VALIENTES: Revelando rostros, Osvaldo en su segunda casa

El Doctor Osvaldo Castro Peraza es el Jefe de Medicina y Consulta Externa del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) . Realizó sus estudios preuniversitarios en el Ipvce Vladimir Ilich Lenin. En 1990 se graduó de Medicina en la Facultad Finlay y cursó la especialidad en Medicina Interna.

Hace más de 25 años que trabaja en el IPK, de Cuba. Durante la pandemia de la COVID-19, ha estado al frente de las tres tripulaciones de médicos y enfermeros que han atendido a los pacientes positivos y sospechosos de padecer esta enfermedad. Sobre su experiencia nos comenta:

“Este es un trabajo que el IPK viene haciendo durante muchos años. Nosotros tenemos identificados, por la experiencia y el grado científico, quiénes van a ser los líderes en cada una de las tripulaciones. A lo largo de los años hemos enfrentado enfermedades como el VIH-SIDA, el dengue, el cólera, la influenza H1N1 y otras enfermedades tropicales que no son propias de nuestro país.

En el caso de la COVID-19 formamos tres tripulaciones. Como el virus tiene un período de incubación de 14 días, estimamos que las tripulaciones debían trabajar 14 días y permanecer 14 en cuarentena. Después toman un descanso en la casa para volver entrar en una segunda oportunidad.

La preparación en la bioseguridad de los especialistas y el equipo paramédico ha sido fundamental. Los equipos no han estado formados solamente por médicos del IPK, también hay un gran número de especialistas y trabajadores de otras instituciones que se ofrecieron voluntariamente para brindar los cuidados médicos.

Hasta el momento, en el Instituto de Medicina Tropical no hemos tenido que lamentar ningún contagio del personal médico y paramédico. Cuando uno escucha las noticias de otros países, por ejemplo, de Ecuador, se habla de más de un 40% del personal sanitario infestado y eso no ha sucedido en nuestro hospital. Hemos podido lograr que con las medidas de contención nuestro personal esté protegido.

El IPK es mi segunda casa. Prácticamente todo mi desarrollo científico y docente lo he realizado en esta institución. Trabajo aquí desde muy joven y me hice Especialista en Segundo Grado de Medicina Interna y Máster en Enfermedades Tropicales. Por lo tanto, se lo agradezco todo y se lo debo todo a este Instituto, al cual quiero muchísimo. Usualmente estoy más tiempo aquí que en mi casa, por lo tanto, aquí me siento muy bien y me entrego a esta tarea todos los días al cien por ciento”.

(Tomado de Naturaleza Secreta de Cuba)