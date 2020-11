Kesey y las traiciones de Hollywood

En 1959, año marcado por revoluciones y revelaciones, un casi desconocido periodista escribió su primera novela. Esta se basaba en sus experiencias como asistente de enfermería en el Hospital para Veteranos de Menlo Park, California. Allí, Ken Kesey conoció la crueldad del poder, el desprecio por los despojos humanos de la sociedad. Y en ese lugar nació la inspiración para “Alguien voló sobre el nido del cuco” (One flew over the cuckoo’s nest), la historia sobre un grupo de pacientes psiquiátricos y su lucha contra la enfermera déspota que dirige el lugar. La novela, considerada por la revista Time como una de las cien mejores escritas del siglo XX, se publicó finalmente en 1962 y tuvo su adaptación al cine de las manos de Milos Forman (Amadeus). Para caracterizar al polémico protagonista, Randle Patrick McMurphy, fue escogido Jack Nicholson, que nos legó una actuación memorable y cinco premios de la Academia para la película en general, entre ellos el de mejor actriz para Louise Fletcher por su papel de la villana de blanco uniforme.

Recientemente, Netflix sacó a la luz una serie basada en este otro personaje, la antagonista Mildred Ratched. Cuenta con la producción ejecutiva de Ryan Murphy (American horror story) y se proclamó como una precuela de los acontecimientos del libro. Sarah Paulson (Glass, Ocean’s 8) asume el rol principal y le acompañan otros actores reconocidos pero que ya vieron pasar sus mejores momentos en la industria fílmica como Cynthia Nixon (Sex and the city), Judy Davis (To Rome with love), Sharon Stone (Basic Instinct) y Vincent D’Onofrio (Law & Order, Emerald City).

Para los que no hayan leído la novela o visto la película de 1975, “Ratched” es solo otra entrega donde se asoma el terror en su fórmula menos sutil: grandes dosis de gore con pizcas de intriga. Así, durante ocho capítulos se siguen las peripecias de esta enfermera que busca trabajo en un hospital de California, reconocido por sus experimentos novedosos en el tratamiento de pacientes psiquiátricos. Una vez allí, descubrirá su verdadera personalidad, bastante alejada de aquella impoluta que intenta mostrar en las primeras horas. Bajo la premisa de que “los verdaderos monstruos se hacen, no nacen”, la nueva propuesta de Netflix incorpora aspectos como la defensa del feminismo y la denuncia del tratamiento en aquellos tiempos de la homosexualidad como enfermedad mental. Con el obvio propósito de granjearse adeptos, la serie trató de complacer a todos los públicos en edad adulta y brindar una imagen perturbadora de la destrucción con forma de mujer.

Sin embargo, para aquellos que sí leyeron el libro y disfrutaron hace años de la actuación desenfadada de Nicholson, no pudieron menos que indignarse por tamaña traición, sobre todo porque el principal gancho de la serie consiste en su vínculo con una obra a la que respeta bastante poco. Algunos defensores alegarán que existe la libertad creativa en el proceso de adaptación, pero con “Ratched” se evidencia demasiado la transformación burda solo para entretener.

Kesey la llama constantemente la Gran Enfermera, en alusión al Gran Hermano, la figura omnipresente en el “1984” de George Orwell. A través de la lectura de “Alguien voló sobre el nido del cuco”, llegamos a odiar tanto su personaje como admiramos el de McMurphy. Mildred Ratched representa el poder burocrático, asfixiante, inmisericorde, cuya finalidad suprema es el control sin límites. Para ella, despojar de dignidad a los pacientes se convierte, más que una demostración de fuerza, en una confirmación de que existe realmente la metamorfosis kafkiana, la del hombre desechado por una sociedad que no perdona. Así, su dominio se refleja en el destino de quienes se le oponen: Billy Bibbit elige el suicidio para salir de la eterna pesadilla en la que lo tiene sometido y McMurphy es condenado a la condición vegetativa de los lobotomizados.

Hasta el momento, parecen existir varios puntos en común con el equivalente de la serie. Pero en esta última, en aras de atraer audiencia, se extendieron sin pudor los límites del personaje. A pesar de la crueldad de la Ratched como cualidad intrínseca, no creo que haya llegado al extremo de convertirse en una asesina a sangre fría o, por el contrario, en un alma tan sensible que conspira para dejar escapar a sus pacientes. Lo anterior revela las grietas en el guion, las contradicciones inherentes de toda historia construida con exceso de artificios. Si Kesey fue acusado en su tiempo por alentar sentimientos misóginos con la antagonista de su novela, en la adaptación televisiva el feminismo no logra superar los clichés visuales. Las mujeres son vengativas, manipuladoras y perfectamente capaces de traicionarse entre sí y matar por los hombres.

“Ratched” acusa más semejanza con “American horror story” o incluso “The green mile” que con la típica serie de matiz psicológico. Por ende, sus personajes tampoco demuestran grandes complejidades. Los que pudieran tenerla, como la joven aquejada por el trastorno de personalidad múltiple, no rebasa la imagen de paciente agresivo y extremadamente susceptible a la hipnoterapia que le ha impuesto la visión hollywoodense. Asimismo, los cambios de color a tono con los estados de tensión, las historias secundarias o la música al estilo “Psicosis” tampoco aportan coherencia a las escenas.

Definitivamente, la serie queda como otro ejemplo de una adaptación lamentable para atraer a nostálgicos o amantes del género. Es que, si de fidelidad a la obra original se trata, ni siquiera la película de 1975 sale indemne. Ken Kesey nunca soportó verla, pues consideraba que no habían respetado la complejidad psicológica del Jefe Bromden y simplificado el carácter rebelde de McMurphy. El escritor, estigmatizado por su polémica relación con el consumo de ácido lisérgico (LSD) y sus ideas demasiado radicales para la época, no tuvo jamás posibilidad alguna en la batalla legal contra los productores. Paradójicamente, se le conoció en el mundo entero por un filme excelente y que se ha caracterizado como de culto en la historia del cine, pero al que odió por banalizar su lucha.

Lo más doloroso de “Ratched” quizás sea el exterminio de las representaciones simbólicas. Ni el más avispado podría inferir entre tanta sangre y tijeras filosas, que la protagonista fue una de las personificaciones más crueles de un sistema que convierte a hombres enfermos en objetos desechables. Así lo entendió el Jefe Bromden, un nativo americano trastornado por las pérdidas, cuando reflexiona:

McMurphy lo ignora, pero está sobre la pista de lo que yo comprendí hace ya mucho tiempo, que no es únicamente cosa de la Gran Enfermera, sino que es todo el Tinglado, la gran fuerza reside en el Tinglado a nivel nacional, y la enfermera no es más que un oficial de alta graduación dentro del mismo.

Ficha Técnica

Título: Ratched

Año: 2020

País: Estados Unidos

Duración: 50 min.

Dirección: Ryan Murphy (Creador), Evan Romansky (Creador), Ryan Murphy, Michael Uppendahl, Nelson Cragg, Jennifer Lynch, Daniel Minahan, Jessica Yu.

Guion: Ryan Murphy, Evan Romansky.

Género: Serie de TV. Drama. Thriller | Crimen.

Reparto: Sarah Paulson, Judy Davis, Harriet Sansom Harris, Cynthia Nixon, Hunter Parrish, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sharon Stone, Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Charlie Carver.

Productora: Fox 21 Television Studios, Lighthouse Management & Media, Ryan Murphy Productions, Furthur Films. Distribuida por Netflix.

En Picta