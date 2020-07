Sabor y Tradición: Lentejas y nido de tocineta

Cuando me invitaron a colaborar en Cubadebate para que asumiera esta columna, lo dudé. Era una gran responsabilidad. No soy periodista. Soy Ingeniera, pero había pasado el primer curso intensivo de Periodismo Gastronómico que impartió en Cuba, en el Instituto de Periodismo, el profesor y periodista argentino especializado en gastronomía Víctor Ego Ducrot. Y ya tenía varios libros publicados y había colaborado en varias revistas como Prisma, OnCuba, Bohemia, Réplica, CubaPlus y Excelencias.

Muchos critican porque no son capaces o no pueden hacer. Siempre trato de llegar a los lectores y ayudar a amortiguar la compleja situación que tiene el país con respecto a la alimentación, buscando formas de hacer, que no son nuevas, sino que las retomo y las llevo al contexto actual.

Amigo, que no tengamos no quiere decir que no aprendamos. Aprender a conducir aunque no tengas auto, es siempre mejor saber… Te están enseñando una receta…

Ese es mi objetivo. Gracias Adelkis y a tantos lectores que me confortan con sus comentarios favorables, así como al poeta RARJ que me hace mucha gracia.

Quizás nos preguntarémos, ¿qué hacer con la tocineta? Con este ahumado tan degustado se pueden hacer diferentes platos, ya sea en potajes, con huevos, en arroz, para ampliar otro plato de carne o comerlos crujientes con ensaladas. Son varias las formas de hacer más agradable nuestra comida.

Hoy les traigo de propuesta unas lentejas, un nido de tocineta con huevo y un arroz con tocineta.

Lentejas

Ingredientes (4 servicios):

Una taza de lentejas, un pedazo de tocineta, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, 1 ají pimiento, 1 hoja de orégano, 2 hojas de culantro, 1 cucharadita de comino, 1 cucharada de aceite y sal a gusto.

Preparación:

Limpie y lave las lentejas. Pique en lonjas finas la tocineta. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Limpie y macere los ajos. Lave y pique en tiras el ají. Lave y pique finamente el orégano. Lave el culantro.

Ponga una cacerola a la candela con las lentejas y agua suficiente, déjelas cocinar hasta que ablande el grano. Cuando esté, bájelo, déjelo refrescar y cuélelo reservando el agua donde las cocinó. Ponga una cacerola a la candela con el aceite, la cebolla, el ajo, la tocineta, déjelo que se sofría bien, luego agréguele las lentejas, el ají, el orégano, el cilantro, el comino y la sal. Sofríalo todo dándole vueltas con una cuchara de madera para que no se le pegue y por último vierta poco a poco el agua que reservó y puntéelo de sal. De acuerdo a su gusto, en mi caso me gusta que me quede un poco seco, no con caldo.

Nota: Puede utilizar otro grano que disponga.

Nido de tocineta

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro huevos, 1 pedazo de tocineta, 1 cebolla, aceite el necesario, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Pique lonjas bien finas de la tocineta. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Los huevos los puede freír o pasar por agua, a gusto.

Ponga a la candela un sartén con el aceite, la cebolla, la tocineta, la sal y deje hasta que la cebolla se dore bien dándole vueltas con una espumadera para que no se pegue y la tocineta esté frita. Sáquelas, escúrralas bien y si tiene papel cocina póngala para que pierda la grasa que le queda.

Utilice esto para hacer un nido, polvoréelo con pimienta y coloque los huevos en el centro, también lo puede hacer de forma individual.

Arroz con tocineta

Ingredientes (4 servicios):

Dos tazas de medir arroz en arrocera, 1 pedazo de tocineta, 2 zanahorias, 1 ají pimiento, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 1 hoja de orégano, una ramita de romero, 1 cucharadita de comino, 1 clavo de olor, ½ cucharadita de nuez moscada, 1 cucharadita de bijol, 2 cucharadas de aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave el arroz y resérvelo. Pique la tocineta en tiras finas. Lave y pique la zanahoria en rueditas. Lave y pique el ají en tiras. Limpie y pique la cebolla en ruedas. Limpie y macere los ajos. Lave y pique finamente el orégano y el romero.

Ponga una cacerola a la candela con el aceite, la cebolla, el ajo, la tocineta, sal y déjela sofreír hasta que la cebolla se comience a dorar, añádale el ají, orégano y el romero, el clavo, la nuez moscada, revuélvalo y luego agréguele la zanahoria y el arroz. Mézclelo todo y añada 5 tazas de agua (de las que utilizó para medir el arroz) y páselo para una olla arrocera y agréguele el bijol, puntéelo de pimienta y sal a gusto y déjelo cocinar hasta que esté.