interrupciones durante la planificación. Fue una preparación completa”, apuntó Yasser Julio, quien exhibe la mejor frecuencia de bambinazos del torneo: uno cada 5.25 veces al bate.

Es líder en ese apartado, pero segundo en producción de cuadrangulares, solo superado por el industrialista Lisbán Correa, que archiva por el momento 14 vuelacercas. Al respecto precisó:

“Mi swing es rápido y siempre salgo a hacer un buen contacto. Los jonrones no se buscan. Salen solos, con solo realizar una buena mecánica y pegada fuerte. Entre las cosas que más me han gustado de la selección vueltabajera, además de su trayectoria y sistema de juego, han sido sus jonroneros naturales. Omar Linares, que pude verlo jugar al menos en sus últimas campañas, Casanova que aunque se retiró en 1992, año en que nací, siempre escuché sobre su calidad, y peloteros de otras generaciones como Alexei Ramírez, Jorge Padrón y Tomás Valido. Quisiera llegar a ser como ellos. Aunque sé que me falta mucho todavía”.

Tras barrer a Sancti Spíritus este domingo, el plantel más occidental enfrentará durante martes, miércoles y jueves a su similar de Ciego de Ávila en el estadio Cándido González, de Camagüey. Llegará al compromiso particular, ubicado en el octavo puesto de la tabla de posiciones, con balance de 17 victorias y 14 derrotas.

“El conjunto se ve bien y somos una familia. Estamos acoplados y con buen ánimo. Estas motivaciones se traducen en el resultado, aunque debemos seguir mejorando para alcanzar la clasificación, que es lo primero que espera de nosotros el pueblo pinareño”, concluyó González.

Números ofensivos de Yasser Julio González (60 SNB)

VB: 63, C: 17, H: 25, 2B: 2, 3B: 0, HR: 12, CI: 34, AVE: .397, OBP: .457, SLU:. 1.000, BB: 4, SO: 5.